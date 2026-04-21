Il retroscena di Thauvin: "L'estate scorsa dovevo restare all'Udinese o andare alla Fiorentina, sono finito al Lens"

Thauvin, ad ogni modo, in merito a ciò che sarà del matrimonio fin qui riuscitissimo col Lens inoltre ha voluto chiarire:





"Non vedo perché non dovrei essere qui. Ma è sempre difficile fare previsioni. Ricordo quando dissi che sarei rimasto al Marsiglia e all'ultimo minuto fui trasferito al Newcastle: non era affatto previsto".





"Quello che posso dire è che sono molto felice qui, le cose stanno andando incredibilmente bene e sono completamente concentrato sul nostro progetto".