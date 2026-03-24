Il ritorno del capitano Lautaro Martinez accende l’Inter: il Toro è la chiave per lo Scudetto, la data del rientro e l'impatto sui nerazzurri

Due settimane di attesa e di speranza. Tutto l’ambiente Inter guarda al ritorno in campo di Lautaro Martinez come a una svolta decisiva della stagione.
In casa nerazzurra, il conto alla rovescia è già iniziato: il capitano argentino è diventato una necessità imprescindibile, un punto di riferimento senza il quale la squadra ha smarrito certezze e risultati.
Il suo rientro è considerato fondamentale per rimettere in carreggiata una stagione che sembrava lanciata verso la gloria e che ora rischia di complicarsi.