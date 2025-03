Il recupero di Barcellona-Osasuna e il possibile vantaggio per il Real Madrid: cosa cambia per la corsa alla Liga

I blaugrana sono in testa alla Liga, ma devono recuperare la gara contro l'Osasuna e dovranno giocare quattro partite in nove giorni.

Secondo quanto riferito, il Barcellona era nel bel mezzo di una sessione di allenamento quando Hansi Flick ha ricevuto la notizia. La partita di Liga contro l'Osasuna è stata riprogrammata dalla Federazione spagnola di calcio (RFEF) per giovedì 27 marzo.

Flick è furioso. In quella data non potrà contare su titolari fissi come Raphinha e Ronald Araujo per l'incontro con l'Osasuna, che deve essere vinto a tutti i costi, poiché i due saranno appena tornati dagli impegni con le rispettive nazioni in Sud America.

Ma non solo. Il Barça si troverà improvvisamente ad affrontare la prospettiva scoraggiante di giocare quattro volte in nove giorni in una fase cruciale e già congestionata della stagione.

Flick ritiene che il calendario sia ingiusto. Teme che la fatica possa finire per avere un pesante impatto su una squadra ancora in corsa su tre fronti e alla fine minare la corsa del Barça al titolo spagnolo in particolare. Non senza qualche ragione.