Il ritorno di Federico Chiesa in Nazionale per la missione Mondiale: perché Gattuso lo ha chiamato e come sta andando al Liverpool

Quasi due anni di assenza che si spiegano attraverso diversi fattori. Il primo senza dubbio il trasferimento dalla Juventus al Liverpool nell'agosto 2024. I bianconeri decisero di cederlo ad un anno dalla scadenza del contratto e nell'ultimo giorno di mercato Federico accettò la chiamata dei Reds. Un passaggio però che ha portato Chiesa a ridurre e non di poco il proprio minutaggio. In Inghilterra infatti, tra problemi fisici, ritardi di condizione e concorrenza, ha avuto pochissime chance, soprattutto nei primi mesi, "giocandosi" quindi l'Italia.





Qualcosa è cambiato però da quando Gattuso si è seduto sulla panchina della Nazionale e da subito ha aperto le porte al giocatore. Perché allora nelle ultime convocazioni Chiesa era rimasto comunque fuori?"La questione Chiesa è semplice: io parlo tanto coi miei giocatori, li stresso tanto. Con Fede c'è ogni settimana una lunga chiacchierata e da parte mia lui sa ciò che penso su di lui, ma poi bisogna rispettare ciò che ti dice un giocatore. Non si sente al 100% e vuole stare bene al 100%", aveva spiegato in maniera sincera il ct a ottobre.





È stato l'azzurro quindi a posticipare il suo ritorno in Nazionale per concentrarsi sul club, sapendo che per tornare a dare una mano concreta all'Italia doveva prima di tutto guadagnarsi spazio con il Liverpool ; una scelta che Gattuso ha accettato e compreso.