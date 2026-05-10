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Di Lorenzo NapoliGetty Images
Matteo Occhiuto

Il ritorno del capitano: Napoli e Conte riabbracciano Di Lorenzo, titolare col Bologna?

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Il difensore punta a riprendersi una maglia dal primo minuto nel Monday Night col Bologna: Conte tentato dallo schierare il suo capitano.

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Napoli-Bologna potrebbe (dovrebbe) essere la partita del rientro in campo di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano della formazione azzurra “vede” finalmente la possibilità di giocare una partita ufficiale, a circa 100 giorni dal problema al ginocchio di cui è stato vittima nel match di fine gennaio contro la Fiorentina.

Conte, dunque, ritrova una pedina importante, nella gara che, peraltro, potrebbe consegnare al Napoli l’ufficialità della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il difensore punta a riprendersi una maglia dal primo minuto nel Monday Night col Bologna: Conte tentato dallo schierare il suo capitano.

  • SSC Napoli v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

    L’INFORTUNIO DI LORENZO

    Il difensore jolly del Napoli si era infortunato il 31 gennaio scorso, quando un movimento innaturale del suo ginocchio sinistro aveva fatto addirittura temere la lesione del legamento crociato. In realtà, per Di Lorenzo è arrivata una “semplice” distorsione di secondo grado, escludendo guai peggiori.

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  • L’OPERAZIONE AL PIEDE DI DI LORENZO

    Di Lorenzo ha, inoltre, approfittato dello stop forzato al ginocchio per mettere a posto anche il piede sinistro, operandosi per risolvere un problema cronico con il quale conviveva da diversi mesi, come spiegato dallo stesso Di Lorenzo qualche giorno dopo l’infortunio contro la Fiorentina.

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  • Giovanni Di Lorenzo NapoliGetty Images

    QUANTE PARTITE HA SALTATO DI LORENZO

    Lo stop di Di Lorenzo, in realtà, è stato più lungo di quanto ci si potesse attendere. L’assenza prevista inizialmente era di circa 50 giorni, che però sono diventati 100: tre mesi pieni prima che il Maradona potesse rivedere a pieno regime l’ex esterno di Empoli, Matera e Reggina. Sono state 12 le sfide saltate dal giocatore classe 1993.

  • SSC Napoli v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

    PANCHINA COL COMO, TITOLARE CON LA SCAFATESE

    Di Lorenzo però ora è pronto. Contro il Como era stato convocato da Conte, sedendo però in panchina per tutta la durata del match del Sinigaglia. In settimana la formazione azzurra ha poi disputato un test match contro la Scafatese neopromossa in Serie C, in cui Di Lorenzo è andato regolarmente in campo.


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