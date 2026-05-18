Perez ha finalmente trovato l'uomo giusto... di nuovo! Il presidente del Real Madrid ha sempre sostenuto che per allenare il club serve una personalità particolare, e probabilmente ha ragione. Zinedine Zidane e Carlo Ancelotti sono fatti della stessa pasta: freddi, calmi e composti, ispirano rispetto per le loro carriere da giocatori. Entrambi hanno saputo gestire gli ego nello spogliatoio più pressante del calcio mondiale.

Mourinho, però, non è né Zidane né Ancelotti: non allenta la tensione, lancia “bombe” e non si cura di conseguenze o vittime. Un tempo era considerato un maestro dal punto di vista motivazionale, ma i suoi metodi non funzionano più come prima, e al Real Madrid non hanno mai davvero convinto.

Durante il primo mandato spezzò il dominio del Barcellona, ma la sua gestione, troppo turbolenta, finì presto perché perse il sostegno di giocatori chiave come Sergio Ramos e Iker Casillas. Quest’ultimo si oppose al suo ritorno, invano.

Pérez è convinto che Mourinho sia ancora l’uomo giusto e ha puntato la sua presidenza su questa scelta. Ma è una scommessa rischiosa: più probabilmente si rivelerà un errore costoso.