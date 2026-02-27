Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions, Europa League e Conference LIVE! Atalanta, Bologna, Roma e Fiorentina attendono le avversarie

A Nyon, dalle ore 12, si alzerà il sipario sugli ottavi di finale di Champions, Europa League e Conference.
Protagoniste anche le squadre italiane, che nonostante le eliminazioni di Inter, Juventus e Napoli possono aggrapparsi ancora ad una super Atalanta, alla coppia Bologna-Roma e alla Fiorentina.
Di seguito il live testuale del sorteggio di ciascun torneo, con aggiornamenti in diretta nei quali verranno svelate anche le avversarie dei club nostrani: in EL, rischio derby tra emiliani e giallorossi.