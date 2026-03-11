Il rischio panchina, il ritorno di Vlahovic, le parole di Spalletti, il Lione sullo sfondo: David e la Juventus sono già ai titoli di coda?

Lo stesso Spalletti non ha fatto nulla per nascondere la realtà dei fatti: David, colui che dovrebbe essere il finalizzatore della Juventus, non sta funzionando. Lo ha fatto in un modo particolare, tirando in ballo proprio Yildiz e la necessità di spostarlo dall'esterno all'interno.

"Con una punta Yildiz sarebbe ancora meglio, ti leva quell'impatto fisico che deve subire lui", ha detto il tecnico bianconero sabato sera a Sky. Facendo capire, insomma, come questa punta nei piani iniziali dovesse essere proprio David, e come la scelta di cambiare modo di giocare sia legata anche e soprattutto agli affanni vissuti dall'ex Lille.

In conferenza stampa, dopo la partita, Spalletti ha espresso un altro concetto sul proprio calciatore, parlando addirittura di "prigione":

"David ha quelle caratteristiche lì, è un calciatore da non contatto. Quando gli butti palla addosso diventa una prigione per lui, se gliela dai cattiva diventa più difficile perché non è questo. Lui è più da gioco pulito, da palla sistemata e pensata".