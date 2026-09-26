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Lelio Donato

Il riscatto di Vicario, il futuro di Grabara e Neto, l'obiettivo Palmisani: la strategia della Juventus sui portieri

Calciomercato
Juventus

I bianconeri accolgono Neto che torna in bianconero fino al termine della stagione, mentre si allontana il riscatto di Grabara. L'obiettivo della Juventus in porta è Palmisani ma Vicario ha già convinto tutti.

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Il gravissimo infortunio di Grabara, la cui stagione è praticamente finita, rimescola di nuovo tutto tra i pali della Juventus.

La società bianconera è stata infatti costretta a tornare immediatamente sul mercato per tesserare un portiere svincolato come vice di Vicario.

Ma in vista della prossima stagione si annuncia una nuova mini-rivoluzione dato che ad oggi l'unico che dovrebbe restare è proprio l'ex Tottenham.

Anche perché la Juventus avrebbe già individuato il portiere del futuro in Lorenzo Palmisani del Frosinone.

  • IL RITORNO DI NETO

    La Juventus dopo l'infortunio di Grabara ha valutato varie alternative tra i portieri svincolati.

    Alla fine la scelta è ricaduta su Norberto Neto, ovvero un profilo di grande esperienza che ben conosce l'ambiente visto che ha già indossato la maglia bianconera dal 2015 al 2017.

    Il portiere brasiliano è atteso a Torino nella giornata di domenica 27 settembre per sostenere le visite mediche prima di firmare un contratto a breve scadenza.

    Neto insomma resterà alla Juventus per pochi mesi, ossia fino al 30 giugno 2027 e avrà il ruolo di dodicesimo alle spalle di Vicario.

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  • GRABARA VERSO L'ADDIO

    Anche l'esperienza di Kamil Grabara alla Juventus potrebbe concludersi al termine di questa stagione.

    Il portiere polacco in realtà stava convincendo tutti durante gli allenamento e aveva esordito bene in Europa League, mantenendo la sua porta inviolata contro il NEC oltre a fornire l'assist per il goal di Nico Gonzalez.

    Il giorno dopo però ecco il gravissimo infortunio: rottura del legamento crociato del ginocchio, con conseguente operazione e stop previsto di almeno 6-7 mesi.

    A queste condizioni appare dunque difficile che la Juventus decida di esercitare il diritto di riscatto con Grabara che dovrebbe fare rientro al Wolfsburg.

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  • IL RISCATTO DI VICARIO

    Chi invece sembra avere ottime possibilità di restare alla Juventus anche nella prossima stagione è Guglielmo Vicario.

    Il portiere, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham negli ultimi giorni di mercato, sta facendo bene in campo ma soprattutto fuori.

    Vicario ha dimostrato la personalità necessaria per stare all'interno dello spogliatoio bianconero. E dopo la sconfitta contro il Sassuolo è stato tra i primi a metterci la faccia.

    Un atteggiamento che la società ha particolarmente apprezzato. Il prezzo del riscatto particolarmente basso (8 milioni di euro) potrebbe fare il resto convincendo la Juventus a prolungare la sua permanenza a Torino.

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  • PALMISANI FUTURO PORTIERE DELLA JUVE?

    Il futuro della porta bianconera però potrebbe essere un altro.

    Alla Juventus stanno seguendo da molto vicino la crescita esponenziale di Lorenzo Palmisani, vera e propria rivelazione di queste prime giornate di campionato.

    Palmisani ha solo 22 anni, gioca nel Frosinone e piace da tempo alla società bianconera. Oltre ad essere da sempre un grande tifoso della Juventus.

    Carnevali dunque la prossima estate potrebbe cercare di portarlo a Torino anche per continuare il processo di italianizzazione della rosa. Resta da capire a che prezzo.

    La valutazione di Palmisani infatti è già raddoppiata dunque per acquistarlo dal Frosinone potrebbero servire almeno una ventina di milioni di euro.

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