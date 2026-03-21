Il ritorno di Milik e Vlahovic: in campo nel finale di Juventus-Sassuolo, Spalletti ha due opzioni in più per l'attacco

Occasione sprecata per la Juventus: all'Allianz Stadium è soltanto 1-1 contro il Sassuolo, salvato da Muric che ipnotizza Locatelli dagli undici metri e frena la corsa Champions di 'Madama'.

Bianconeri che, quantomeno, hanno un motivo per guardare con fiducia al prossimo futuro: Arkadiusz Milik e Dusan Vlahovic hanno fatto contemporaneamente ritorno in campo.

Fine della lunga attesa, soprattutto nel caso del polacco che non giocava una partita ufficiale da quasi due anni: una mossa chiaramente offensiva che, purtroppo per Spalletti, non è bastata per portare a casa la massima posta in palio.