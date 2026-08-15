Hai più di 18 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Frattesi InterGetty Images
GOAL

Il saluto di Frattesi all'Inter: "Dopo quella maledetta finale qualcosa in me è cambiato, giusto rimanga solo chi può dare tutto"

Serie A
Inter
Lazio
D. Frattesi

Tramite un post ufficiale sui social, il centrocampista ha salutato il club nerazzurro.

Pubblicità

È arrivato il saluto di Davide Frattesi all’Inter e ai suoi vecchi tifosi. Il centrocampista è passato alla Lazio dopo tre stagioni con 15 goal e 12 assist in 122 presenze.


Questo il suo commiato con i nerazzurri sul proprio profilo Instagram:


  • “È vero… forse non eravamo destinati a stare insieme, forse eravamo incompatibili. Abbiamo avuto alti e bassi, ma quei momenti lí’ abbiamo spaccato il cielo a metà. È stato l’onore più grande della mia vita giocare per voi, poi quando vedevo San siro che spingeva… mi sentivo imbattibile. Purtroppo dopo quella maledetta finale qualcosa in me è cambiato ed è giusto che rimanga all’Inter solo che può dare il 101%. Vi ho voluto bene come fratelli e sorelle, sarò sempre il vostro primo tifoso. Davide. P.S. Il cancello giallo è il mio eh”.


    Queste le parole del centrocampista che torna alla Lazio in prestito con diritto di riscatto per un affare - complicatosi nelle ultime ore e poi sbloccatosi - che garantisce circa 15 milioni nelle casse nerazzurre con il suo vecchio club che si è garantito il 50% della plusvalenza sulla sua futura rivendita.

    • Pubblicità

    TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Mantova crest
Mantova
MAN
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Monza crest
Monza
MON