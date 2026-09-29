Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
FBL-EUR-NATIONS-TUR-ITAAFP
Marco Trombetta

Il ritorno da leader di Bastoni: quello che serve alla nostra Nazionale, il goal e la difesa dei compagni

Italia
Turchia vs Italia
Turchia
UEFA Nations League A

Dopo Zenica e la squalifica, Alessandro Bastoni è tornato con il piglio da leader, prendendosi responsabilità importanti sia in campo che fuori.

Pubblicità

C'era bisogno di ritrovare un Alessandro Bastoni così. Ne aveva bisogno lui, ne avevamo bisogno tutti, al netto dei colori che si sostengono.

Perché ad averne bisogno era soprattutto la Nazionale, che ha riabbracciato così (checché se ne dica) il suo miglior difensore.

  • IL RISCATTO DOPO ZENICA

    In testa avevamo ancora tutti l'immagine dell'espulsione di Zenica e della conseguente (ed ennesima) mancata qualificazione ai Mondiali.

    Bastoni è stato (giustamente, o forse no) il capro espiatorio dell'eliminazione per quel cartellino rosso ingenuo ed evitabile. Si è preso addosso di tutto, è caduto, si è rialzato ed è tornato.

    A Bursa, contro la Turchia, è stato proprio lui ad aprire le marcature, un segno del destino, un segno di rinascita con la maglia azzurra.

    • Pubblicità

  • L'IMPRESCINDIBILITA' DI BASTONI

    In Turchia si è capito quanto fosse mancato il vero Bastoni, quello che negli ultimi anni è stato senza dubbio il miglior difensore italiano.

    Ha guidato il reparto tirandosi dietro uno Scalvini non sempre affidabile, dando le garanzie che servivano a Mancini un un momento già così delicato.

    Ha detto di essere "in debito con gli italiani" e quel debito ha cominciato a ripagarlo da Bursa, seppur la strada è ancora lunga e arriveranno partite molto più importanti e decisive dove il vero Bastoni sarà imprescindibile.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LEADER DENTRO E FUORI

    Non era scontato tornare così, dopo le feroci critiche accumulate post Zenica. Tutti gli occhi erano su di lui, tutte le pressioni.

    Bastoni le ha gestite alla grande, così come aveva già fatto dopo il 'caso Kalulu' con l'Inter. Ci ha messo la faccia e la leadership sia dentro che fuori, mettendosi in prima linea a difesa dei compagni.

    "L'unica cosa che chiedo è un po' di equilibrio, un po' di pazienza e, se c'è qualcuno da attaccare, con il quale sfogarsi, di prendersela con noi che siamo un po' più abituati a questo tipo di pressione e di critiche – ha detto a Rai Sport – Abbiamo tanti ragazzi giovani che hanno qualità, che hanno voglia di imparare, hanno voglia di far bene. Quindi, ecco, serve equilibrio, ma spero che questo sia un punto dal quale ripartire".

    Parole importanti, che testimoniano un carattere forte e che sa gestire un momento del genere. Bastoni è uno dei patrimoni calcistici italiani, valorizziamolo e teniamocelo stretto. Perché è ciò che serve alla nostra Nazionale.


    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
UEFA Nations League A
Francia crest
Francia
FRA
Italia crest
Italia
ITA
UEFA Nations League A
Belgio crest
Belgio
BEL
Turchia crest
Turchia
TUR