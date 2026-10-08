Il ritorno di Scott McTominay: come funzionerà ora il Napoli di Allegri e come procede la trattativa per il rinnovo

A Napoli ora tutti si chiedono: Scott, contro il Frosinone, ci sarà? Nonostante McTominay sia tornato ad allenarsi stabilmente con il gruppo azzurro, Allegri e lo staff medico dovrebbero sposare la linea della massima prudenza. Nelle ultime ore si sta facendo strada l'ipotesi di una mancata convocazione. Al massimo, McTominay avrà un posto simbolico in panchina per fargli riassaporare il clima partita, evitando qualsiasi tipo di rischio inutile in mezzo al campo, anche perchè martedì c’è una sfida già fondamentale contro il Villarreal. Se dovesse trovare spazio, a gare in corsa, l’autonomia è di una ventina di minuti al massimo.