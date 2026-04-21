Il retroscena di Thauvin: "L'estate scorsa dovevo restare all'Udinese o andare alla Fiorentina, sono finito al Lens"

Se il Lens sogna una clamorosa Ligue 1, molto lo deve a Florian Thauvin.
Il fantasista francese, tornato in patria, a 33 anni sta vivendo una seconda giovinezza calcistica tradotta nel rendimento super offerto con la maglia dei Sangs et Or, ad appena un punto dal PSG capolista seppur con una partita in più.
Thauvin, però, ha svelato come il proprio futuro al termine della passata stagione potesse essere ancora in Italia: Florian infatti ha sfiorato la Fiorentina, come ammesso dal diretto interessato in un'intervista concessa a L'Equipe.