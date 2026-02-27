Goal.com
Sorteggio ottavi Champions, Europa League e Conference 27022026GOAL
Claudio D'Amato

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions, Europa League e Conference LIVE! Atalanta, Bologna, Roma e Fiorentina attendono le avversarie

Dalle 12 via al sorteggio degli ottavi di finale dei 3 tornei: si parte con quello della Champions, poi Europa League e Conference. Gli aggiornamenti in diretta sui nomi delle avversarie di Atalanta, Bologna, Roma e Fiorentina, con emiliani e giallorossi a rischio derby.

A Nyon, dalle ore 12, si alzerà il sipario sugli ottavi di finale di Champions, Europa League e Conference.

Protagoniste anche le squadre italiane, che nonostante le eliminazioni di Inter, Juventus e Napoli possono aggrapparsi ancora ad una super Atalanta, alla coppia Bologna-Roma e alla Fiorentina.

Di seguito il live testuale del sorteggio di ciascun torneo, con aggiornamenti in diretta nei quali verranno svelate anche le avversarie dei club nostrani: in EL, rischio derby tra emiliani e giallorossi.

  • SORTEGGIATI ANCHE QUARTI E SEMIFINALI

    Contestualmente agli accoppiamenti degli ottavi, il sorteggio di Nyon definirà anche il percorso del tabellone che condurrà le squadre in corsa in Champions, Europa League e Conference ai quarti ed alle semifinali.

  • SORTEGGIO OTTAVI CONFERENCE LEAGUE: LE POSSIBILE AVVERSARIE DELLA FIORENTINA

    Infine la Fiorentina, che ha strappato la qualificazione agli ottavi col brivido contro il Jagiellonia ai supplementari: i viola, al sorteggio, potrebbero pescare Rakow o Strasburgo.

    Lech Poznan contro Rayo Vallecano o Shakhtar Donetsk

    Samsunspor contro Rayo Vallecano o Shakhtar Donetsk

    AZ Alkmaar contro AEK Atene o Sparta Praga

    Celje contro AEK Atene o Sparta Praga

    Crystal Palace contro AEK Larnaca o Mainz

    Sigma Olomouc contro AEK Larnaca o Mainz

    Fiorentina contro Rakow o Strasburgo

    Rijeka contro Rakow o Strasburgo

  • SORTEGGIO OTTAVI EUROPA LEAGUE: LE POSSIBILI AVVERSARIE DI BOLOGNA E ROMA

    In Europa League, agli ottavi, il sorteggio potrebbe regalare un derby tutto italiano tra Bologna e Roma, col Friburgo quale alternativa per gli emiliani e il Genk per la Lupa.

    Ecco i possibili incroci:

    Ferencvaros contro Braga o Porto

    Stoccarda contro Braga o Porto

    Nottingham Forest contro Midtjylland o Betis

    Panathinaikos contro Midtjylland o Betis

    Bologna contro Friburgo o Roma

    Genk contro Friburgo o Roma

    Celta Vigo contro Aston Villa o Lione

    Lille contro Aston Villa o Lione

  • SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: CONTRO CHI PUÒ GIOCARE L'ATALANTA?

    L'Atalanta, agli ottavi di Champions League, affronterà una tra Arsenal o Bayern. Di seguito tutti i possibili accoppiamenti:

    Arsenal contro Atalanta o Bayer Leverkusen

    Bayern contro Atalanta o Bayer Leverkusen

    Liverpool contro Galatasaray o Atletico Madrid

    Tottenham contro Galatasaray o Atletico Madrid

    Barcellona contro PSG o Newcastle

    Chelsea contro PSG o Newcastle

    Sporting contro Real Madrid o Bodo/Glimt

    Manchester City contro Real Madrid o Bodo/Glimt

  • DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI DI CHAMPIONS, EUROPA LEAGUE E CONFERENCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    Il sorteggio degli ottavi di Champions, Europa League e Conference sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200) e visibile in streaming su Amazon Prime Video, NOW, Sky Go, sul sito dell'UEFA, su UEFA.tv e sull'app ufficiale dell'UEFA.

  • ORARIO SORTEGGIO OTTAVI DI FINALE CHAMPIONS, EUROPA LEAGUE E CONFERENCE

    Alle 12 si partirà col sorteggio degli ottavi di finale della Champions League, per poi proseguire alle 13 con quello dell'Europa League e - successivamente - il programma sarà concluso alle 14 dal sorteggio degli ottavi di Conference League.

