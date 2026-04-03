Il Real Madrid ritrova Militao: convocato dopo quasi quattro mesi, il lungo infortunio è alle spalle

Finale di stagione infuocato per il Real Madrid, ancora in corsa in Liga e in Champions League: per il rush conclusivo, Alvaro Arbeloa potrà contare su un giocatore che finora non ha mai potuto avere a disposizione.
Stiamo parlando di Eder Militao, ormai recuperato dal lungo infortunio che lo teneva ai box da dicembre: un rientro importante che va ad accrescere il livello del reparto difensivo dei 'Blancos'.
L'ex Porto è stato convocato per la trasferta di Maiorca, valida per la trentesima giornata della Liga che vede il Barcellona (impegnato sul campo dell'Atletico di Simeone) primeggiare a +4 proprio sul Real Madrid.