Pubblicità
Pubblicità
Florentino Perez Real Madrid 2025Getty Images
Leonardo Gualano

Il Real Madrid trascinato dall’effetto Bernabeu: previsto un bilancio record da 1,25 miliardi di euro

Nessuna società sportiva al mondo produce utili come il Real Madrid: il club dei Blancos è pronto a chiudere un altro bilancio da record.

Pubblicità

Un fatturato da ben oltre un miliardo di euro e una proiezione che lascia pensare a numeri in netto aumento per la stagione 2025-2026.

Il Real Madrid non è solo il più importante club calcistico in assoluto, ma è la società sportiva che, a livello di entrate, produce di più in assoluto.

I Blancos hanno chiuso l’ultimo bilancio con un fatturato di 1,185 miliardi di euro, ovvero con un incremento consistente rispetto agli 1,073 miliardi guadagnati nella stagione 2023-2024.

Numeri da record che però sono destinati ad aumentare ulteriormente.

  • BILANCIO DA RECORD PER QUESTA STAGIONE

    Come spiegato da AS, il Real Madrid presenterà ai propri soci un bilancio da record per la stagione 2025-2026.

    Il club ha infatti previsto un fatturato da ben 1,248 miliardi di euro, ovvero irraggiungibile per qualsiasi altra società calcistica.

    • Pubblicità
  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    FONDAMENTALE LA GESTIONE DEL BERNABEU

    Ad aiutare il Real Madrid a migliorare quelli che erano già numeri fuori portata per qualsiasi altro club calcistico, è la gestione del rinnovato Santiago Bernabéu.

    Lo stadio infatti garantisce ulteriori e incredibili entrate grazie allo Sky Bar, al Bernabéu Market, a eventi come le partite della NFL e a un parco a tema natalizio.

    Le entrate da marketing sono inoltre passate da 506 milioni di euro a 539 milioni.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL BOOM DEL BERNABEU TOUR

    Per comprendere meglio l’importanza di uno stadio di proprietà che è senza ombra di dubbio uno dei migliori del pianeta, basti pensare alle entrate generate dal Bernabéu Tour.

    La scorsa stagione hanno fruttato al Real Madrid qualcosa come 52,6 milioni di euro, ovvero quasi il doppio del Museo del Prado di Madrid, che si è fermato a 27 milioni.

    Lo stadio dei Blancos è dunque la struttura più visitata della capitale spagnola e anche in questo caso si prevedono numeri in aumento.

  • Real Madrid C.F. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    IL MONDIALE PER CLUB

    Il Real Madrid ha visto incrementare il suo fatturato anche grazie alla partecipazione al ricchissimo Mondiale per Club che si è svolto negli Stati Uniti.

    I Blancos hanno preso parte alla competizione fino a metà luglio e quindi le relative entrate saranno incluse nell’esercizio finanziario in corso.

  • Pubblicità
    Pubblicità
LaLiga
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA