Il Real Madrid perde Camavinga per infortunio: rottura del tendine dell'adduttore, stagione finita e niente Mondiale per Club

Barcellona vs Real Madrid

I Blancos hanno annunciato lo stop del centrocampista: "rottura completa del tendine dell'adduttore sinistro" e almeno tre mesi di recupero.

A pochi giorni dal Clasico contro il Barcellona, nella finale di Coppa del Re in programma sabato 26 aprile, il Real Madrid perde per infortunio Eduardo Camavinga.

Il centrocampista francese, che ha dovuto abbandonare il campo durante la partita contro il Getafe, visibilmente dolorante, salterà il resto della stagione, con Carlo Ancelotti che non potrà contare su di lui nemmeno per il Mondiale per Club.

"Dopo gli accertamenti effettuati oggi, al nostro giocatore Eduardo Camavinga è stato diagnosticato con una rottura completa del tendine dell'adduttore sinistro”.

Ad annunciare le condizioni e i tempi di reucpero di Camavinga è stato lo stesso club madrileno con una nota apparsa sui canali ufficiali.