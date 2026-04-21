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Florian Thauvin Lens 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

Il retroscena di Thauvin: "L'estate scorsa dovevo restare all'Udinese o andare alla Fiorentina, sono finito al Lens"

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Florian Thauvin svela di essere stato vicino al trasferimento alla Fiorentina, poi sul futuro chiarisce: "Al Lens sono molto felice, ma difficile fare previsioni".

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Se il Lens sogna una clamorosa Ligue 1, molto lo deve a Florian Thauvin.


Il fantasista francese, tornato in patria, a 33 anni sta vivendo una seconda giovinezza calcistica tradotta nel rendimento super offerto con la maglia dei Sangs et Or, ad appena un punto dal PSG capolista seppur con una partita in più.


Thauvin, però, ha svelato come il proprio futuro al termine della passata stagione potesse essere ancora in Italia: Florian infatti ha sfiorato la Fiorentina, come ammesso dal diretto interessato in un'intervista concessa a L'Equipe.

  • "LA SCORSA ESTATE POTEVO ANDARE ALLA FIORENTINA"

    "L'estate scorsa avevo in programma di rimanere all'Udinese o di andare alla Fiorentina - ha raccontato - Alla fine non è successo nulla di tutto ciò e sono finito al Lens".


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  • "FELICE AL LENS, MA DIFFICILE FARE PREVISIONI"

    Thauvin, ad ogni modo, in merito a ciò che sarà del matrimonio fin qui riuscitissimo col Lens inoltre ha voluto chiarire:


    "Non vedo perché non dovrei essere qui. Ma è sempre difficile fare previsioni. Ricordo quando dissi che sarei rimasto al Marsiglia e all'ultimo minuto fui trasferito al Newcastle: non era affatto previsto".


    "Quello che posso dire è che sono molto felice qui, le cose stanno andando incredibilmente bene e sono completamente concentrato sul nostro progetto".

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  • LA STAGIONE SUPER DI THAUVIN

    Thauvin, nella stagione in cui col suo Lens sta rendendo difficilissima la vita al PSG all'insegna di un inatteso duello per il titolo, ha segnato 10 goal ed offerto 7 assist in 31 presenze tra campionato e Coppa di Francia.


    Entrando inoltre nella storia della Ligue 1, poiché il primo dopo Ibrahimovic, Pastore e Ribery ad essere stato nominato calciatore del meseper ben 3 volte in un'unica annata.

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