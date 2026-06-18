Il retroscena di Gravina: "Mancini mi chiese di riprendere il percorso interrotto, ma avevo già scelto Gattuso"

Tra i temi affrontati c'è anche quello dei settori giovanili: "Hanno abolito quel comma che permetteva la valorizzazione dei giovani e gli investimenti nei vivai. La federazione sarà costretta a fare dei dolorosi tagli, poi però non si parli più di attenzione ai vivai e di iniziative lodevoli come il progetto Zola. Così si colpisce il cuore del calcio. Il Decreto Crescita è stato giustamente criticato perché aveva portato il numero di stranieri dal 60% al 67%, poi però è stato abrogato ma il dato è salito al 70%. E la qualità di chi arriva non è più sempre così eccelsa. La mazzata è stata alzare l'età del campionato Primavera da Under 19 ad Under 20: pensate, nelle competizioni internazionali la tendenza è abbassare l'età per sviluppare il talento".







