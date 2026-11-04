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Feyenoord v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Il ritorno di Pio Esposito, la reazione di Barella e Dimarco, Spence in crescita: perchè Chivu può essere contento dopo Feyenoord-Inter

Five things we learned
Inter
Feyenoord vs Inter
Champions League

Riscatto europeo per i nerazzurri: i big ritrovano se stessi, Pio torna a segnare e la strada in Champions si spiana.

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08 nov 2026

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La trasferta di Rotterdam regala sorrisi e certezze a Cristian Chivu. L'Inter esce dal campo del Feyenoord con una vittoria pesante e meritatissima, che offusca il derby malamente perso sabato contro il Milan.

Un 3-0 che è un toccasana non solo per l'umore, ma anche per la classifica europea e soprattutto per le risposte arrivate dal campo da parte degli uomini più attesi.

In una fase della stagione in cui ogni dettaglio fa la differenza, l’allenatore rumeno ha ritrovato il goal di Pio Esposito e gioito per le risposte date da Barella e Dimarco, fra gli uomini più criticati dell’ultimo periodo.

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  • Feyenoord v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    IL RITORNO AL GOAL DI PIO ESPOSITO

    La notizia più bella della serata di Rotterdam porta, forse, il nome di Pio Esposito. L'attaccante nerazzurro, chiamato a un compito non semplice in un palcoscenico così caldo, ha ritrovato la via della rete che gli mancava ormai da oltre un mese, dal timbro contro l’Udinese di metà settembre. Un digiuno che rischiava di pesare sulle spalle del giovane talento, spazzato via però da un gol da vero opportunista dell'area di rigore, a cui la doppietta peraltro è stata negata da un fuorigioco di millimetri. Questa rete può, non solo sbloccare psicologicamente il ragazzo, ma restituire a Chivu un’arma preziosa e rigenerata per l’attacco.

  • Feyenoord v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    LA REAZIONE DI BARELLA E DIMARCO

    Bene, poi, anche i leader. Barella arrivava dalla pesante etichetta di peggiore in campo nel derby; Federico Dimarco, dal canto suo, era reduce da un periodo costellato da troppe prove opache e da chiacchiere piuttosto fastidiose sul rinnovo del contratto. A Rotterdam, però, i due senatori hanno fatto un passo avanti gigantesco, disputando una partita di spessore, fatta di corsa, tecnica, personalità e quella leadership di cui Chivu, specie in assenza di Lautaro, aveva bisogno. 

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    SPENCE IN RISALITA

    Ha giocato una ottima gara anche Djed Spence. Il laterale inglese, acquistato in estate per essere l’erede di Dumfries, è entrato nelle azioni in due delle tre reti nerazzurre, giocando con un’energia che dimostra che la condizione fisica, dopo i primissimi acciacchi, inizia a essere assolutamente positiva.

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    CAMMINO EUROPEO MENO RIPIDO

    Il successo in terra olandese vale molto più dei semplici tre punti. Per l’Inter, quella del de Kuip, era una gara cruciale. L’Inter ha dato un segnale forte alla League Phase, rimettendosi in una posizione di assoluta tranquillità dopo i 6 punti maturati fra Shakhtar e Feyenoord. Il cammino europeo, che dopo i primi passi falsi contro Real e Brugge poteva sembrare in salita, adesso si fa decisamente meno ripido, permettendo alla squadra di gestire le energie e di guardare al futuro continentale con rinnovata fiducia.

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