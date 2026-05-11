Il regolamento del Primo Turno Nazionale dei playoff di Serie C in vista del ritorno: chi passa in caso di pareggio, ci sono o no i supplementari e i rigori

Una serata di grande calcio. Le sfide d’andata del Primo Turno Nazionale dei playoff di Serie C hanno regalato tanto spettacolo.

Non hanno deluso i due match più attesi: la Salernitana ha sbancato 3-2 il Pinto di Caserta, facendo però rientrare in partita i rossoblu, bravi a rimontare due reti dopo essere andati sotto per 3-0. A proposito di rimonte, importante quella del Ravenna, che a Cittadella è passata da 0-2 a 2-2 negli 8 minuti finali, sfiorando addirittura il colpaccio.

Vittorie esterne anche per Potenza (3-0 a Campobasso) e Renate (2-0 a Casarano): risultati che, di fatto, chiudono i conti in vista del ritorno. Tutto in bilico, invece, fra Pianese e Lecco, che hanno pareggiato per 1-1.

Ma come funziona il regolamento in vista delle gare di ritorno?



