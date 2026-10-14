Il ritorno di Mourinho a Roma, l'accoglienza dell'Olimpico: standing ovation e striscioni, la risposta dello Special One

José Mourinho torna a Roma alla guida del Real Madrid e i tifosi giallorossi lo hanno accolto come una vera e propria leggenda.
Ovazione, striscioni e cori a cui lo stesso Special One ha risposto ricambiando tutto l'affetto del popolo romanista.
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José Mourinho torna a Roma alla guida del Real Madrid e i tifosi giallorossi lo hanno accolto come una vera e propria leggenda.
Ovazione, striscioni e cori a cui lo stesso Special One ha risposto ricambiando tutto l'affetto del popolo romanista.
Sin dalla lettura delle formazioni, l'Olimpico ha fatto sentire tutto il suo calore a Mourinho.
Quando lo speaker ha pronunciato il nome dello Special One, è arrivato il boato dello stadio e gli applausi.
Per Mourinho, poi, sono spuntati striscioni praticamente in tutti i settori dello stadio.
Dalla Tribuna Tevere: "Per il MONDO SPECIALe...per ROMA IMMORTALE... AVE MOU!".
Dalla Curva Sud: "Chi porta gloria a Roma, Roma lo onorerà per sempre. Oggi le tue mani consacrano le spolia opima e il popolo ti tributa la gloria eterna"
Dalla Tribuna Tevere: "A Budapest ci ha difeso fino all'inferno, bentornato José, romanista in eterno"
Non si è fatta attendere, ovviamente, la risposta di uno passionale come Mourinho.
Il tecnico ha mandato un bacio verso la Curva Sud e si è portato la mano sul cuore.
Un legame indissolubile tra una piazza e un allenatore che in pochi anni ha fatto la storia, portando il primo trofeo europeo e sfiorandone un altro.
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