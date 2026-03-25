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Gabriele Stragapede

Il Senegal fa ricorso al TAS contro la sentenza sulla vittoria del Marocco in Coppa d'Africa a tavolino

Africa Cup of Nations
Senegal vs Marocco
Senegal
Marocco

La Federazione calcistica senegalese ha presentato ricorso ufficiale contro il ribaltamento del risultato deciso a tavolino che ha assegnato l'ultima Coppa d'Africa al Marocco.

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La Coppa d'Africa 2026 continua ad essere un caso.

L'ultimo aggiornamento arriva direttamente dal Tribunale Arbitrale dello Sport, che ha ufficializzato una notizia che era già nell'aria: dopo la vittoria del Senegal sul campo il 18 gennaio e il verdetto ribaltato dalla CAF esattamente una settimana fa (18 marzo), ecco un nuovo colpo di scena: la FSF (Federazione calcistica senegalese) ha deciso di presentare ricorso al CAS contro la decisione della CAF di assegnare una vittoria per 3-0 e la Coppa a tavolino al Marocco.

L'obiettivo è chiaramente quello di ribaltare la precedente decisione della CAF, che aveva dichiarato il Senegal perdente a tavolino per aver abbandonato il campo durante la partita, ma non è stata ancora fissata una data per l'udienza.

  • LA CLAMOROSA PROTESTA DEL SENEGAL IN FINALE

    Ricordiamo cosa è successo durante la finale della Coppa d’Africa: al 98° minuto, con il punteggio fermo sullo 0-0, l’arbitro ha fischiato un rigore – dopo revisione VAR – per un fallo di Diouf suBrahim Diaz.

    Il Senegal ha deciso di abbandonare il campo e tornare negli spogliatoi in segno di protesta, come richiesto dall’allenatore Pape Thiaw. Solo il capitano Sadio Mané è riuscito a riportare la sua squadra in campo e a riprendere la partita al 111° minuto.

    Brahim Diaz ha poi sbagliato il rigore con un pallonetto parato da Edouard Mendy, e nei tempi supplementari Pape Gueye ha segnato il goal della vittoria per il Senegal.

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  • COSA SUCCEDE ADESSO

    E ora cosa succederà?

    Una dichiarazione del CAS annuncia: "Verrà nominato un collegio arbitrale del CAS per decidere sul caso. Verrà quindi stabilito un calendario procedurale. In conformità con il Regolamento di procedura del CAS, l’appellante (il Senegal, ndr) ha 20 giorni di tempo per presentare un atto di appello in cui esponga le proprie argomentazioni giuridiche, dopodiché i convenuti avranno altri 20 giorni per presentare una replica in cui espongano le proprie difese. In questa fase del procedimento, e data la richiesta di sospensione del procedimento presentata dalla FSF, non è ancora possibile prevedere le scadenze procedurali né indicare quando sarà fissata un’udienza".

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