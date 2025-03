Il riscatto di Maignan con la Francia in Nations League: tre rigori parati in due partite contro la Croazia

Una notte da "magic mike" dopo le delusioni con il Milan: Maignan trascina la Francia in semifinale, decisivo sia all'andata che al ritorno.

Con il brivido ma la Francia riesce ad andare avanti in Nations League superando solamente ai rigori la Croazia; una qualificazione assolutamente non scontata dopo la partita di andata dove la Nazionale guidata da Didier Deschamps aveva perso 2-0 in trasferta.

Oltre ad Olise e Dembelé, autori dei goal francesi nella partita di ritorno, il vero protagonista del doppio confronto è Mike Maignan. Il portiere del Milan ha salvato la Francia ai calci di rigore ma già prima di arrivare all'atto conclusivo della sfida era già stato determinante.

Un riscatto vero e proprio per Maignan che era reduce da un periodo molto complicato con il club rossonero tra errori pesanti e in generale un rendimento ben lontano da quello mostrato all'inizio della sua avventura in Italia.