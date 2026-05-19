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Michael Di Chiaro

Il record di Sancho in Friburgo-Aston Villa: giocherà la terza finale di fila in tre competizioni differenti

Europa League
Friburgo vs Aston Villa
Friburgo
Aston Villa

L'inglese si giocherà la finale di Europa League con la maglia dell'Aston Villa contro il Friburgo: negli ultimi due anni ha giocato anche la finale di Champions League, perdendola con il Borussia Dortmund, e vinto quella di Conference col Chelsea.

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A Istanbul si assegna l'edizione 2025/26 dell'Europa League. E a contendersela saranno il Friburgo, capace di eliminare il Braga in semifinale e l'Aston Villa.

La formazione di Birmingham ha staccato il pass per l'atto finale superando il Nottingham Forest nel derby tutto inglese. La finalissima contro il Friburgo, inoltre, consente a Jadon Sancho di firmare un record che di fatto rappresenta un unicum nella storia del calcio.

Di seguito ecco che primato raggiungerà l'ex attaccante di Borussia Dortmund, Manchester United e Chelsea in occasione del faccia a faccia che vale il trofeo.

  • TERZA FINALE CONSECUTIVA IN TRE COPPE DIVERSE

    Contro il Friburgo, infatti, Sancho giocherà la terza finale europea consecutiva in tre competizioni differenti. Nella stagione 2023/24, il classe 2000 era sceso in campo nella finale di Champions League, lo scorso anno ha invece disputato l'atto finale della Conference, mentre quest'anno avrà la possibilità di mettere le mani sull'Europa League.

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  • LA FINALE DI CHAMPIONS COL BORUSSIA DORTMUND

    Nella stagione 2023/24, Sancho ha disputato la finale di Champions League con la maglia del Borussia Dortmund. La partita si è conclusa con la vittoria per 2-0 da parte dei Blancos grazie ai goal di Carvajal e Vinicius, mentre Sancho, schierato titolare, è stato poi sostituito all'87'.

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  • LA CONFERENCE VINTA COL CHELSEA

    Nella passata stagione, invece, Sancho ha vinto il suo primo trofeo internazionale con la maglia del Chelsea. I Blues si sono infatti aggiudicati la Conference League battendo 4-1 il Betis in finale. Sancho, nella fattispecie, giocò l'ultima mezz'ora riuscendo a segnare il terzo goal degli inglesi.

  • E ORA L'EUROPA LEAGUE

    Ad un anno di distanza, invece, Sancho si prepara a disputare la finale di Europa League con la maglia dell'Aston Villa contro il Friburgo. Difficile immaginare un suo impiego dal primo minuto: Emery potrebbe puntare su di lui come soluzione a gara in corso.

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