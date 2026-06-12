Il sogno mondiale di Andy Robertson e Diogo Jota si è avverato: il capitano della Scozia in campo nel ricordo del suo ex compagno di squadra al Liverpool

Il 16 ottobre 2022, ad Anfield, mancavano pochi secondi alla fine del match che il Liverpool stava vincendo 1-0 sul Manchester City quando Diogo Jota si è fermato per un problema muscolare, visibilmente dolorante. Jürgen Klopp ha subito temuto il peggio: «Se Diogo rimane a terra, non è mai un buon segno». L'infortunio al polpaccio lo ha tenuto fuori per mesi, facendogli saltare i Mondiali con il Portogallo.
«Diogo sta bene, per ora», ha detto Klopp alla vigilia di Liverpool-West Ham. «È molto intelligente: credo che abbia capito subito, quando lo abbiamo portato fuori dal campo. Dopo la partita ci siamo parlati e mi ha spiegato cosa era successo. In quel momento sapeva già che era un infortunio grave».
Comprendere subito di non poter andare in Qatar non ha reso più facile per Jota accettare di perdersi la sua prima Coppa del Mondo.
"Dopo una serata così bella ad Anfield, la mia si è conclusa nel peggiore dei modi. All'ultimo minuto, uno dei miei sogni è crollato", ha scritto Jota sui social sei giorni dopo la partita col City. "Ma sarò un tifoso in più dall'esterno, sia per il club che per la nazionale, e lotterò per tornare il prima possibile". Sono stati momenti difficili per Jota.