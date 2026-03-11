Goal.com
David Juventus GFXGOAL
Stefano Silvestri

Il rischio panchina, il ritorno di Vlahovic, le parole di Spalletti, il Lione sullo sfondo: David e la Juventus sono già ai titoli di coda?

Il canadese non è quasi mai riuscito a giustificare l'hype per il suo arrivo a parametro zero: i numeri lo condannano e i prossimi mesi si preannunciano nebulosi in tutti i sensi.

Sabato scorso, contro il Pisa, la partita di Jonathan David è durata appena un tempo. Sei giorni prima, l'attaccante canadese della Juventus era rimasto in campo 62 minuti contro la Roma prima della sostituzione. E la volta prima ancora era partito dalla panchina contro il Como, subentrando nel finale.

Solo che non si tratta dei classici tre indizi che fanno una prova: gli indizi erano già stati parecchi anche prima, durante il corso di mesi che per l'ex giocatore del Lille erano stati turbolenti, solo parzialmente rischiarati da un periodo di forma promettente quanto illusorio.

Il problema è che la stagione è ormai arrivata a metà marzo. Due mesi circa mancano alla sua conclusione, due mesi al momento in cui si tireranno effettivamente le somme. Con la sensazione che, di fronte a una serie di eventi che si stanno ammassando l'uno sull'altro, il tempo per David stia per scadere.

  • I NUMERI CON E SENZA DAVID

    David ha messo assieme 38 presenze stagionali tra tutte le competizioni. Ha segnato 7 volte, ha aggiunto al conto 5 assist. Poca roba, evidentemente. Tra l'inizio di gennaio e l'inizio di febbraio pareva essere uscito dal tunnel con 4 goal in 5 partite, peraltro subito dopo il rigore clamorosamente sbagliato contro il Lecce: pia illusione, tutto è poi tornato come prima.

    A peggiorare una situazione già critica sono i dati con e senza di lui, snocciolati martedì da Tuttosport: nelle ultime tre partite la Juventus ha segnato 8 volte senza e una sola con David, con una netta discrepanza anche nella statistica degli Expected Goals (5.41 contro 2.68) e delle big chances create (13 contro 9).

    Contro il Pisa, per dire, David è rimasto in campo solo nel primo tempo. Forse non è esatto dire che la Juventus sia andata all'intervallo sullo 0-0 per questo motivo, ma la realtà dei fatti dice che la squadra di Spalletti si è scatenata nella ripresa senza di lui: 4-0 e via la paura contro il fanalino di coda della Serie A.

  • BogaGetty Images

    IL CAMBIO DI ROTTA TATTICO

    Ha iniziato davvero a riprendersi dal torpore, la Juve, quando Spalletti ha tolto David per inserire Jeremie Boga. Spostando così la stella della squadra, ovvero Kenan Yildiz, dalla zona di sinistra a una posizione più centrale del campo.

    Il francese ha lasciato il segno contro il Pisa così come aveva fatto già contro la Roma, aprendo la quasi impensabile rimonta dell'Olimpico. E lo stesso Yildlz si è scatenato nel secondo tempo contro i toscani, contribuendo a sbloccare l'incontro con un assist al bacio per Cambiaso e poi segnando a sua volta.

    E David? Ha guardato tutto dalla panchina. Triste, abbacchiato, dopo i fischi e i mugugni presi dalla gente dell'Allianz Stadium in un primo tempo negativo, pregno di timore di sbagliare, con poche cose buone e troppe cose che non sono andate. Quasi la normalità negli ultimi tempi, dopo un gennaio finalmente luccicante.

  • LE PAROLE DI SPALLETTI

    Lo stesso Spalletti non ha fatto nulla per nascondere la realtà dei fatti: David, colui che dovrebbe essere il finalizzatore della Juventus, non sta funzionando. Lo ha fatto in un modo particolare, tirando in ballo proprio Yildiz e la necessità di spostarlo dall'esterno all'interno.

    "Con una punta Yildiz sarebbe ancora meglio, ti leva quell'impatto fisico che deve subire lui", ha detto il tecnico bianconero sabato sera a Sky. Facendo capire, insomma, come questa punta nei piani iniziali dovesse essere proprio David, e come la scelta di cambiare modo di giocare sia legata anche e soprattutto agli affanni vissuti dall'ex Lille.

    In conferenza stampa, dopo la partita, Spalletti ha espresso un altro concetto sul proprio calciatore, parlando addirittura di "prigione":

    "David ha quelle caratteristiche lì, è un calciatore da non contatto. Quando gli butti palla addosso diventa una prigione per lui, se gliela dai cattiva diventa più difficile perché non è questo. Lui è più da gioco pulito, da palla sistemata e pensata".

  • Dusan Vlahovic Juventus 2025-26Getty

    E ORA TORNA VLAHOVIC

    A complicare ulteriormente i piani di riscossa di David, come se già non bastasse tutto il resto, è il rientro ormai prossimo di Dusan Vlahovic. Che sì, dopo aver dato forfait anche contro il Pisa potrebbe (dovrebbe?) essere finalmente a disposizione di Spalletti sabato contro l'Udinese.

    Vlahovic, a differenza di David, è in ascesa dopo tanti mesi di sofferenza: sta tornando in campo ed è pronto a sorpresa a rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno. Il tutto nello stesso momento.

    David, del resto, ha sfruttato solo parzialmente l'assenza del compagno per infortunio: è andato a segno in quelle quattro occasioni tra gennaio e l'inizio di febbraio, ma le sensazioni complessive sono state molto deludenti. La decisione della Juve di puntare nuovamente sul serbo, per il presente ma pure per il futuro, va anche in questa direzione.

  • QUALE FUTURO?

    Negli ultimi giorni si è parlato di un interesse per David proveniente dalla Francia, ovvero dal paese e dal campionato in cui ha espresso il massimo del proprio potenziale: il Lione avrebbe intenzione di provare a strapparlo alla Juventus, portandolo via da Torino dopo un anno.

    Paulo Fonseca, allenatore dell'OL, ha allenato David per due anni al Lille prima di tornare in Italia per sedersi sulla panchina del Milan. E ha estratto il meglio da lui: 24 reti in Ligue 1 nel 2022/2023, 19 l'anno successivo. Numeri ben distanti da quelli di oggi.

    Il futuro, insomma, si preannuncia estremamente nebuloso per David. Il canadese ha avuto diverse occasioni a disposizione, ma ne ha sfruttate pochissime. A gennaio diceva che "anche a Lille all'inizio faticai: segnai tre goal nei primi sei mesi, più o meno come qui. A fine anno però diventarono 13 e la stagione successiva ne feci più di 20". La Juventus avrà la pazienza di aspettarlo?

