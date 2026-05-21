Il regolamento delle semifinali playoff di Serie C Ascoli-Catania e Salernitana-Brescia: chi passa con due pareggi, supplementari e rigori, goal in trasferta

Ascoli, Catania, Salernitana e Brescia sono arrivate alla resa dei conti: sono la formazione marchigiana, quella siciliana, quella campana e quella lombarda le quattro reduci dal Secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Le quattro, dunque, ancora in corsa per l'ultimo pass per la Serie B.

Le semifinali dei playoff sono già state stabilite: l'Ascoli affronterà il Catania, mentre la Salernitana sfiderà il Brescia. Gare d'andata nelle Marche e in Campania, gare di ritorno in Sicilia e in Lombardia.

Ma cosa dice il regolamento delle semifinali playoff di Serie C? Esiste ancora la distinzione tra teste di serie e non teste di serie? Come funziona con tempi supplementari e rigori, oltre ai goal segnati in trasferta? La spiegazione.