Il ritorno del capitano Lautaro Martinez accende l’Inter: il Toro è la chiave per lo Scudetto, la data del rientro e l'impatto sui nerazzurri

L’assenza di Lautaro ha avuto un impatto evidente sui numeri e sui risultati dell’Inter.

Nelle sette partite disputate senza il capitano, la media goal è crollata a una rete a partita rispetto alle 2,4 segnate con lui in campo.

Parallelamente, anche i risultati hanno subito una frenata significativa. Alla sconfitta nel ritorno europeo contro il Bodo/Glimt e al pareggio in semifinale di Coppa Italia con il Como si aggiungono gli appena 8 punti conquistati nelle ultime cinque gare di campionato su 15 disponibili.

Le vittorie sono arrivate solo contro Lecce e Genoa, prima del rallentamento segnato dalla sconfitta nel derby e dai pareggi contro Atalanta e Fiorentina.

Le statistiche complessive evidenziano il peso specifico dell’argentino: l’Inter vince il 77% delle partite di Serie A con Lautaro in campo, percentuale che crolla al 28,5% in sua assenza.



