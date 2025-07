Il Real Madrid vuole rimandare l'esordio in Liga: troppo poco tempo dal Mondiale per Club

Polemiche in Spagna per il calendario: il Real Madrid chiede di spostare la prima giornata di campionato.

A luglio inoltrato il Real Madrid non ha ancora terminato la stagione essendo in semifinale del Mondiale per Club, che disputerà mercoledì 9 contro il PSG. Mentre le altre squadre stanno per ricominciare la preparazione in vista della prossima stagione, i blancos devono ancora andare in vacanza.

Una situazione che sta creando polemiche tra il club spagnolo, l'AFE (associazione dei calciatori spagnoli) e la Liga. Il Real Madrid infatti, supportato dal sindacato dei giocatori, chiede di avere più tempo a disposizione prima di giocare la prima giornata.

Dall'altra parte invece Tebas, presidente della federazione spagnola, non sembra molto aperto a questa soluzione.