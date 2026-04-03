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Eder Militao Real Madrid 2025-26Getty
Vittorio Rotondaro

Il Real Madrid ritrova Militao: convocato dopo quasi quattro mesi, il lungo infortunio è alle spalle

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Militao torna tra i convocati del Real Madrid dopo quasi quattro mesi, Arbeloa entusiasta: "Quando è in forma, è il miglior difensore centrale al mondo".

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Finale di stagione infuocato per il Real Madrid, ancora in corsa in Liga e in Champions League: per il rush conclusivo, Alvaro Arbeloa potrà contare su un giocatore che finora non ha mai potuto avere a disposizione.

Stiamo parlando di Eder Militao, ormai recuperato dal lungo infortunio che lo teneva ai box da dicembre: un rientro importante che va ad accrescere il livello del reparto difensivo dei 'Blancos'.

L'ex Porto è stato convocato per la trasferta di Maiorca, valida per la trentesima giornata della Liga che vede il Barcellona (impegnato sul campo dell'Atletico di Simeone) primeggiare a +4 proprio sul Real Madrid.

  • MILITAO CONVOCATO

    24 i giocatori convocati da Arbeloa per la sfida in programma sabato pomeriggio: tra questi anche Militao, tornato ad allenarsi in gruppo da una settimana.


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  • L'INFORTUNIO DI MILITAO

    Il 10 dicembre, il Real Madrid aveva reso nota l'entità dell'infortunio rimediato da Militao nel match contro il Celta Vigo: lesione al bicipite femorale sinistro con interessamento del tendine prossimale.

    Un problema non di poco conto, che ha costretto il brasiliano a rimanere fuori dai convocati per circa quattro mesi, periodo in cui si è dedicato al recupero della condizione fisica.

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  • ARBELOA ENTUSIASTA

    Intervenuto in conferenza stampa, Arbeloa si è detto felice di poter contare finalmente su uno dei pilastri difensivi della sua squadra.

    "Militao sta tornando: sarà a Maiorca domani. E penso che, quando è in forma, sia probabilmente il miglior difensore centrale del mondo. Non ho mai avuto la possibilità di allenarlo (ride, n.d.r.), ma al Real Madrid lo abbiamo avuto per tanti anni. Spesso si ha la sensazione che ci siano due giocatori quando è in campo. È un difensore centrale sensazionale per la sua presenza fisica, le sue abilità, la sua intelligenza, la sua leadership… Penso che ci aiuterà e darà un grande contributo. È un giocatore che cambia le sorti di una partita, secondo me. E sono molto, molto contento di riaverlo. Perché sarà molto importante per questo rush finale di stagione. E per poter lottare per tutto”.

  • RIENTRO GRADUALE

    A Maiorca, come riportato da 'AS', Militao si accomoderà in panchina e, nel migliore dei casi, potrebbe disputare qualche minuto a gara in corso se la situazione dovesse permetterlo.

    Lo stesso accadrà con ogni probabilità anche in occasione dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma martedì sera al 'Bernabeu': nessun rischio sarà corso, a maggior ragione dopo un lungo stop come quello di Militao che fa predicare prudenza massima.

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