Il sogno mondiale di Andy Robertson e Diogo Jota si è avverato: il capitano della Scozia in campo nel ricordo del suo ex compagno di squadra al Liverpool

Giocare a FIFA lo ha aiutato ad alleviare la delusione per essersi perso i Mondiali. Ma è stato il sostegno di un compagno di squadra, che viveva la sua stessa frustrazione, a fargli superare quei giorni difficili.

Jota e Andy Robertson erano già compagni di squadra ad Anfield da due anni, ma, come ha rivelato lo scozzese, è stato durante i Mondiali del 2022, che entrambi hanno seguito da spettatori, che la loro amicizia è diventata solida.

Le loro emozioni erano diverse: Jota sentiva che l’occasione di giocare ai Mondiali gli era stata portata via, mentre Robertson pensava che lui e la Scozia se l’erano buttata via.

"Avevamo aspettato a lungo questa partita", ha detto Robertson a Sky Sports dopo la sconfitta casalinga della Scozia contro l'Ucraina nella semifinale dei play-off dei Mondiali nel giugno 2022. "Le nostre prestazioni precedenti erano state buone e, onestamente, non ci siamo proprio presentati.

Non abbiamo giocato come volevamo e questa è la cosa più deludente. Ormai è andata. Dopo una campagna positiva, ci siamo delusi.

Ora ci tocca aspettare altri quattro anni e questo è durissimo, perché tutti sognavamo di giocare in quel grande torneo e non abbiamo dato il massimo".