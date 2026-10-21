Il riscatto di Josep Martinez: dalle critiche agli applausi, contro lo Shakhtar Donetsk è decisivo

L'MVP non è stato lui, ma solo perché Carlos Augusto ha trovato un guizzo da tre punti proprio quando nessuno se lo sarebbe atteso. Poco importa, però: Josep Martinez ha avuto la propria rivincita.

Uno dei protagonisti principali del sofferto quanto prezioso successo dell'Inter sullo Shakhtar Donetsk è stato lui, il Pepo. Uno dei più criticati, se non il più criticato, in un avvio di stagione che fin qui gli aveva riservato più sofferenze che gioie.

La notte di San Siro gli ha regalato una rivincita forse inattesa, per come si erano messe le cose. E, finalmente, ha trasformato le critiche in applausi.







