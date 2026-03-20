Il ritorno di Federico Chiesa in Nazionale per la missione Mondiale: perché Gattuso lo ha chiamato e come sta andando al Liverpool

Le scelte erano quasi tutte fatte da settimane, al netto di infortuni. Quasi appunto perché c'era qualche dubbio che Rino Gattuso si è portato dietro fino all'ultimo e che ha sciolto diramando la lista dei giocatori convocati per il playoff Mondiale.
Tra i 29 azzurri che comporranno la rosa dell'Italia impegnata nella sfida contro l'Irlanda del Nord e poi eventualmente contro la vincente di Galles e Bosnia spicca però un nome su tutti, ovvero Federico Chiesa.
Il classe 1997 torna in Nazionale dopo una lunga assenza, dovuta a diversi fattori. Un rientro non qualsiasi visto quello che in passato il giocatore del Liverpool è riuscito a fare con la maglia dell'Italia.
Ma cosa ha spinto Gattuso a chiamare l'ex Juventus e che giocatore ritrova la Nazionale dopo quasi due anni di Chiesa in Inghilterra?