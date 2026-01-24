"Il rumore degli amici", cosa è successo tra Chivu e Mourinho: botta e risposta tra i protagonisti del Triplete

L'Inter continua a volare in campionato: terza vittoria consecutiva e quota 52 conquistata, con un vantaggio di tutto rispetto sulle dirette concorrenti che si sfideranno tra di loro e si rosicchieranno dei punti a vicenda.
Soprattutto nell'ultima vittoria in rimonta contro il Pisa, si è vista la mano di Cristian Chivu, bravo a correggere la formazione in corso d'opera con la scelta 'forte' di richiamare in panchina Luis Henrique in pieno primo tempo e inserire Dimarco, vera e propria svolta dell'incontro.
Nerazzurri sempre più a immagine e somiglianza del loro allenatore, di recente finito al centro di una sorta di botta e risposta a distanza niente di meno che con José Mourinho, sua storica guida nella stagione culminata col Triplete interista.