Il saluto di Frattesi all'Inter: "Dopo quella maledetta finale qualcosa in me è cambiato, giusto rimanga solo chi può dare tutto"

“È vero… forse non eravamo destinati a stare insieme, forse eravamo incompatibili. Abbiamo avuto alti e bassi, ma quei momenti lí’ abbiamo spaccato il cielo a metà. È stato l’onore più grande della mia vita giocare per voi, poi quando vedevo San siro che spingeva… mi sentivo imbattibile. Purtroppo dopo quella maledetta finale qualcosa in me è cambiato ed è giusto che rimanga all’Inter solo che può dare il 101%. Vi ho voluto bene come fratelli e sorelle, sarò sempre il vostro primo tifoso. Davide. P.S. Il cancello giallo è il mio eh”.





Queste le parole del centrocampista che torna alla Lazio in prestito con diritto di riscatto per un affare - complicatosi nelle ultime ore e poi sbloccatosi - che garantisce circa 15 milioni nelle casse nerazzurre con il suo vecchio club che si è garantito il 50% della plusvalenza sulla sua futura rivendita.