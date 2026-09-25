Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
SOCCER BELGIUM RED DEVILS PC WEDNESDAYAFP

Il retroscena di De Ketelaere: "Ho parlato con il PSG, ma poi hanno scelto Ferran Torres. L'Atalanta chiedeva 50 milioni di euro"

Calciomercato
Atalanta
Paris Saint-Germain
C. De Ketelaere

Il calciatore belga è sotto contratto con l'Atalanta fino a giugno 2028

Pubblicità

In Italia si è consacrato, lasciandosi alle spalle grazie all'Atalanta la deludente esperienza con la maglia del Milan. Charles de Ketelaere è ormai un punto fermo della formazione nerazzurra e della nazionale belga, che darà il battesimo questa sera alla seconda versione dell'Italia targata Roberto Mancini. Nell'intervista concessa a La Derniere Heure, l'ex stella del Bruges parla anche di mercato e di una possibilità di cambiare aria sfumata nel corso dell'estate.

  • SQUADRE INTERESSATE

    C'erano squadre interessate, ma quando vedi i costi dei trasferimenti nel mercato attuale, non è sempre facile andarsene. So che l'Atalanta chiedeva molto, credo che la cifra si aggirasse intorno ai 50 milioni di euro. Ma devi trovare una squadra che se lo possa permettere. In Premier League diverse squadre possono, ma non è successo”, rivela il calciatore dell'Atalanta al quotidiano belga.

    • Pubblicità

  • "HO PARLATO COL PSG"

    A muovere i passi più concreti nei mesi scorsi è stato però il Paris Saint-Germain, come rivela il diretto interessato a La Derniere Heure: “Ho parlato con il PSG, ma alla fine hanno scelto Ferran Torres”. Il suo futuro prossimo sarà dunque ancora colorato di nerazzurro, visto che il suo contratto con l'Atalanta scade a giugno 2028: “Sono felice all'Atalanta. So quanto sia importante essere un titolare fisso, dai tempi del Milan. Mi piacerebbe lottare per i titoli un giorno. Ho questa ambizione, ma ho 25 anni e ho ancora tempo”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CDK IN ITALIA

    Charles de Ketelaere gioca nel campionato di Serie A dall'estate 2022, quando fu acquistato dal Milan per 35 milioni di euro più bonus. La sua avventura in rossonero si chiuse però dopo appena una stagione in cui collezionò 40 presenze ma senza lasciare il segno agli ordini di Stefano Pioli. Si trasferì l'estate successiva all'Atalanta, con cui ha disputato complessivamente 148 partite sino ad oggi, con un bottino di 32 goal ed altrettanti assist.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Le Mans crest
Le Mans
LEM
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Venezia crest
Venezia
VEN