Il record di Sancho in Friburgo-Aston Villa: giocherà la terza finale di fila in tre competizioni differenti

A Istanbul si assegna l'edizione 2025/26 dell'Europa League. E a contendersela saranno il Friburgo, capace di eliminare il Braga in semifinale e l'Aston Villa.

La formazione di Birmingham ha staccato il pass per l'atto finale superando il Nottingham Forest nel derby tutto inglese. La finalissima contro il Friburgo, inoltre, consente a Jadon Sancho di firmare un record che di fatto rappresenta un unicum nella storia del calcio.

Di seguito ecco che primato raggiungerà l'ex attaccante di Borussia Dortmund, Manchester United e Chelsea in occasione del faccia a faccia che vale il trofeo.