Il Real Madrid ritrova Militao: convocato dopo quasi quattro mesi, il lungo infortunio è alle spalle

Intervenuto in conferenza stampa, Arbeloa si è detto felice di poter contare finalmente su uno dei pilastri difensivi della sua squadra.

"Militao sta tornando: sarà a Maiorca domani. E penso che, quando è in forma, sia probabilmente il miglior difensore centrale del mondo. Non ho mai avuto la possibilità di allenarlo (ride, n.d.r.), ma al Real Madrid lo abbiamo avuto per tanti anni. Spesso si ha la sensazione che ci siano due giocatori quando è in campo. È un difensore centrale sensazionale per la sua presenza fisica, le sue abilità, la sua intelligenza, la sua leadership… Penso che ci aiuterà e darà un grande contributo. È un giocatore che cambia le sorti di una partita, secondo me. E sono molto, molto contento di riaverlo. Perché sarà molto importante per questo rush finale di stagione. E per poter lottare per tutto”.