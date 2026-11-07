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SSC Napoli v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Il ritorno di Ringhio Star, oggi è in testa con la Lazio: com'è andato Gattuso da allenatore del Napoli e i motivi dell'addio

Serie A
Napoli vs Lazio
Napoli
Lazio

Scelto dal presidente De Laurentiis per sostituire Ancelotti a stagione in corso, Gattuso col Napoli ha vinto una Coppa Italia contro la Juventus ma non è riuscito a centrare il quarto posto.

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Ringhio Star torna a Napoli e lo fa da protagonista. Anzi da capolista a sorpresa della Serie A.

La sua Lazio infatti dopo dieci giornate guarda tutti dall'alto in basso compresa l'Inter campione d'Italia in carica.

Mentre rispetto al Napoli la squadra biancoceleste arriva al 'Maradona' addirittura col doppio dei punti e da imbattuta in campionato.

Ma com'era andata l'esperienza di Gattuso sulla panchina del Napoli? Cosa aveva vinto e perché era finita?

  • L'ARRIVO DI GATTUSO AL NAPOLI

    Gennaro Gattuso subentra sulla panchina del Napoli a metà stagione.

    Il 10 dicembre 2019, nonostante la vittoria per 4-0 contro il Genk in Champions League, Aurelio De Laurentiis decide di esonerare Carlo Ancelotti.

    A spiegare i motivi della separazione qualche tempo dopo sarà lo stesso presidente a DAZN: "Ancelotti è un fuoriclasse che ha avuto solo la sfortuna di non essere simpatico ai tifosi napoletani. Non ha avuto la furbizia di rendersi tale e non è stato visto come 'uno dei nostri'".

    De Laurentiis decide a quel punto di affidare la panchina a Gennaro Gattuso che durante la conferenza stampa lo presenta così rifiutandosi di rispondere ad altre domande: "E' il momento di Ringhio Star".

    Gattuso invece dirà: "È stato facile accettare il Napoli, è una grandissima società. Penso che questa squadra sia forte, ha giocatori importanti. Per il 99% sono funzionali al tipo di calcio che voglio fare. Questa squadra non può stare fuori dall’Europa. L’obiettivo è centrare la Champions League".

  • LA COPPA ITALIA CONTRO LA JUVENTUS

    La stagione viene pesantemente condizionata dalla lunga sospensione dovuta alla pandemia Covid-19.

    Quando si riparte il Napoli di Gattuso raggiunge la finale di Coppa Italia e la vince ai rigori contro la Juventus in quella che resterà l'unica vera gioia dell'allenatore calabrese in azzurro.

    In campionato infatti il Napoli chiude addirittura al settimo posto ma si qualifica comunque per l'Europa League grazie alla vittoria in Coppa Italia.

    Gattuso viene confermato anche per la stagione successiva che però sarà ricca di delusioni tra eliminazioni premature nelle coppe e soprattutto il quarto posto sfumato clamorosamente all'ultima giornata quando il suo Napoli viene fermato sul pareggio in casa dal Verona subendo il sorpasso della Juventus.

    Un risultato che di fatto scrive la parola fine sull'esperienza di Gattuso da allenatore del Napoli.

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  • LA CARRIERA DOPO IL NAPOLI

    Dopo la rottura-lampo con la Fiorentina per divergenze sul mercato, la carriera di Gattuso continua all'estero tra Valencia e Marsiglia.

    Poi trascorre un anno in Croazia dove guida l'Hajduk Spalato. A giugno 2025 arriva la chiamata impossibile da rifiutare, ovvero quella della Nazionale.

    Gravina gli affida la panchina azzurra al posto di Luciano Spalletti per cercare di riportare l'Italia ai Mondiali. Dopo cinque vittorie di fila nelle prime cinque però arriva una pesante sconfitta contro la Norvegia.

    Ai playoff l'Italia di Gattuso supera l'Irlanda del Nord ma non la Bosnia, che ci elimina ai calci di rigore. Pochi giorni dopo il tecnico rescinde il contratto. La sua avventura da CT si chiude così dopo appena 292 giorni.

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  • LA RIVINCITA ALLA LAZIO

    Questa estate un po' a sorpresa a concedere una immediata occasione di riscatto a Gattuso è la Lazio.

    Claudio Lotito lo sceglie per sostituire Maurizio Sarri, il tutto in un ambiente ostile con i tifosi che contestano e un mercato al risparmio.

    L'inizio è traumatico visto che la Lazio viene subito eliminata dalla Coppa Italia perdendo in casa contro il Mantova, squadra che milita in Serie B.

    Sembra una stagione maledetta invece i biancocelesti iniziano a vincere e non si fermano più.

    I punti della Lazio dopo dieci giornate di campionato sono addirittura ventotto, frutto di nove vittorie (tra cui lo 0-3 sul campo della Juventus) e un solo pareggio contro il Milan.

    Ora ecco il ritorno al Napoli dove Ringhio vuole dimostrare di essere davvero diventato Star.

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