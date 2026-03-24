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Alessandro De Felice

Il ritorno del capitano Lautaro Martinez accende l’Inter: il Toro è la chiave per lo Scudetto, la data del rientro e l'impatto sui nerazzurri

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Dopo l’infortunio il crollo nei risultati e nei goal, ora il capitano punta la Roma: rientro previsto a Pasqua per rilanciare la corsa nerazzurra.

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Due settimane di attesa e di speranza. Tutto l’ambiente Inter guarda al ritorno in campo di Lautaro Martinez come a una svolta decisiva della stagione.

In casa nerazzurra, il conto alla rovescia è già iniziato: il capitano argentino è diventato una necessità imprescindibile, un punto di riferimento senza il quale la squadra ha smarrito certezze e risultati.

Il suo rientro è considerato fondamentale per rimettere in carreggiata una stagione che sembrava lanciata verso la gloria e che ora rischia di complicarsi.


  • IL PIANO VERSO LA ROMA

    Il percorso di recupero di Lautaro è ormai definito e punta dritto alla sfida contro la Roma nel giorno di Pasqua.

    Dopo l’infortunio al polpaccio sinistro rimediato sul terreno insidioso del Bodo/Glimt, che lo ha tenuto fuori per circa 40 giorni, il capitano ha iniziato ad aumentare i carichi di lavoro, anche se prima della trasferta di Firenze ha prevalso la prudenza e non è stato convocato.

    Nella settimana in corso, complice anche l’assenza di molti nazionali, Lautaro tornerà a lavorare stabilmente con il gruppo ad Appiano Gentile.

    L’argentino ha rinunciato alla convocazione con l’Argentina e resterà a Pinetina per completare una preparazione mirata al rientro.

    L’obiettivo dichiarato è arrivare al massimo della condizione entro il 5 aprile, con la Roma primo banco di prova da titolare.


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  • CROLLO INTER SENZA LAUTARO: I NUMERI

    L’assenza di Lautaro ha avuto un impatto evidente sui numeri e sui risultati dell’Inter.

    Nelle sette partite disputate senza il capitano, la media goal è crollata a una rete a partita rispetto alle 2,4 segnate con lui in campo.

    Parallelamente, anche i risultati hanno subito una frenata significativa. Alla sconfitta nel ritorno europeo contro il Bodo/Glimt e al pareggio in semifinale di Coppa Italia con il Como si aggiungono gli appena 8 punti conquistati nelle ultime cinque gare di campionato su 15 disponibili.

    Le vittorie sono arrivate solo contro Lecce e Genoa, prima del rallentamento segnato dalla sconfitta nel derby e dai pareggi contro Atalanta e Fiorentina.

    Le statistiche complessive evidenziano il peso specifico dell’argentino: l’Inter vince il 77% delle partite di Serie A con Lautaro in campo, percentuale che crolla al 28,5% in sua assenza.


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  • EFFETTO LAUTARO

    Oltre ai numeri, a mancare è stata soprattutto la leadership del capitano. Lautaro non garantisce solo goal, ma rappresenta un punto di riferimento emotivo e tecnico per tutta la squadra, qualità che altri giocatori non riescono a replicare con la stessa autorevolezza.

    In un momento in cui l’Inter si è mostrata più fragile e sotto pressione, anche per l’avvicinarsi di Milan e Napoli in classifica, il ritorno del Toro diventa un fattore determinante per ritrovare serenità e fiducia.

    La sua presenza potrebbe incidere anche sul rendimento dei compagni, a partire da Thuram, apparso in difficoltà nelle ultime uscite, fino a Pio, che attende l’occasione di formare una coppia stabile con il capitano.

    L’Inter si prepara così a riabbracciare il proprio leader proprio nel periodo chiave, in vista delle sfide contro Roma e Como, con l’obiettivo di ritrovare slancio e continuità nella fase decisiva della stagione.


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