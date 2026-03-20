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Andrea Ajello

Il ritorno di Federico Chiesa in Nazionale per la missione Mondiale: perché Gattuso lo ha chiamato e come sta andando al Liverpool

Chiesa aveva salutato l'Italia all'ultimo Europeo e ora ci torna nel momento decisivo: che giocatore ritroverà la Nazionale.

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Le scelte erano quasi tutte fatte da settimane, al netto di infortuni. Quasi appunto perché c'era qualche dubbio che Rino Gattuso si è portato dietro fino all'ultimo e che ha sciolto diramando la lista dei giocatori convocati per il playoff Mondiale.


Tra i 29 azzurri che comporranno la rosa dell'Italia impegnata nella sfida contro l'Irlanda del Nord e poi eventualmente contro la vincente di Galles e Bosnia spicca però un nome su tutti, ovvero Federico Chiesa.


Il classe 1997 torna in Nazionale dopo una lunga assenza, dovuta a diversi fattori. Un rientro non qualsiasi visto quello che in passato il giocatore del Liverpool è riuscito a fare con la maglia dell'Italia.


Ma cosa ha spinto Gattuso a chiamare l'ex Juventus e che giocatore ritrova la Nazionale dopo quasi due anni di Chiesa in Inghilterra?

  • CHIESA IN NAZIONALE DOPO QUASI DUE ANNI

    Il nome di Chiesa non compariva nella lista dei convocati azzurri da ormai molto tempo; quasi due anni. L'ultima volta infatti fu a giugno 2024, nella spedizione per l'Europeo in Germania, terminato troppo presto dall'Italia ancora allenata da Luciano Spalletti, eliminata agli ottavi di finale contro la Svizzera.


    L'esterno, che era ancora sotto contratto con la Juventus, giocò titolare tre delle quattro gare, tra cui appunto gli ottavi con la Svizzera. Europeo che chiuse senza segnare né fare assist, non riuscendo quindi a uscire dalle difficoltà complessive di quella squadra.


    Chiesa era reduce da una stagione tra alti e bassi alla Juventus, dove giocò da seconda punta nel 3-5-2 di Allegri chiudendo l'anno calcistico con 10 goal e 3 assist; Spalletti decise di puntarci con forza, etichettandolo anche come il "Sinner" della Nazionale italiana. Fu l'ultima volta di Chiesa con l'Italia. Un'assenza lunga 629 giorni.

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  • I MOTIVI DELLA LUNGA ASSENZA DI CHIESA DALLA NAZIONALE

    Quasi due anni di assenza che si spiegano attraverso diversi fattori. Il primo senza dubbio il trasferimento dalla Juventus al Liverpool nell'agosto 2024. I bianconeri decisero di cederlo ad un anno dalla scadenza del contratto e nell'ultimo giorno di mercato Federico accettò la chiamata dei Reds. Un passaggio però che ha portato Chiesa a ridurre e non di poco il proprio minutaggio. In Inghilterra infatti, tra problemi fisici, ritardi di condizione e concorrenza, ha avuto pochissime chance, soprattutto nei primi mesi, "giocandosi" quindi l'Italia.


    Qualcosa è cambiato però da quando Gattuso si è seduto sulla panchina della Nazionale e da subito ha aperto le porte al giocatore. Perché allora nelle ultime convocazioni Chiesa era rimasto comunque fuori?"La questione Chiesa è semplice: io parlo tanto coi miei giocatori, li stresso tanto. Con Fede c'è ogni settimana una lunga chiacchierata e da parte mia lui sa ciò che penso su di lui, ma poi bisogna rispettare ciò che ti dice un giocatore. Non si sente al 100% e vuole stare bene al 100%", aveva spiegato in maniera sincera il ct a ottobre.


    È stato l'azzurro quindi a posticipare il suo ritorno in Nazionale per concentrarsi sul club, sapendo che per tornare a dare una mano concreta all'Italia doveva prima di tutto guadagnarsi spazio con il Liverpool ; una scelta che Gattuso ha accettato e compreso.

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  • COME STA ANDANDO CHIESA CON IL LIVERPOOL

    Ma quindi quale Chiesa riabbraccerà la Nazionale italiana? Non sicuramente quello che aveva trascinato gli azzurri a vincere l'Europeo nel 2021 e in generale quello della sua prima parte d'esperienza alla Juventus.


    Il grave infortunio al ginocchio che ha tenuto fuori Chiesa per quasi un anno dal gennaio 2022 a novembre 2023 è stato chiaramente un crocevia impattante nella sua carriera ma Gattuso non potrà contare neanche sul giocatore che aveva lasciato il campionato italiano ormai due anni fa. Nonostante un rendimento che non era lo stesso del pre-infortunio, Chiesa alla Juventus era comunque centrale; titolare fisso e uomo su cui si affidava gran parte dell'attacco bianconero. In Inghilterra il suo "status" è cambiato completamente.


    La sua seconda stagione al Liverpool è stata migliore della prima ma comunque difficile per il poco minutaggio avuto a disposizione. Meno di 300 minuti in campionato (660 totali). Nonostante la voglia dei tifosi Reds di vederlo di più, soprattutto per come aveva iniziato la stagione risultando decisivo in più occasioni da subentrato, Slot lo continua a considerare solo come una riserva. Chiesa entra quasi sempre per gli ultimi minuti e l'ultima presenza da titolare risale al 12 gennaio, in FA Cup.

  • PERCHÈ GATTUSO HA CHIAMATO CHIESA

    Legittimo quindi chiedersi cosa ha spinto Gattuso a richiamarlo nonostante non abbia fatto parte del gruppo nell'ultimo periodo e il poco spazio nel club. Soprattutto alla luce di alcune esclusioni nel suo ruolo come quella ad esempio di Nicolò Cambiaghi, autore del goal decisivo che ha portato il Bologna ai quarti di Europa League solamente ieri.


    Eppure, nonostante tutto questo, in realtà, è "facile" comprendere la scelta del commissario tecnico. L'Italia dovrà affrontare una partita da dentro fuori, nella speranza che siano due. Partite singole, che possono decidersi da una sola giocata estemporanea. E Chiesa da questo punto di vista rimane un giocatore che può più di probabilmente tutti gli altri trovare lo spunto per incidere.


    Anche perché non sarà chiamato a fare 90 minuti ma rappresenta il jolly a gara in corso in caso ce ne fosse bisogno. Lo spacca partite che serve sempre tenersi come arma in questo tipo di gare.


    E forse, in parte, c'è ancora il ricordo del Chiesa versione 2021, quello che si prese sulle spalle l'Italia portandola sul tetto d'Europa. A contare non saranno solo gli aspetti tecnici o fisici ma anche (soprattutto?) quelli mentali. Ogni pallone toccato dai giocatori azzurri peserà. Chiesa ha l'esperienza e il vissuto per poter fronteggiare tutto questo.

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