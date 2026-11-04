Il ritorno di Pio Esposito, la reazione di Barella e Dimarco, Spence in crescita: perchè Chivu può essere contento dopo Feyenoord-Inter

La trasferta di Rotterdam regala sorrisi e certezze a Cristian Chivu. L'Inter esce dal campo del Feyenoord con una vittoria pesante e meritatissima, che offusca il derby malamente perso sabato contro il Milan.
Un 3-0 che è un toccasana non solo per l'umore, ma anche per la classifica europea e soprattutto per le risposte arrivate dal campo da parte degli uomini più attesi.
In una fase della stagione in cui ogni dettaglio fa la differenza, l’allenatore rumeno ha ritrovato il goal di Pio Esposito e gioito per le risposte date da Barella e Dimarco, fra gli uomini più criticati dell’ultimo periodo.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.