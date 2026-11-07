Il ritorno di Ringhio Star, oggi è in testa con la Lazio: com'è andato Gattuso da allenatore del Napoli e i motivi dell'addio

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Ringhio Star torna a Napoli e lo fa da protagonista. Anzi da capolista a sorpresa della Serie A.
La sua Lazio infatti dopo dieci giornate guarda tutti dall'alto in basso compresa l'Inter campione d'Italia in carica.
Mentre rispetto al Napoli la squadra biancoceleste arriva al 'Maradona' addirittura col doppio dei punti e da imbattuta in campionato.
Ma com'era andata l'esperienza di Gattuso sulla panchina del Napoli? Cosa aveva vinto e perché era finita?