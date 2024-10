Il record mancato della Juventus: solo 3 squadre nella storia della Serie A hanno tenuto la porta inviolata dopo 7 giornate

Juventus vs Cagliari

Il Bologna, il Cagliari e il Milan: dopo il goal di Marin alla Juventus, sono queste le uniche tre squadre con soli clean sheet dopo sette turni.

Un mezzo disastro, in tutti i sensi. Ecco come si può definire il passo falso interno della Juventus, che nell'anticipo di mezzogiorno e mezzo si è fatta fermare dal Cagliari dovendosi accontentare di un bruciante 1-1.

È un mezzo disastro, intanto, perché la squadra di Thiago Motta contava su un appuntamento teoricamente morbido contro un avversario della bassa classifica per provare ad accorciare le distanze dal Napoli capolista. Il quale, di contro, scava ora un solco di tre punti sui bianconeri, terzi dietro all'Inter.

Ma è un mezzo disastro anche perché, per la prima volta in questo campionato, la Juventus ha subìto un goal. Non era mai accaduto da agosto a oggi. Ed è un fatto inedito che, oltre a mettere fine all'imbattibilità di Di Gregorio, nega a Vlahovic e compagni un succoso record.