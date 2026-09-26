Il riscatto di Vicario, il futuro di Grabara e Neto, l'obiettivo Palmisani: la strategia della Juventus sui portieri

Chi invece sembra avere ottime possibilità di restare alla Juventus anche nella prossima stagione è Guglielmo Vicario.

Il portiere, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham negli ultimi giorni di mercato, sta facendo bene in campo ma soprattutto fuori.

Vicario ha dimostrato la personalità necessaria per stare all'interno dello spogliatoio bianconero. E dopo la sconfitta contro il Sassuolo è stato tra i primi a metterci la faccia.

Un atteggiamento che la società ha particolarmente apprezzato. Il prezzo del riscatto particolarmente basso (8 milioni di euro) potrebbe fare il resto convincendo la Juventus a prolungare la sua permanenza a Torino.