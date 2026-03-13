Il retroscena di mercato svelato da Insigne: “Il Napoli mi ha contattato, sono stavo vicino al ritorno”

“Sono stato vicino al Napoli. Sono stato contattato a dieci o quindici giorni dalla fine del mercato e non vi dico il mio cuore come andava. Hanno poi deciso di prendere un giocatore già pronto, ma io sono rimasto sereno perché conosco le mie qualità e sapevo che l’occasione sarebbe arrivata. Sono tornato in Serie B ed è vero, ma io in vita mia ho fatto tanti sacrifici e ringrazio Sebastiani, Verratti e Foggia che mi hanno dato la possibilità di mettermi in mostra. Adesso l’obiettivo è salvare il Pescara, poi il futuro si vedrà”.