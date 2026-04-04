Il Real Madrid affonda in Liga: Arbeloa ko in casa del Maiorca, decisivo un gol di Muriqi al 91'

Per quasi tutta la partita il Maiorca è rimasto in vantaggio grazie al gol della mezz'ala classe '99 Manu Morlanes che nei minuti finali del primo tempo ha sbloccato la partita. A due minuti dalla fine della gara è arrivato il pareggio di Eder Militao, entrato a mezz'ora dalla fine al posto di Huijsen; e con il Real tutto in avanti per cercare il gol della vittoria, a decidere la partita al 91' è stato l'ex attaccante della Lazio Vedat Muriqi. Nei prossimi giorni in Spagna potrebbe far discutere la scelta di Arbeloa di lasciare in panchina Vinicius junior in vista della gara di Champions martedì prossimo contro il Bayern Monaco, il brasiliano è entrato nella ripresa e insieme a Mbappé dal primo minuto c'era Brahim Diaz.