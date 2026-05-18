Hansi Flick ha accolto positivamente la nomina di Xabi Alonso a tecnico del Real Madrid la scorsa estate. Il tecnico blaugrana aveva parlato dell'ex allenatore del Bayer Leverkusen e ne era rimasto colpito per la sua filosofia di gioco.
Il suo arrivo sembrava finalmente segnare un cambio di rotta al Bernabéu: Jose Angel Sanchez aveva convinto Perez a puntare su un calcio più moderno e collettivo.
Tuttavia il presidente non fu mai del tutto convinto, neppure quando la squadra di Alonso iniziò bene la stagione, conquistando il primo Clásico 2-1 e portandosi a +5 sul Barça.
Quando i risultati sono peggiorati, Perez ha dovuto scegliere: sostenere l’allenatore o accontentare alcune superstar capitanate da Vinicius Jr. Il presidente ha optato per la seconda strada, licenziando Alonso dopo appena sei mesi.
Oggi la reputazione di Alonso è rimasta intatta, mentre quella di Pérez è al ribasso. Il presidente, dunque, ha deciso di tornare al passato e si è convinto a richiamare Mourinho, come già nel 2010.
Il Barça diffida di Mourinho, che in passato ha vinto una Copa del Rey e una Liga col Real, ma non ne è troppo preoccupato. Forse non è più la squadra di 16 anni fa, ma Flick ha vinto due campionati di fila con un gruppo giovane e compatto, mentre il tecnico portoghese arriva in uno spogliatoio dove regna un clima tutt'altro che sereno.
Così, mentre il Barça guidato da Flick può contare su un gruppo compatto cresciuto nella Masia, il Real rischia di essere preda di divisioni interne.