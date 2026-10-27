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Pulisic CisseGetty/GOAL
Lelio Donato

Il ritorno di Pulisic e la gestione di Cisse, come cambia l'attacco del Milan: le scelte di Amorim sono chiare

Serie A
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Milan vs Bologna
Bologna

L'americano, dopo i problemi fisici di inizio stagione, è tornato centrale nel Milan di Amorim e va verso il rinnovo fino al 2031. Così però gli spazi per Cisse rischiano di ridursi: per il tecnico è alternativo a Pulisic.

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Christian Pulisic è tornato, Alphadjo Cisse non gioca più. O quasi.

Questa in estrema sintesi è la situazione attuale nell'attacco del Milan dove l'americano, superati i problemi fisici di inizio stagione, si è ripreso il suo posto.

A farne le spese è stato il giovane talento italiano che Ruben Amorim aveva lanciato in assenza di Pulisic. Ma che ora è tornato stabilmente in panchina.

I tifosi rossoneri sognano di vederli insieme. Una coppia che però, stando alle scelte attuali del tecnico, non rientra nei suoi piani. A meno che Cisse non cambi ruolo.

  • CISSE ALTERNATIVA A PULISIC

    Come dicevamo sopra Cisse per Amorim sembra rappresentare principalmente un'alternativa proprio a Pulisic.

    Non a caso i due di fatto non hanno mai giocato insieme fatta eccezione per l'inizio del secondo tempo di Lazio-Milan, quando i rossoneri dovevano recuperare due goal di svantaggio e per pochi minuti della ripresa contro il Benfica in Europa League.

    In entrambe le occasioni Pulisic era subentrato in corsa mentre Cisse partiva dal 1' alle spalle di Ramos proprio nella posizione preferita dall'americano e che l'anno scorso occupava Leao.

    Nelle ultime quattro di campionato, così, Pulisic è sempre partito titolare mentre Cisse si è accomodato in panchina collezionando appena diciassette minuti in totale.

  • L'AMERICANO PUNTO FERMO

    Di certo il punto fermo del Milan presente e futuro sarà Christian Pulisic.

    Gerry Cardinale ha voluto fortemente trattenerlo la scorsa estate, quando alcune voci davano per possibile una sua partenza. Ed ora sta per blindarlo.

    Proprio in queste ore infatti sarebbe stato raggiunto un accordo di massima tra le parti per il rinnovo di Pulisic col Milan. L'americano firmerà fino al 30 giugno 2031 e guadagnerà cinque milioni di euro netti a stagione. Un trattamento da top player.

    Il rendimento di Pulisic d'altronde è decisivo per le fortune del Milan che deve la mancata qualificazione in Champions League della scorsa stagione anche ai suoi problemi fisici e al conseguente digiuno, iniziato a gennaio e terminato solo all'inizio di questo campionato.

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  • MA CISSE MERITA SPAZIO

    L'esplosione di Cisse è arrivata fragorosa e forse in parte inaspettata.

    In estate Amorim ha lanciato a sorpresa questo giovane talento reduce da una buona stagione in Serie B col Catanzaro, terminata peraltro con largo anticipo causa un serio infortunio muscolare.

    E su di lui il tecnico portoghese ha speso parole importanti qualche settimana fa: "Io lo amo, spero che non si monti la testa sentendomi. È furbo, attento, sta perdendo anche peso dopo essere stato fermo per qualche mese. Dovrà essere gestito, in campo e fuori, conoscete Milano meglio di me…".

    Cisse d'altronde ha segnato due goal nelle sue prime tre presenze in Serie A e anche in Europa League è stato assoluto protagonista nell'unica partita vinta dal Milan, realizzando addirittura una tripletta a Salisburgo.

    Il totale fa cinque goal segnati in nove presenze complessive di cui non tutte da titolare a soli vent'anni.

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  • FUTURO DA PRIMA PUNTA?

    In realtà Amorim sta probabilmente pensando ad un modo per fare convivere Pulisic e Cisse.

    L'esperimento è andato in scena contro il Bournemouth in Europa League, quando l'ex Catanzaro è stato schierato come punta centrale al posto di Gonçalo Ramos.

    Pulisic in quell'occasione non ha giocato ma è chiaro che, se Cisse fornisse risposte positive nel nuovo ruolo da 9, i due in futuro potrebbe scendere in campo anche insieme.

    E chissà che la cosa non possa avvenire magari già contro il Bologna, quando Amorim starebbe pensando di concedere un turno di riposo a Ramos in vista del derby.

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