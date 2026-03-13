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Lorenzo InsigneGetty Images
Leonardo Gualano

Il retroscena di mercato svelato da Insigne: “Il Napoli mi ha contattato, sono stavo vicino al ritorno”

Lorenzo Insigne, in un’intervista rilasciata a ‘Sky’, svela: “Sono stato vicino al Napoli, poi hanno deciso di prendere qualcuno più pronto”.

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Chiusa con un anno di anticipo rispetto ai piani originari la sua avventura al Toronto FC e il MLS, Lorenzo Insigne nel corso di questa stagione è tornato ad essere uno dei protagonisti del calcio italiano.

Dopo alcuni mesi vissuti da svincolato, nel corso dei quali era stato accostato a diverse squadre, ha deciso di ripartire dalla Serie B e di tornare a vestire, a distanza di quattordici anni, la maglia del Pescara.

Una scelta di cuore dettata dalla volontà di rimettersi in gioco, ma anche di provare a salvare la la compagine abruzzese che, ultima in classifica, dal suo arrivo ha cambiato marcia.

Le cose sarebbero potute andare molto diversamente però, se solo qualche squadra di Serie A avesse deciso di approfondire il discorso con lui.

Lo stesso Insigne infatti, parlando a ’Sky Calcio Unplugged’, ha svelato di essere stato anche ad un passo dal clamoroso ritorno al Napoli.

  • “FELICE DEL RITORNO IN ITALIA”

    “Sto benissimo. Sono felice del mio rientro in Italia e soprattutto di giocare con la maglia del Pescara. Mi è mancata molto la passione e la pressione con la quale io rendo di più”.

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  • “MENO TALENTO RISPETTO A PRIMA”

    “La Nazionale? Forse c’è poco talento rispetto a prima, però ci sono tanti giovani che i stanno mettendo in mostra come Vergara del Napoli. Gattuso avrà visto tante partite e saprà fare le scelte giuste, abbiamo bisogno di giochi pronti, perché l’Italia deve tornare ai Mondiali”.

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  • “NON POSSO IMMAGINARE UN MONDIALE SENZA ITALIA”

    “In questo momento servono grinta e cuore. Noi abbiamo vinto così l’Europeo ed io conosco Gattuso perché ci ho lavorato un anno e saprà tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Non posso immaginare un altro Mondiale senza Italia, fa male”.

  • “HO PARLATO CON SARRI”

    “La possibilità di andare alla Lazio? Ho parlato con Sarri, ma alla fine non si è fatto nulla, hanno deciso di fare altre scelte. Non me la sono presa, io accetto le decisioni di tutti. Sono un professionista e so che queste cose succedono”.

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  • “SONO STATO VICINO AL NAPOLI”

    “Sono stato vicino al Napoli. Sono stato contattato a dieci o quindici giorni dalla fine del mercato e non vi dico il mio cuore come andava. Hanno poi deciso di prendere un giocatore già pronto, ma io sono rimasto sereno perché conosco le mie qualità e sapevo che l’occasione sarebbe arrivata. Sono tornato in Serie B ed è vero, ma io in vita mia ho fatto tanti sacrifici e ringrazio Sebastiani, Verratti e Foggia che mi hanno dato la possibilità di mettermi in mostra. Adesso l’obiettivo è salvare il Pescara, poi il futuro si vedrà”. 

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