Il ritorno da leader di Bastoni: quello che serve alla nostra Nazionale, il goal e la difesa dei compagni

Non era scontato tornare così, dopo le feroci critiche accumulate post Zenica. Tutti gli occhi erano su di lui, tutte le pressioni.

Bastoni le ha gestite alla grande, così come aveva già fatto dopo il 'caso Kalulu' con l'Inter. Ci ha messo la faccia e la leadership sia dentro che fuori, mettendosi in prima linea a difesa dei compagni.

"L'unica cosa che chiedo è un po' di equilibrio, un po' di pazienza e, se c'è qualcuno da attaccare, con il quale sfogarsi, di prendersela con noi che siamo un po' più abituati a questo tipo di pressione e di critiche – ha detto a Rai Sport – Abbiamo tanti ragazzi giovani che hanno qualità, che hanno voglia di imparare, hanno voglia di far bene. Quindi, ecco, serve equilibrio, ma spero che questo sia un punto dal quale ripartire".

Parole importanti, che testimoniano un carattere forte e che sa gestire un momento del genere. Bastoni è uno dei patrimoni calcistici italiani, valorizziamolo e teniamocelo stretto. Perché è ciò che serve alla nostra Nazionale.



