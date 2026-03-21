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Milik Vlahovic JuventusGOAL
Vittorio Rotondaro

Il ritorno di Milik e Vlahovic: in campo nel finale di Juventus-Sassuolo, Spalletti ha due opzioni in più per l'attacco

La Juventus ritrova due pedine per il reparto avanzato: Milik e Vlahovic in campo insieme dopo i rispettivi infortuni.

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Occasione sprecata per la Juventus: all'Allianz Stadium è soltanto 1-1 contro il Sassuolo, salvato da Muric che ipnotizza Locatelli dagli undici metri e frena la corsa Champions di 'Madama'.

Bianconeri che, quantomeno, hanno un motivo per guardare con fiducia al prossimo futuro: Arkadiusz Milik e Dusan Vlahovic hanno fatto contemporaneamente ritorno in campo.

Fine della lunga attesa, soprattutto nel caso del polacco che non giocava una partita ufficiale da quasi due anni: una mossa chiaramente offensiva che, purtroppo per Spalletti, non è bastata per portare a casa la massima posta in palio.

  • IN CAMPO NEL FINALE

    Juventus a trazione decisamente anteriore nel finale, quando Spalletti ha inserito sia Milik che Vlahovic al posto di Kelly e Boga per dare un peso maggiore all'attacco.

    Per entrambi undici minuti più recupero in cui hanno avuto comunque modo di mettere in chiara apprensione la difesa avversaria, costretta ad abbassarsi per limitare il forcing dei padroni di casa.

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  • VLAHOVIC DECISIVO NELL'AZIONE DEL RIGORE

    Il rigore (calciato male da Locatelli) è nato proprio da un colpo di testa di Vlahovic che ha trovato l'opposizione col braccio sinistro di Idzes, giudicata punibile da Marchetti dopo l'on field review al monitor del VAR.

    Niente gioia personale per il serbo, che comunque ha dimostrato di non aver risentito più di tanto del lungo infortunio che ha reso necessaria anche l'operazione chirurgica.

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  • UNA CHANCE PER MILIK

    Muric protagonista anche qualche minuto più tardi: stavolta con un intervento molto più complicato sull'incornata di Milik, a un passo dal ritorno con goal.

    Così come Vlahovic anche il polacco ha creato scompiglio all'interno della difesa di Grosso, alimentando gli attacchi a testa bassa dei suoi, dettati dalla voglia di conquistare tre punti preziosi nell'ottica del quarto posto.

  • DA QUANTO NON GIOCAVA VLAHOVIC

    Vlahovic non disputava una gara dallo scorso 29 novembre, in un Juventus-Cagliari chiuso prima del previsto a causa di una lesione di alto grado all'adduttore sinistro.

    Il serbo è finito sotto i ferri e da allora è partito il lungo conto alla rovescia verso la disponibilità: attesa conclusa quest'oggi, a quasi quattro mesi da quel triste giorno autunnale.

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  • DA QUANTO NON GIOCAVA MILIK

    Molto più lungo il calvario di Milik, la cui ultima apparizione in un match ufficiale risaliva addirittura al 7 giugno 2024, data dell'infortunio nell'amichevole vinta dalla sua Polonia contro l'Ucraina.

    Per l'ex Napoli diverse disavventure in seguito, tali da allungare a dismisura i tempi di recupero e mettere a dura prova la pazienza dei tifosi.

    Tifoseria che non vedeva all'opera Milik con la maglia bianconera dal 25 maggio 2024, da un Juventus-Monza (terminato 2-0) valido per l'ultima giornata di campionato: una vita fa.

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