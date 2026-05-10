Il ritorno del capitano: Napoli e Conte riabbracciano Di Lorenzo, titolare col Bologna?

Lo stop di Di Lorenzo, in realtà, è stato più lungo di quanto ci si potesse attendere. L’assenza prevista inizialmente era di circa 50 giorni, che però sono diventati 100: tre mesi pieni prima che il Maradona potesse rivedere a pieno regime l’ex esterno di Empoli, Matera e Reggina. Sono state 12 le sfide saltate dal giocatore classe 1993.