Il Real Madrid trascinato dall’effetto Bernabeu: previsto un bilancio record da 1,25 miliardi di euro

Un fatturato da ben oltre un miliardo di euro e una proiezione che lascia pensare a numeri in netto aumento per la stagione 2025-2026.
Il Real Madrid non è solo il più importante club calcistico in assoluto, ma è la società sportiva che, a livello di entrate, produce di più in assoluto.
I Blancos hanno chiuso l’ultimo bilancio con un fatturato di 1,185 miliardi di euro, ovvero con un incremento consistente rispetto agli 1,073 miliardi guadagnati nella stagione 2023-2024.
Numeri da record che però sono destinati ad aumentare ulteriormente.