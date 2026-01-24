Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Chivu MourinhoGOAL
Vittorio Rotondaro

"Il rumore degli amici", cosa è successo tra Chivu e Mourinho: botta e risposta tra i protagonisti del Triplete

'Botta e risposta' a distanza tra Mourinho e Chivu: cosa è successo e quali sono state le dichiarazioni dei due, tra frecciatine e prese di posizione.

Pubblicità

L'Inter continua a volare in campionato: terza vittoria consecutiva e quota 52 conquistata, con un vantaggio di tutto rispetto sulle dirette concorrenti che si sfideranno tra di loro e si rosicchieranno dei punti a vicenda.

Soprattutto nell'ultima vittoria in rimonta contro il Pisa, si è vista la mano di Cristian Chivu, bravo a correggere la formazione in corso d'opera con la scelta 'forte' di richiamare in panchina Luis Henrique in pieno primo tempo e inserire Dimarco, vera e propria svolta dell'incontro.

Nerazzurri sempre più a immagine e somiglianza del loro allenatore, di recente finito al centro di una sorta di botta e risposta a distanza niente di meno che con José Mourinho, sua storica guida nella stagione culminata col Triplete interista.

  • LA 'FRECCIATA' DI MOURINHO PRIMA DI JUVENTUS-BENFICA

    Nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Benfica, lo 'Special One' aveva rilasciato una dichiarazione sibillina sul tema dell'esperienza degli allenatori delle big.

    "Mi sorprendo se trovo un collega senza o con poca storia alla guida di un club importante, non se Max (Allegri, n.d.r.) va al Milan, Luciano (Spalletti, n.d.r.) firma per la società bianconera o Gasp (Gasperini, n.d.r.) finisce alla Roma…”.

    Curriculum lunghi e variegati quelli dei tecnici citati da Mourinho, a differenza di Chivu che è stato scelto dopo sole tredici panchine racimolate col Parma in Serie A.

    • Pubblicità

  • 'RISPOSTA' A MAROTTA?

    Una scelta, quella di affidare il timone dell'Inter a Chivu, difesa tempo fa in prima persona dal presidente nerazzurro Giuseppe Marotta.

    "Io mi meraviglio che le persone si siano sorprese della bravura di Cristian. L’abbiamo scelto perché rappresenta valori importanti, c’è stato il coraggio di andare controcorrente anche a livello mediatico. Qualcuno addirittura evocava Mourinho, che con tutto il rispetto... Se non avessi avuto coraggio mi sarei pentito".

    Probabilmente la citazione a Mourinho non deve essere piaciuta al diretto interessato, pungolato nell'orgoglio e forse speranzoso in merito a un ritorno sulla panchina meneghina che avrebbe avuto del clamoroso.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "IL RUMORE DEGLI AMICI": COSA È SUCCESSO TRA CHIVU E MOURINHO

    Subito dopo il 6-2 rifilato al Pisa, Chivu si è presentato in sala stampa per prendere parte alla conferenza del post-gara: un intervento tutt'altro che banale quello del rumeno che, sebbene non lo abbia mai nominato, deve essersi legato al dito le recenti frasi di Mourinho.

    "La reazione è stata meravigliosa ma non avevo dubbi. Ma la mia esperienza mi fa capire che la partita dura 100 minuti. Anche se la mia esperienza è di settore giovanile e qualcuno può contestare la mia esperienza".

    "Mi prendo la convinzione di questi ragazzi - ha aggiunto Chivu - nonostante il rumore non solo dei nemici ma anche degli amici".

    "Rumore dei nemici" coniato proprio da Mourinho durante la parentesi interista e 'rivisitato' da Chivu per rispondere al proprio maestro: tanta carne al fuoco nel dibattito dialettico tra tripletisti.

Champions League
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Inter crest
Inter
INT
0