Il retroscena di mercato svelato da Insigne: “Il Napoli mi ha contattato, sono stavo vicino al ritorno”

Chiusa con un anno di anticipo rispetto ai piani originari la sua avventura al Toronto FC e il MLS, Lorenzo Insigne nel corso di questa stagione è tornato ad essere uno dei protagonisti del calcio italiano.
Dopo alcuni mesi vissuti da svincolato, nel corso dei quali era stato accostato a diverse squadre, ha deciso di ripartire dalla Serie B e di tornare a vestire, a distanza di quattordici anni, la maglia del Pescara.
Una scelta di cuore dettata dalla volontà di rimettersi in gioco, ma anche di provare a salvare la la compagine abruzzese che, ultima in classifica, dal suo arrivo ha cambiato marcia.
Le cose sarebbero potute andare molto diversamente però, se solo qualche squadra di Serie A avesse deciso di approfondire il discorso con lui.
Lo stesso Insigne infatti, parlando a ’Sky Calcio Unplugged’, ha svelato di essere stato anche ad un passo dal clamoroso ritorno al Napoli.