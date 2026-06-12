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Andy Robertson Diogo Jota GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Il sogno mondiale di Andy Robertson e Diogo Jota si è avverato: il capitano della Scozia in campo nel ricordo del suo ex compagno di squadra al Liverpool

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Haiti vs Scozia

Il capitano della Scozia Andy Robertson sta per realizzare un sogno che condivideva con l’ex compagno di squadra del Liverpool Diogo Jota, tragicamente scomparso a 28 anni.

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Il 16 ottobre 2022, ad Anfield, mancavano pochi secondi alla fine del match che il Liverpool stava vincendo 1-0 sul Manchester City quando Diogo Jota si è fermato per un problema muscolare, visibilmente dolorante. Jürgen Klopp ha subito temuto il peggio: «Se Diogo rimane a terra, non è mai un buon segno». L'infortunio al polpaccio lo ha tenuto fuori per mesi, facendogli saltare i Mondiali con il Portogallo.

«Diogo sta bene, per ora», ha detto Klopp alla vigilia di Liverpool-West Ham. «È molto intelligente: credo che abbia capito subito, quando lo abbiamo portato fuori dal campo. Dopo la partita ci siamo parlati e mi ha spiegato cosa era successo. In quel momento sapeva già che era un infortunio grave».

Comprendere subito di non poter andare in Qatar non ha reso più facile per Jota accettare di perdersi la sua prima Coppa del Mondo.

"Dopo una serata così bella ad Anfield, la mia si è conclusa nel peggiore dei modi. All'ultimo minuto, uno dei miei sogni è crollato", ha scritto Jota sui social sei giorni dopo la partita col City. "Ma sarò un tifoso in più dall'esterno, sia per il club che per la nazionale, e lotterò per tornare il prima possibile". Sono stati momenti difficili per Jota.

  • Liverpool FC v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    «L'infortunio più grave della mia carriera»

    Klopp ha provato a rincuorarlo, ma Jota sentiva di aver perso ingiustamente la chance di rappresentare il suo Paese sul palcoscenico più grande del calcio.

    "Il giorno dopo l'infortunio, Jurgen mi ha dato un abbraccio", racconta Jota a FourFourTwo. "Sapeva che non c'era molto da dire: voleva solo consolarmi. Durante la riabilitazione, ogni volta che mi vedeva mi chiedeva come stavo.

    Si capisce che ci tiene. È tutto ciò che si può chiedere: che chi è a capo della squadra abbia a cuore tutti i giocatori e dimostri di contare su di te ogni volta che torni. Ma è stato l’infortunio più grave della mia carriera.

    Quando ti portano via in barella non è mai bello, ma speravo fosse solo una botta. Visto che mancava poco ai Mondiali, pensavo di farcela. Quando mi hanno detto che non ce l’avrei fatta, è stato il colpo più duro della mia carriera.

    Avevo l’occasione di giocare la mia prima Coppa del Mondo e sapevo di essere importante per la nazionale: avevo dato molto nelle qualificazioni, sentivo di meritare quel posto. Ma non ce l’ho fatta”.

    • Pubblicità
  • Scotland v Ukraine - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    "Abbiamo deluso noi stessi"

    Giocare a FIFA lo ha aiutato ad alleviare la delusione per essersi perso i Mondiali. Ma è stato il sostegno di un compagno di squadra, che viveva la sua stessa frustrazione, a fargli superare quei giorni difficili.

    Jota e Andy Robertson erano già compagni di squadra ad Anfield da due anni, ma, come ha rivelato lo scozzese, è stato durante i Mondiali del 2022, che entrambi hanno seguito da spettatori, che la loro amicizia è diventata solida.

    Le loro emozioni erano diverse: Jota sentiva che l’occasione di giocare ai Mondiali gli era stata portata via, mentre Robertson pensava che lui e la Scozia se l’erano buttata via.

    "Avevamo aspettato a lungo questa partita", ha detto Robertson a Sky Sports dopo la sconfitta casalinga della Scozia contro l'Ucraina nella semifinale dei play-off dei Mondiali nel giugno 2022. "Le nostre prestazioni precedenti erano state buone e, onestamente, non ci siamo proprio presentati.

    Non abbiamo giocato come volevamo e questa è la cosa più deludente. Ormai è andata. Dopo una campagna positiva, ci siamo delusi.

    Ora ci tocca aspettare altri quattro anni e questo è durissimo, perché tutti sognavamo di giocare in quel grande torneo e non abbiamo dato il massimo".

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  • Scotland v Ukraine - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    «Il tempo sta per scadere»

    La delusione di Robertson era così profonda che all’inizio gli risultava persino difficile guardare i Mondiali, preferendo invece prendere le distanze dal calcio il più possibile mentre si godeva una vacanza in famiglia, di cui aveva davvero bisogno, durante le prime fasi del torneo.

    Alla fine ha tifato per i compagni del Liverpool presenti in Qatar, ma ha continuato a pensare: «La Scozia avrebbe dovuto essere lì» accanto a Inghilterra, Olanda e Brasile, consapevole che, a 29 anni, le occasioni future sarebbero state poche.

    "In vacanza ho incontrato per caso David Alaba, che con l'Austria vive una situazione simile alla mia", ha raccontato Robertson al sito ufficiale del suo club nel dicembre 2022. "Mi ha detto di aver partecipato a un paio di Europei ma mai a un Mondiale. Abbiamo realizzato che, invecchiando, le nostre chance si riducono.

    Nelle ultime partite che ho visto si notava la passione dei tifosi e dei giocatori che rappresentano il proprio Paese: il torneo più importante è sempre un evento enorme. L'ho vissuto agli Europei con la Scozia dopo tanto tempo, ma è la Coppa del Mondo che mi tormenta.

    Avrò forse un'altra occasione, o due, ma è il futuro. È un obiettivo che voglio raggiungere e farò di tutto per riuscirci."

  • Funeral Held For Diogo Jota And Andre Silva In Their Hometown Of GondomarGetty Images News

    «Non credo che ci stiamo salutando»

    Era anche l'obiettivo principale di Jota: dopo aver contribuito al trionfo del Portogallo nelle finali della Nations League dell'anno precedente, si preparava a dare il suo apporto alla campagna di qualificazione ai Mondiali della Seleção.

    Il 3 luglio 2025, a meno di un mese dalla vittoria ai rigori sulla Spagna e a undici giorni dal suo matrimonio con Rute Cardoso, madre dei suoi tre figli, Jota è morto in un incidente stradale a Zamora, in Spagna, insieme al fratello André Silva.

    Come tutti i compagni del Liverpool, Robertson era sconvolto.

    "In questo momento penso soprattutto ai familiari", ha scritto su Instagram. "La loro perdita è immensa. Mi dispiace tantissimo che abbiano perso due anime così preziose: Diogo e Andre. Come squadra e club, affronteremo insieme questo dolore, per tutto il tempo necessario.

    Per me conta parlare dell’amico, del compagno che amavo e che mi mancherà da morire. Potrei parlare di lui come giocatore per ore, ma ora non conta.

    Era un ragazzo in gamba, genuino, normale e vero. Pieno d’amore per chi gli voleva bene e sempre allegro.

    Era lo straniero più britannico che avessi mai conosciuto: lo prendevo in giro dicendogli che era irlandese o scozzese, e lo chiamavo Diogo MacJota. Guardavamo le freccette e le corse dei cavalli; l’ultima trasferta a Cheltenham è stato un momento indimenticabile.

    L'ultima volta che l'ho visto era il giorno più felice della sua vita: il suo matrimonio. Ricordo il suo sorriso continuo e l'amore che traboccava per sua moglie e la sua famiglia.

    Non riesco a credere che ci stiamo dicendo addio. È troppo presto e fa male. Grazie per essere stato nella mia vita, amico, e per averla resa migliore.

    Ti voglio bene, Diogo."

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  • Liverpool v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    «Non ha mai veramente lasciato il campo»

    Alla vigilia della decisiva Scozia-Danimarca del 18 novembre, Robertson aveva detto di provare solo «entusiasmo». In realtà era emotivamente provato.

    In realtà era emotivamente “a pezzi” e aveva nascosto i suoi sentimenti ai compagni durante tutta la preparazione. Solo dopo la clamorosa vittoria per 4-2 ha trovato il coraggio di aprirsi.

    "Non riuscivo a togliermi dalla testa il mio amico Diogo Jota", ha confessato alla BBC Sport. "Abbiamo parlato tanto di andare ai Mondiali: lui ha saltato l'ultima edizione con il Portogallo e io con la Scozia. So che oggi starà sorridendo per me".

    Le sue parole hanno commosso il calcio mondiale. Cardoso è rimasto colpito: per Robertson battere la Danimarca contava più della gioia di cinque milioni di connazionali e del ritorno in Coppa del Mondo dopo il 1998. Prima di tutto, era la storia di due amici e di un sogno condiviso.

    "Quando ho sentito le tue parole e ho capito cosa hai provato il giorno in cui la Scozia si è qualificata per i Mondiali dopo anni d'attesa, ho capito che Diogo non ha mai lasciato il campo", scrive Cardoso a Robertson.

    Nel momento in cui hai conquistato quel posto ai Mondiali non sei andato da solo: hai portato con te anche il suo sogno. E in campo non camminerai da solo: Diogo sarà con te, nei tuoi pensieri, nei tuoi passi, nel tuo cuore.

    Oggi ti ringrazio: grazie per non averlo dimenticato, per averlo portato con te, per aver trasformato il dolore in forza e bellezza. Lo facciamo anche qui, ogni giorno.

    Lui sarebbe, ed è, incredibilmente orgoglioso di te. Custodisci quel sogno, Andy. Vivilo per te e per lui."

  • Brentford v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Giocare per entrambi"

    Non sorprende che Robertson sia felice di onorare la memoria del suo amico.

    "Abbiamo parlato tanto di cosa avrebbe significato partecipare ai prossimi Mondiali: era l’obiettivo di entrambi, arrivare in America", ha dichiarato lo scozzese alla FIFA. "Sono semplicemente distrutto dal fatto che gli sia stato portato via.

    Lo porterò nel cuore e so che sarà con me alla prima, alla seconda, alla terza e, speriamo, oltre.

    Lui è sempre lì. Lo ricordiamo spesso: ridiamo o piangiamo ripensando ai momenti condivisi. Sarà così anche in questo torneo, carico di emozioni.

    "Sarà in primo piano nei miei pensieri, perché non sto giocando solo per lui, ma per entrambi."

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