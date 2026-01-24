"Il rumore degli amici", cosa è successo tra Chivu e Mourinho: botta e risposta tra i protagonisti del Triplete

Una scelta, quella di affidare il timone dell'Inter a Chivu, difesa tempo fa in prima persona dal presidente nerazzurro Giuseppe Marotta.

"Io mi meraviglio che le persone si siano sorprese della bravura di Cristian. L’abbiamo scelto perché rappresenta valori importanti, c’è stato il coraggio di andare controcorrente anche a livello mediatico. Qualcuno addirittura evocava Mourinho, che con tutto il rispetto... Se non avessi avuto coraggio mi sarei pentito".

Probabilmente la citazione a Mourinho non deve essere piaciuta al diretto interessato, pungolato nell'orgoglio e forse speranzoso in merito a un ritorno sulla panchina meneghina che avrebbe avuto del clamoroso.