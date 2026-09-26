Il riscatto di Vicario, il futuro di Grabara e Neto, l'obiettivo Palmisani: la strategia della Juventus sui portieri

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Il gravissimo infortunio di Grabara, la cui stagione è praticamente finita, rimescola di nuovo tutto tra i pali della Juventus.
La società bianconera è stata infatti costretta a tornare immediatamente sul mercato per tesserare un portiere svincolato come vice di Vicario.
Ma in vista della prossima stagione si annuncia una nuova mini-rivoluzione dato che ad oggi l'unico che dovrebbe restare è proprio l'ex Tottenham.
Anche perché la Juventus avrebbe già individuato il portiere del futuro in Lorenzo Palmisani del Frosinone.