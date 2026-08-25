Il Sabah riscrive la storia del calcio azero: fondato nel 2017, si qualifica per la prima volta in Champions League

Gli azeri dello Sabah FK Baku battono gli israeliani del Be'er Sheva per 5-2 ai supplementari nel match di ritorno degli spareggi di Champions League e, dopo aver perso l'andata per 2-1, si qualificano alla League Phase della principale competizione continentale per club. Il match odierno si è giocato alla Bank Respublika Arena, a Masazır, un piccolo impianto dalla capienza di 13.000 spettatori.
La formazione israeliana parte bene e dopo dieci minuti è già avanti grazie a Zlatanovic ma nel finale del primo tempo arriva la rete del pari firmata da Nwachukwu. La ripresa si apre con Mizrahi che al minuto 61 porta di nuovo in vantaggio il Be'er Sheva; al minuto 74 arriva di nuovo il pari dei padroni di casa grazie a Rakhmonaliyev. Ma nel finale di gara arriva la beffa per gli ospiti: a tempo scaduto Mutallimov firma il gol del sorpasso che manda le due squadre ai supplementari. Qui la formazione israeliana crolla e gli azeri ne approfittano per dilagare grazie a Mbina e Mickels chiudendo il match sul 5-2.