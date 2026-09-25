In Italia si è consacrato, lasciandosi alle spalle grazie all'Atalanta la deludente esperienza con la maglia del Milan. Charles de Ketelaere è ormai un punto fermo della formazione nerazzurra e della nazionale belga, che darà il battesimo questa sera alla seconda versione dell'Italia targata Roberto Mancini. Nell'intervista concessa a La Derniere Heure, l'ex stella del Bruges parla anche di mercato e di una possibilità di cambiare aria sfumata nel corso dell'estate.
Il retroscena di De Ketelaere: "Ho parlato con il PSG, ma poi hanno scelto Ferran Torres. L'Atalanta chiedeva 50 milioni di euro"
SQUADRE INTERESSATE
“C'erano squadre interessate, ma quando vedi i costi dei trasferimenti nel mercato attuale, non è sempre facile andarsene. So che l'Atalanta chiedeva molto, credo che la cifra si aggirasse intorno ai 50 milioni di euro. Ma devi trovare una squadra che se lo possa permettere. In Premier League diverse squadre possono, ma non è successo”, rivela il calciatore dell'Atalanta al quotidiano belga.
"HO PARLATO COL PSG"
A muovere i passi più concreti nei mesi scorsi è stato però il Paris Saint-Germain, come rivela il diretto interessato a La Derniere Heure: “Ho parlato con il PSG, ma alla fine hanno scelto Ferran Torres”. Il suo futuro prossimo sarà dunque ancora colorato di nerazzurro, visto che il suo contratto con l'Atalanta scade a giugno 2028: “Sono felice all'Atalanta. So quanto sia importante essere un titolare fisso, dai tempi del Milan. Mi piacerebbe lottare per i titoli un giorno. Ho questa ambizione, ma ho 25 anni e ho ancora tempo”.
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CDK IN ITALIA
Charles de Ketelaere gioca nel campionato di Serie A dall'estate 2022, quando fu acquistato dal Milan per 35 milioni di euro più bonus. La sua avventura in rossonero si chiuse però dopo appena una stagione in cui collezionò 40 presenze ma senza lasciare il segno agli ordini di Stefano Pioli. Si trasferì l'estate successiva all'Atalanta, con cui ha disputato complessivamente 148 partite sino ad oggi, con un bottino di 32 goal ed altrettanti assist.
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