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Matteo Occhiuto

Il regolamento del Primo Turno Nazionale dei playoff di Serie C in vista del ritorno: chi passa in caso di pareggio, ci sono o no i supplementari e i rigori

Serie C

Nelle gare d’andata del Primo turno Nazionale dei playoff di C successi per Potenza, Renate e Salernitana, pari a Cittadella e Piancastagnaio. Come funzionano le sfide di ritorno e chi può passare il turno.

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Una serata di grande calcio. Le sfide d’andata del Primo Turno Nazionale dei playoff di Serie C hanno regalato tanto spettacolo.

Non hanno deluso i due match più attesi: la Salernitana ha sbancato 3-2 il Pinto di Caserta, facendo però rientrare in partita i rossoblu, bravi a rimontare due reti dopo essere andati sotto per 3-0. A proposito di rimonte, importante quella del Ravenna, che a Cittadella è passata da 0-2 a 2-2 negli 8 minuti finali, sfiorando addirittura il colpaccio.

Vittorie esterne anche per Potenza (3-0 a Campobasso) e Renate (2-0 a Casarano): risultati che, di fatto, chiudono i conti in vista del ritorno. Tutto in bilico, invece, fra Pianese e Lecco, che hanno pareggiato per 1-1.

Ma come funziona il regolamento in vista delle gare di ritorno?


  • IL CALENDARIO DELLE GARE

    Mercoledì 13 maggio

    Ore 20:00 Ravenna-Cittadella

    Ore 20:00 Lecco-Pianese

    Ore 20:00 Renate-Casarano

    Ore 20:45 Salernitana-Casertana

    Ore 21:00 Potenza-Campobasso

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  • I RISULTATI DELL’ANDATA

    Campobasso-Potenza 0-3 (19’ Lucas Felipe, 29' D'Auria, 41' Siatounis)

    Casarano-Renate 0-2 (3’ Karlsson, 24' Karlsson)

    Pianese-Lecco 1-1 [23’ Kritta (L), Tirelli (P)]

    Cittadella-Ravenna 2-2 [36’ Vita (C), 45+3' Rabbi (C), 82' Bani (R), 86' Fischnaller (R)]

    Casertana-Salernitana 2-3 [11’ Lescano (S), 30' Ferrari (S), 56' Ferraris(S), 72' Proia (C), Butic (C)]

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  • COSA DICE IL REGOLAMENTO

    In questa fase, al termine dei 180 minuti, passa la squadra capace di fare più reti in queste due partite. In caso di parità, poi, accederà al turno successivo la formazione testa di serie (meglio qualificata in campionato o vincitrice della Coppa Italia). Nella fattispecie si tratta di  Ravenna, Salernitana, Lecco, Renate e Potenza.

  • CI SONO O NO SUPPLEMENTARI E RIGORI

    Non ci saranno ne supplementari e ne calci di rigore: le partite di ritorno si concluderanno al minuto numero 90. Questo significa che:

    • fra Salernitana e Casertana passeranno i granata purché non perdano con due goal di scarto (0-2, 1-3, 2-4, ecc)

    • fra Lecco e Pianese passeranno i lombardi purché non perdano

    • fra Potenza e Campobasso passeranno i lucani purché non perdano con quattro goal di scarto (0-4, 1-5, 2-6, ecc)

    • fra Renate e Casarano passeranno i nerazzurri purché non perdano con tre goal di scarto (0-3, 1-4, 2-5, ecc)

    • fra Ravenna e Cittadella passeranno i romagnoli purché non perdano


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