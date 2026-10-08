Il ritorno di Scott McTominay: come funzionerà ora il Napoli di Allegri e come procede la trattativa per il rinnovo

Una bella notizia in casa Napoli ha colorato la settimana che ricondurrà gli azzurri alla ripresa del campionato. Massimiliano Allegri, infatti, ha potuto riabbracciare ufficialmente Scott McTominay: lo scozzese ha ufficialmente ottenuto l’idoneità medica ed è pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo.
Alle porte c’è il match interno contro il Frosinone, che aprirà un ciclo molto intenso considerando anche le gare di Champions (martedì trasferta a Vila-real): l’interrogativo comune è se McTominay verrà convocato e, se sì, se giocherà.