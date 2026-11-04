Il ritorno di Pio Esposito, la reazione di Barella e Dimarco, Spence in crescita: perchè Chivu può essere contento dopo Feyenoord-Inter

Bene, poi, anche i leader. Barella arrivava dalla pesante etichetta di peggiore in campo nel derby; Federico Dimarco, dal canto suo, era reduce da un periodo costellato da troppe prove opache e da chiacchiere piuttosto fastidiose sul rinnovo del contratto. A Rotterdam, però, i due senatori hanno fatto un passo avanti gigantesco, disputando una partita di spessore, fatta di corsa, tecnica, personalità e quella leadership di cui Chivu, specie in assenza di Lautaro, aveva bisogno.