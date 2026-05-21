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Brescia fans Serie BGetty Images
Stefano Silvestri

Il regolamento delle semifinali playoff di Serie C Ascoli-Catania e Salernitana-Brescia: chi passa con due pareggi, supplementari e rigori, goal in trasferta

Serie C
Ascoli Calcio 1898 FC vs Catania
Ascoli Calcio 1898 FC
Catania
Salernitana vs Union Brescia
Salernitana
Union Brescia

Ascoli, Catania, Salernitana e Brescia sono le quattro semifinaliste dei playoff di Serie C: come funziona con le teste di serie e chi andrebbe in finale in caso di parità complessiva di punteggio.

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Ascoli, Catania, Salernitana e Brescia sono arrivate alla resa dei conti: sono la formazione marchigiana, quella siciliana, quella campana e quella lombarda le quattro reduci dal Secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Le quattro, dunque, ancora in corsa per l'ultimo pass per la Serie B.

Le semifinali dei playoff sono già state stabilite: l'Ascoli affronterà il Catania, mentre la Salernitana sfiderà il Brescia. Gare d'andata nelle Marche e in Campania, gare di ritorno in Sicilia e in Lombardia.

Ma cosa dice il regolamento delle semifinali playoff di Serie C? Esiste ancora la distinzione tra teste di serie e non teste di serie? Come funziona con tempi supplementari e rigori, oltre ai goal segnati in trasferta? La spiegazione.

  • CI SONO ANCORA LE TESTE DI SERIE?

    La prima precisazione da fare, fondamentale, è che non esiste più la suddivisione tra teste di serie e non teste di serie. Il Brescia, per dire, non avrà alcun vantaggio nei confronti della Salernitana per aver concluso la stagione regolare con una classifica migliore rispetto ai campani, come sarebbe accaduto nei turni precedenti compreso il Secondo turno nazionale.

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  • CHI PASSA CON DUE PAREGGI

    Ciò significa che, in caso di doppio pareggio o comunque di parità di punteggio complessiva tra la gara d'andata e quella di ritorno, al 90' della seconda partita non ci sarà alcuna squadra qualificata: al contrario, la gara stessa proseguirà con un'appendice.

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  • CI SONO I SUPPLEMENTARI E I RIGORI?

    L'appendice in questione è data dai tempi supplementari, che sì, nelle semifinali playoff sono previsti dal regolamento. In caso di punteggio in equilibrio al termine dei 180 minuti di una semifinale, la gara di ritorno potrà dunque andare avanti per altri 30 minuti, suddivisi in due tempi da 15 minuti ciascuno.

    Nel caso l'equilibrio ancora non si sia spezzato, la partita stessa potrà essere risolta ai calci di rigore, con cinque tentativi a testa per squadra e la possibilità di andare a oltranza.

  • I GOAL IN TRASFERTA VALGONO DOPPIO?

    Per quanto riguarda i goal segnati in trasferta, non hanno valore doppio così come non ce l'hanno ormai in tutte le competizioni europee, Champions League compresa.

    Se Ascoli-Catania dovesse ad esempio finire 1-0 per i bianconeri all'andata, e 2-1 per i rossazzurri al Massimino, ad andare in finale non sarebbe automaticamente la formazione marchigiana grazie a quel goal segnato fuori casa: la gara di ritorno proseguirebbe con i tempi supplementari e, eventualmente, con i calci di rigore.

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