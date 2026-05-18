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Mark Doyle

Il ritorno di José Mourinho: cosa può cambiare al Real Madrid e nella Liga dopo la discussa decisione di Florentino Perez

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Sta succedendo davvero: dopo 13 anni, Florentino Pérez ha deciso di riportare José Mourinho sulla panchina del Real Madrid dopo un primo addio burrascoso.

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Acque tutt'altro che calme in casa Real Madrid.

Al culmine di una stagione che si chiuderà senza vittorie, con un clima all'interno dello spogliatoio tutt'altro che sereno dopo i casi Valverde-Tchouameni e quello relativo a Mbappè. Florentino Perez ha regalato un altro colpo di scena: il presidente dei Blancos ha infatti deciso di riportare José Mourinho in panchina.

Una scelta shock da parte del massimo dirigente dei Blancos. Ma che effetti potrà avere? GOAL fa il punto.

  • FBL-EUR-C1-REAL-MADRIDAFP

    VINCITORE: José Mourinho

    Mourinho tornerà dove si sente a casa: alla guida di un grande club. Ma «The Special One» non è più così speciale.

    Il Benfica sarebbe stato felice di trattenerlo, ma i suoi ultimi quattro club (Fenerbahçe, Roma, Tottenham e Manchester United) hanno invece optato per l'esonero dopo risultati deludenti.

    Quando arrivò a Madrid nel 2010, dopo il Triplete con l’Inter e i successi con Chelsea e Porto, molti lo consideravano il numero uno. Da allora, però, Mou non vince un campionato dal 2015 e ha conquistato solo la Conference League negli ultimi nove anni.

    Recentemente ha criticato i giovani colleghi che ottengono panchine importanti, ma negli ultimi dieci anni non ha vinto abbastanza per meritarsi un club di vertice. Per questo motivo dovrebbe ringraziare Perez, che gli offre l’occasione di dimostrare di essere ancora all’altezza.

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  • FBL-FRA-FIFA-CONGRESSAFP

    PERDENTE: Florentino Pérez

    Perez ha finalmente trovato l'uomo giusto... di nuovo! Il presidente del Real Madrid ha sempre sostenuto che per allenare il club serve una personalità particolare, e probabilmente ha ragione. Zinedine Zidane e Carlo Ancelotti sono fatti della stessa pasta: freddi, calmi e composti, ispirano rispetto per le loro carriere da giocatori. Entrambi hanno saputo gestire gli ego nello spogliatoio più pressante del calcio mondiale.

    Mourinho, però, non è né Zidane né Ancelotti: non allenta la tensione, lancia “bombe” e non si cura di conseguenze o vittime. Un tempo era considerato un maestro dal punto di vista motivazionale, ma i suoi metodi non funzionano più come prima, e al Real Madrid non hanno mai davvero convinto.

    Durante il primo mandato spezzò il dominio del Barcellona, ma la sua gestione, troppo turbolenta, finì presto perché perse il sostegno di giocatori chiave come Sergio Ramos e Iker Casillas. Quest’ultimo si oppose al suo ritorno, invano.

    Pérez è convinto che Mourinho sia ancora l’uomo giusto e ha puntato la sua presidenza su questa scelta. Ma è una scommessa rischiosa: più probabilmente si rivelerà un errore costoso.

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  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    VINCITORE: Barcellona

    Hansi Flick ha accolto positivamente la nomina di Xabi Alonso a tecnico del Real Madrid la scorsa estate. Il tecnico blaugrana aveva parlato dell'ex allenatore del Bayer Leverkusen e ne era rimasto colpito per la sua filosofia di gioco.

    Il suo arrivo sembrava finalmente segnare un cambio di rotta al Bernabéu: Jose Angel Sanchez aveva convinto Perez a puntare su un calcio più moderno e collettivo.

    Tuttavia il presidente non fu mai del tutto convinto, neppure quando la squadra di Alonso iniziò bene la stagione, conquistando il primo Clásico 2-1 e portandosi a +5 sul Barça.

    Quando i risultati sono peggiorati, Perez ha dovuto scegliere: sostenere l’allenatore o accontentare alcune superstar capitanate da Vinicius Jr. Il presidente ha optato per la seconda strada, licenziando Alonso dopo appena sei mesi.

    Oggi la reputazione di Alonso è rimasta intatta, mentre quella di Pérez è al ribasso. Il presidente, dunque, ha deciso di tornare al passato e si è convinto a richiamare Mourinho, come già nel 2010.

    Il Barça diffida di Mourinho, che in passato ha vinto una Copa del Rey e una Liga col Real, ma non ne è troppo preoccupato. Forse non è più la squadra di 16 anni fa, ma Flick ha vinto due campionati di fila con un gruppo giovane e compatto, mentre il tecnico portoghese arriva in uno spogliatoio dove regna un clima tutt'altro che sereno.

    Così, mentre il Barça guidato da Flick può contare su un gruppo compatto cresciuto nella Masia, il Real rischia di essere preda di divisioni interne.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    PERDENTE: Vinicius Jr

    Se Vinicius avesse problemi con Alonso, sarebbe difficile per lui lavorare serenamente con un uomo verso cui potrebbe già provare ostilità.

    Ricordiamo che Mourinho ha accusato Vinicius di aver provocato gli incidenti all’Estadio da Luz lo scorso febbraio: l’ala fu insultata dai tifosi e da Gianluca Prestianni del Benfica dopo aver aperto le marcature nella gara di andata dello spareggio di Champions League a Lisbona.

    Prestianni, che si era coperto la bocca con la maglia per non farsi sentire, è stato poi squalificato per “comportamento omofobo” verso Vinicius. Non è invece stato punito per presunti insulti razziali, accusa che ha sempre negato anche a Mourinho.

    Il punto di vista di Mourinho sull’incidente ha però fatto infuriare molti, come ha dichiarato ad Amazon Prime: “Quando segni un gol del genere devi solo festeggiare e tornare indietro… C’è qualcosa che non va, succede in ogni stadio dove gioca Vinicius”.

    Parole che hanno indignato molti, scaricando di fatto su Vinicius la responsabilità degli insulti razzisti subiti. Ora resta da vedere se l’arrivo di Mourinho influenzerà le trattative di rinnovo con il Real Madrid: il brasiliano sarà libero di firmare altrove dal prossimo anno e circola già il nome di top club europei interessati a ingaggiarlo.

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  • West Ham United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    VINCITORE: Titolari effettivi dei diritti

    Che lo si ami o lo si odi, Mourinho si fa notare. Forse non è più un innovatore tattico, ma nel provocare resta unico.

    Nessuno manipola i media come lui: è il sogno di ogni giornalista, perché a ogni microfono regala frasi ad effetto. A seconda dell’umore, o della strategia, può essere divertente o offensivo: tutti vogliono ascoltarlo.

    Per questo il suo ritorno al Real farà felici i detentori dei diritti di Liga, Champions e Copa del Rey, perché nessuno resta indifferente allo “Special One”. E i tifosi di calcio di tutto il mondo si sintonizzeranno ogni settimana per celebrare le sue vittorie… o le sue sconfitte.

  • Florentino Perez Joan LaportaAFP

    PERDENTE: il calcio spagnolo

    Dopo il Clásico di agosto 2011, Mourinho colpì con una gomitata l’assistente del Barcellona Tito Vilanova. Gerard Piqué accusò l’allenatore del Real Madrid di «distruggere il calcio spagnolo». Il difensore catalano non è il personaggio più affidabile, ma aveva ragione.

    Come ha poi dichiarato a La Sexta il più pacato Andrés Iniesta, Mourinho ha “alimentato” un clima di odio tra Real e Barcellona che ha finito per causare “molti danni alla nazionale”. “Non serve essere tifosi del Barça o del Real per capire che quella situazione era spiacevole, e al centro c’era Mourinho”, ha spiegato il campione del mondo.

    Casillas ritiene che Mourinho abbia cambiato atteggiamento verso di lui perché tentò di ricostruire i ponti che l’allenatore aveva bruciato.

    "Ho parlato con Xavi Hernández e Carles Puyol", rivelò l'ex capitano del Real Madrid ad AS nel 2016. "Ho detto che stavamo pesando sul calcio spagnolo e che dovevamo ricucire. Forse a Mourinho non è piaciuto che parlassi con loro per abbassare la tensione..."

    Oggi, con Barça e Real che si accusano di corruzione e di influenzare gli arbitri, il suo ritorno al Bernabéu sembra arrivare nel momento peggiore. E, per citare ancora Piqué, “Questa storia finirà molto male”.

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