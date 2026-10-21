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Josep Martinez Inter ShakhtarGetty Images
Stefano Silvestri

Il riscatto di Josep Martinez: dalle critiche agli applausi, contro lo Shakhtar Donetsk è decisivo

Champions League
Inter
Inter vs Shakhtar Donetsk
J. Martinez

Il portiere spagnolo ha chiuso la porta a diversi tentativi degli avversari. Diventando determinante quanto il man of the match Carlos Augusto.

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L'MVP non è stato lui, ma solo perché Carlos Augusto ha trovato un guizzo da tre punti proprio quando nessuno se lo sarebbe atteso. Poco importa, però: Josep Martinez ha avuto la propria rivincita.

Uno dei protagonisti principali del sofferto quanto prezioso successo dell'Inter sullo Shakhtar Donetsk è stato lui, il Pepo. Uno dei più criticati, se non il più criticato, in un avvio di stagione che fin qui gli aveva riservato più sofferenze che gioie.

La notte di San Siro gli ha regalato una rivincita forse inattesa, per come si erano messe le cose. E, finalmente, ha trasformato le critiche in applausi.


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  • IL RIFLESSO DEL PRIMO TEMPO

    Martinez ha estratto una prima parata sul finire del primo tempo. Ed è stato un intervento fondamentale per consentire all'Inter di non andare sotto nel punteggio.

    In occasione di un calcio d'angolo, Bondar ha svettato altissimo incornando in maniera quasi perfetta di testa. Ottimo però il riflesso dell'ex portiere del Genoa, capace di togliere la palla dall'angolo basso con una smanacciata.

    La parata di Martinez su Bondar è capitata proprio in uno dei momenti peggiori della partita dell'Inter: la squadra di Chivu aveva iniziato concretamente a soffrire il palleggio e le iniziative di quella di Arda Turan prima che il primo tempo si chiudesse senza reti.

  • IL DOPPIO INTERVENTO NEL FINALE

    Martinez, poi, non ha quasi più dovuto lavorare. Almeno fino al finale di partita: il momento in cui ha dovuto nuovamente sporcarsi i guanti. Non per una, ma per due volte.

    Con lo Shakhtar tutto proteso in avanti alla ricerca del pareggio, Newerton si è ritrovato la palla giusta dall'interno dell'area: l'ha piazzata col destro sul primo palo, ma ha trovato una non semplice deviazione in angolo di Martinez.

    Dal corner successivo è stato invece Matvienko a svettare in cielo, proprio come Bondar nel primo tempo, e a deviare di testa verso la porta: altro riflesso di Martinez, altra palla smanacciata oltre la linea di fondo.

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  • CHIVU: "NON POSSO ESSERE DRASTICO"

    Così ha parlato Chivu a Prime Video della prestazione di Martinez, allargando il discorso a tutti i portieri a sua disposizione:

    "Tengo a tutti i miei tre portieri perché sono bravissimi. Non posso essere molto drastico nell'esprimere verdetti su qualche errore. So che il portiere viene sempre messo in prima pagina e in piazza quando sbaglia, ma il mio compito è dare serenità e fiducia. La do a Pepo, come la do a Provedel e Di Gennaro. Le stagioni sono lunghe e c'è bisogno di tutti".

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  • IN CRESCITA

    Martinez, insomma, pare essersi finalmente lasciato alle spalle quanto accaduto nelle prime settimane della stagione. E per la prima volta non ha sbagliato in Champions League.

    Gli errori di Madrid e contro il Bruges appartengono al passato: il presente parla di un portiere in crescita, che già a Bologna aveva risposto presente contro i tentativi dei padroni di casa, in un primo tempo che per l'Inter era stato tutt'altro che semplice.

    Chivu sembrava aver intenzione di schierare Provedel contro lo Shakhtar, ma alla fine ha deciso di non cambiare. L'occasione per l'ex laziale arriverà, forse nelle prossime partite. Ma intanto il Pepo ha ritrovato serenità.

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