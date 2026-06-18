In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere dello Sport, il quasi ex presidente della Figc Gabriele Gravina - lascerà la carica tra quattro giorni - ha parlato a tutto tondo togliendosi anche qualche sassolino. Un 'testamento esclusivo' l'ha chiamato il quotidiano, fatto prima dell'addio alla Figc: "Il Times ci ha definito un teatrino rumoroso. La politica vuole esercitare un potere che non le compete, ci hanno già provato con il Coni e ora tocca alla Figc. La strategia è scientifica, prima si lavora sulla denigrazione dei singoli e si contestano i controlli, si mette in croce la giustizia e infine si tenta di indebolire finanziariamente l'ente - ha detto Gravina - La politica invoca le riforme, però ha fatto di tutto per dare potere a chi le riforme non le ha mai volute".
Il retroscena di Gravina: "Mancini mi chiese di riprendere il percorso interrotto, ma avevo già scelto Gattuso"
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MANCINI E GATTUSO
Gravina racconta anche un retroscena legato a un possibile ritorno di Roberto Mancini sulla panchina azzurra, già quando c'era lui: "Roberto mi chiese di riprendere un percorso interrotto, ma avevo già scelto Gattuso che, tra l'altro, per me sarebbe dovuto rimanere anche dopo la Bosnia. Adesso la scelta del nuovo ct spetta al mio successore. Baldini? Mi è piaciuto molto, ma bisogna valutare le conseguenze di certe scelte. Lui come focus ha la qualificazione alle Olimpiadi, dobbiamo stare attenti a non rovinare un progetto costruito con visione".
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"PERCHE' MI SONO DIMESSO"
Gravina, poi, va nello specifico spiegando i motivi delle sue dimissioni: "Mi sono sentito spesso bersagliato. Mi sono dimesso perché non potevo continuare con questo braccio di ferro per difendere una posizione personale. Mi si può dare dell'incapace, ma il ministro (Abodi, ndr) non può dare patenti di dignità. Troppo facile giocare con la passione dei tifosi delusi. Lascio una federazione in ottima saluta, con una progettualità avanzata nonostante le tante aggressioni subite che mortificano non solo il lavoro con una governance col 98,7% di consensi, ma anche gli 1,4 miliardi di gettito fiscale assicurati dal calcio al Paese".
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"LA MAZZATA PER IL SETTORE GIOVANILE"
Tra i temi affrontati c'è anche quello dei settori giovanili: "Hanno abolito quel comma che permetteva la valorizzazione dei giovani e gli investimenti nei vivai. La federazione sarà costretta a fare dei dolorosi tagli, poi però non si parli più di attenzione ai vivai e di iniziative lodevoli come il progetto Zola. Così si colpisce il cuore del calcio. Il Decreto Crescita è stato giustamente criticato perché aveva portato il numero di stranieri dal 60% al 67%, poi però è stato abrogato ma il dato è salito al 70%. E la qualità di chi arriva non è più sempre così eccelsa. La mazzata è stata alzare l'età del campionato Primavera da Under 19 ad Under 20: pensate, nelle competizioni internazionali la tendenza è abbassare l'età per sviluppare il talento".
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LE BOZZE PER LA RIFORMA DEL CAMPIONATO
Nel corso dell'intervista ha parlato anche delle 17 bozze che aveva presentato per la riforma dei campionati: "Ripartirei dalla Serie A e Serie B a 18 squadre. E poi dalla creazione di una B2, una zona cuscinetto del professionismo dove potrebbero convergere tutte le seconde squadre. La Lega Pro dovrebbe confluire nei dilettanti e avrei riformato anche quest'ultimo mondo. Con il diritto di veto, però, si può fare ben poco".
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