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SSC Napoli v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Il ritorno di Scott McTominay: come funzionerà ora il Napoli di Allegri e come procede la trattativa per il rinnovo

Serie A
S. McTominay
Napoli
Napoli vs Frosinone

Gli azzurri ritrovano il proprio leader a centrocampo: potrebbe, però, non giocare contro il Frosinone. Novità importanti anche in chiave rinnovo: le ultime.

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Una bella notizia in casa Napoli ha colorato la settimana che ricondurrà gli azzurri alla ripresa del campionato. Massimiliano Allegri, infatti, ha potuto riabbracciare ufficialmente Scott McTominay: lo scozzese ha ufficialmente ottenuto l’idoneità medica ed è pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo.

Alle porte c’è il match interno contro il Frosinone, che aprirà un ciclo molto intenso considerando anche le gare di Champions (martedì trasferta a Vila-real): l’interrogativo comune è se McTominay verrà convocato e, se sì, se giocherà.

  • TEMPI BRUCIATI PER IL RECUPERO

    Pariamo col sottolineare quanto veloce sia stato il recupero di Scott McTominay. A inizio settembre, all’ex Manchester United era stata riscontrata una lieve aritmia cardiaca benigna. Una diagnosi delicata che ha richiesto un intervento chirurgico di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. Nonostante i protocolli e le terapie anticoagulanti post-operatorie facessero temere uno stop ben più lungo, con alcune ipotesi che arrivavano a un minimo di due mesi senza campo per lui, il giocatore ha mostrato una risposta fisica straordinaria, ritrovando velocemente il semaforo verde per il rientro in campo.

  • MCTOMINAY GIOCHERÀ CONTRO IL FROSINONE?

    A Napoli ora tutti si chiedono: Scott, contro il Frosinone, ci sarà? Nonostante McTominay sia tornato ad allenarsi stabilmente con il gruppo azzurro, Allegri e lo staff medico dovrebbero sposare la linea della massima prudenza. Nelle ultime ore si sta facendo strada l'ipotesi di una mancata convocazione. Al massimo, McTominay avrà un posto simbolico in panchina per fargli riassaporare il clima partita, evitando qualsiasi tipo di rischio inutile in mezzo al campo, anche perchè martedì c’è una sfida già fondamentale contro il Villarreal. Se dovesse trovare spazio, a gare in corsa, l’autonomia è di una ventina di minuti al massimo.

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  • COME CAMBIERÀ IL NAPOLI CON IL RIENTRO DI MCTOMINAY

    In ogni caso, già dalla prossima settimana, McTominay inizierà a riavvicinarsi al pieno regime. Con lui in campo Allegri ritroverà struttura fisica e quei goal che, forse, sono mancati a settembre. Da capire come verrà disegnato il centrocampo, anche in virtù dell’ottimo stato di forma mostrato da De Bruyne con la Nazionale belga. L’idea, in ogni caso, è che McTominay possa essere posizionato al fianco di Lobotka nei tre di centrocampo, con De Bruyne in trequarti nel 4-3-3. 

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  • MCTOMINAY, UN RINNOVO IN BALLO (FORSE PIÙ VICINO)

    Le questioni che riguardano Scott McTominay, comunque, riguardano il suo rinnovo contrattuale. Secondo quanto emerso dall’ambiente azzurro, lo scozzese, il cui attuale accordo scade nel giugno 2028, ha sollecitato personalmente i suoi agenti a riprendere i contatti con la dirigenza azzurra per sbloccare la fase di stallo che stava turbando i sonni dei tifosi napoletani. La cifra richiesta è di 8 milioni e De Laurentiis sta vagliando di avvicinarsi a questa somma anche per evitare che le tante big europee (l’ultima il Real Madrid) possano muoversi concretamente per McTominay.

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