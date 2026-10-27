Il ritorno di Pulisic e la gestione di Cisse, come cambia l'attacco del Milan: le scelte di Amorim sono chiare

L'esplosione di Cisse è arrivata fragorosa e forse in parte inaspettata.

In estate Amorim ha lanciato a sorpresa questo giovane talento reduce da una buona stagione in Serie B col Catanzaro, terminata peraltro con largo anticipo causa un serio infortunio muscolare.

E su di lui il tecnico portoghese ha speso parole importanti qualche settimana fa: "Io lo amo, spero che non si monti la testa sentendomi. È furbo, attento, sta perdendo anche peso dopo essere stato fermo per qualche mese. Dovrà essere gestito, in campo e fuori, conoscete Milano meglio di me…".

Cisse d'altronde ha segnato due goal nelle sue prime tre presenze in Serie A e anche in Europa League è stato assoluto protagonista nell'unica partita vinta dal Milan, realizzando addirittura una tripletta a Salisburgo.

Il totale fa cinque goal segnati in nove presenze complessive di cui non tutte da titolare a soli vent'anni.