Il retroscena di De Ketelaere: "Ho parlato con il PSG, ma poi hanno scelto Ferran Torres. L'Atalanta chiedeva 50 milioni di euro"

A muovere i passi più concreti nei mesi scorsi è stato però il Paris Saint-Germain, come rivela il diretto interessato a La Derniere Heure: “Ho parlato con il PSG, ma alla fine hanno scelto Ferran Torres”. Il suo futuro prossimo sarà dunque ancora colorato di nerazzurro, visto che il suo contratto con l'Atalanta scade a giugno 2028: “Sono felice all'Atalanta. So quanto sia importante essere un titolare fisso, dai tempi del Milan. Mi piacerebbe lottare per i titoli un giorno. Ho questa ambizione, ma ho 25 anni e ho ancora tempo”.