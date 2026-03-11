Il rischio panchina, il ritorno di Vlahovic, le parole di Spalletti, il Lione sullo sfondo: David e la Juventus sono già ai titoli di coda?

Sabato scorso, contro il Pisa, la partita di Jonathan David è durata appena un tempo. Sei giorni prima, l'attaccante canadese della Juventus era rimasto in campo 62 minuti contro la Roma prima della sostituzione. E la volta prima ancora era partito dalla panchina contro il Como, subentrando nel finale.
Solo che non si tratta dei classici tre indizi che fanno una prova: gli indizi erano già stati parecchi anche prima, durante il corso di mesi che per l'ex giocatore del Lille erano stati turbolenti, solo parzialmente rischiarati da un periodo di forma promettente quanto illusorio.
Il problema è che la stagione è ormai arrivata a metà marzo. Due mesi circa mancano alla sua conclusione, due mesi al momento in cui si tireranno effettivamente le somme. Con la sensazione che, di fronte a una serie di eventi che si stanno ammassando l'uno sull'altro, il tempo per David stia per scadere.