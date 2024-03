Il Catania ha esonerato Cristiano Lucarelli dopo la pesante sconfitta di Avellino, per il tecnico è la seconda volta con un club diverso.

Una prima volta assoluta quella stabilita da Cristiano Lucarelli. Il tecnico, appena esonerato dal Catania, può vantare un record a dire il vero non troppo invidiabile.

Lucarelli ha pagato con l'esonero, maturato nella giornata di giovedì dopo alcune ore di riflessione, la pesante sconfitta subita dagli etnei ad Avellino.

Ma per lui non si tratta purtroppo del primo esonero in questa stagione.