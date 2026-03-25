La Coppa d'Africa 2026 continua ad essere un caso.

L'ultimo aggiornamento arriva direttamente dal Tribunale Arbitrale dello Sport, che ha ufficializzato una notizia che era già nell'aria: dopo la vittoria del Senegal sul campo il 18 gennaio e il verdetto ribaltato dalla CAF esattamente una settimana fa (18 marzo), ecco un nuovo colpo di scena: la FSF (Federazione calcistica senegalese) ha deciso di presentare ricorso al CAS contro la decisione della CAF di assegnare una vittoria per 3-0 e la Coppa a tavolino al Marocco.

L'obiettivo è chiaramente quello di ribaltare la precedente decisione della CAF, che aveva dichiarato il Senegal perdente a tavolino per aver abbandonato il campo durante la partita, ma non è stata ancora fissata una data per l'udienza.