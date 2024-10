Il record negativo dell'Empoli in casa: nessuno come i toscani in Europa, in Serie A non accadeva da 38 anni

Battuti senza segnare anche dall'Inter, i toscani sono l'unica squadra d'Italia e d'Europa a non aver ancora segnato un goal davanti ai propri tifosi.

L'espulsione di Goglichidze prima della mezz'ora ha evidentemente complicato tutti i piani, anche se è altrettanto palese come le forze in campo fossero troppo distanti l'una dall'altra. In ogni caso, il risultato non mente: Empoli-Inter 0-3.

Primo tempo chiuso senza reti, qualche patema per i nerazzurri, che però nel secondo tempo si sono scatenati: doppietta dell'ex Frattesi, quindi sigillo finale di Lautaro Martinez.

Se l'Inter risponde al Napoli capolista, che martedì si era imposto per 2-0 in casa del Milan, per l'Empoli il fattore casalingo continua a non essere tale. E in un senso piuttosto curioso.