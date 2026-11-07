Il ritorno di Ringhio Star, oggi è in testa con la Lazio: com'è andato Gattuso da allenatore del Napoli e i motivi dell'addio

Gennaro Gattuso subentra sulla panchina del Napoli a metà stagione.

Il 10 dicembre 2019, nonostante la vittoria per 4-0 contro il Genk in Champions League, Aurelio De Laurentiis decide di esonerare Carlo Ancelotti.

A spiegare i motivi della separazione qualche tempo dopo sarà lo stesso presidente a DAZN: "Ancelotti è un fuoriclasse che ha avuto solo la sfortuna di non essere simpatico ai tifosi napoletani. Non ha avuto la furbizia di rendersi tale e non è stato visto come 'uno dei nostri'".

De Laurentiis decide a quel punto di affidare la panchina a Gennaro Gattuso che durante la conferenza stampa lo presenta così rifiutandosi di rispondere ad altre domande: "E' il momento di Ringhio Star".

Gattuso invece dirà: "È stato facile accettare il Napoli, è una grandissima società. Penso che questa squadra sia forte, ha giocatori importanti. Per il 99% sono funzionali al tipo di calcio che voglio fare. Questa squadra non può stare fuori dall’Europa. L’obiettivo è centrare la Champions League".