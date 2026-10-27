Il ritorno di Pulisic e la gestione di Cisse, come cambia l'attacco del Milan: le scelte di Amorim sono chiare

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Christian Pulisic è tornato, Alphadjo Cisse non gioca più. O quasi.
Questa in estrema sintesi è la situazione attuale nell'attacco del Milan dove l'americano, superati i problemi fisici di inizio stagione, si è ripreso il suo posto.
A farne le spese è stato il giovane talento italiano che Ruben Amorim aveva lanciato in assenza di Pulisic. Ma che ora è tornato stabilmente in panchina.
I tifosi rossoneri sognano di vederli insieme. Una coppia che però, stando alle scelte attuali del tecnico, non rientra nei suoi piani. A meno che Cisse non cambi ruolo.