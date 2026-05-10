Il ritorno del capitano: Napoli e Conte riabbracciano Di Lorenzo, titolare col Bologna?

Napoli-Bologna potrebbe (dovrebbe) essere la partita del rientro in campo di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano della formazione azzurra “vede” finalmente la possibilità di giocare una partita ufficiale, a circa 100 giorni dal problema al ginocchio di cui è stato vittima nel match di fine gennaio contro la Fiorentina.
Conte, dunque, ritrova una pedina importante, nella gara che, peraltro, potrebbe consegnare al Napoli l’ufficialità della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il difensore punta a riprendersi una maglia dal primo minuto nel Monday Night col Bologna: Conte tentato dallo schierare il suo capitano.