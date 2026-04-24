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Leonardo Gualano

Il rapporto con l'Italia, una nuova sfida ed una cultura diversa: perché Guardiola potrebbe essere l'ideale per la panchina azzurra

Italia

Pep Guardiola è da molti considerato nel novero di coloro che possono essere presi in considerazione per il ruolo di commissario tecnico azzurro.

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"Se veramente c'è voglia di ricominciare io ripartirei dalla possibilità di avere Pep Guardiola, perché avere lui vorrebbe dire apportare un cambio netto rispetto a tutto quello che è stato il passato".

Musica e parole di Leonardo Bonucci che, nei giorni scorsi, parlando del prossimo commissario tecnico dell'Italia, ha indicato un solo grande nome: quello di Pep Guardiola appunto.

Un parere non certo di una persona comune, visto che Bonucci da giocatore ha vestito la maglia azzurra in ben 121 occasioni (vincendo anche un Europeo da grande protagonista) e che soprattutto è ancora un tecnico federale ancora in carica, dopo aver collaborato negli ultimi mesi con Rino Gattuso e aver dato il suo contributo nella sfortunata corsa che ha poi portato alla terza, clamorosa, mancata qualificazione a un Mondiale della nostra Nazionale.

L'Italia avrebbe bisogno di un commissario tecnico di enorme esperienza e spessore dal quale ripartire e al quale affidare un progetto tutto nuovo: il cui obiettivo sarebbe quello di riportare la compagine azzurra ai fasti di un tempo.

Se si parla di esperienza e spessore, ovviamente Guardiola ne avrebbe in quantità industriale ed inoltre porterebbe in dote quella mentalità così diversa da quella nostrana che tanto potrebbe servire per cambiare le sorti di un movimento che sta vivendo gli anni più complicati della sua lunga e gloriosa storia.


  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    UN GRANDE NOME DAL QUALE RIPARTIRE

    Nel corso delle ultime settimane, ovvero subito dopo la sconfitta ai rigori con la Bosnia-Erzegovina che ha rappresentato l'ennesimo fallimento consecutivo della Nazionale azzurra, sono stati molti i nomi di allenatori accostati alla panchina dell'Italia.

    Tutti tecnici importantissimi, tra i quali anche Antonio Conte (che vanta già un passato alla guida della Nazionale), Massimiliano Allegri e Roberto Mancini (che da commissario tecnico ha vinto un Europeo, ma anche mancato una qualificazione ai Mondiali prima di decidere di volare in Arabia Saudita), ma per blasone e caratura internazionale nessuno può avvicinarsi a Pep Guardiola.

    Il tecnico spagnolo, da qui al termine della stagione, con il Manchester City andrà a caccia dei titoli 41 e 42 della sua straordinaria carriera, una cifra assurda se solo si pensa che fondamentalmente per lui gli anni in panchina sono stati sin qui 'solo' diciotto.

    Dal prossimo 22 giugno, uno dei compiti principali del prossimo presidente federale sarà proprio quello di scegliere il prossimo commissario tecnico azzurro e ovviamente fare anche solo un tentativo per Guardiola vorrebbe dire dare un segnale importante.

    La stagione del Manchester City si chiuderà un paio di giorni più tardi, quando si giocherà l'ultima partita di un'edizione della Premier League che potrebbe anche vederlo laurearsi campione d'Inghilterra dopo quella che sarebbe stata una rimonta che, solo fino a poche settimane fa, sembrava al limite dell'impossibile.


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  • IL RAPPORTO CON L'ITALIA

    Nel corso della sua carriera da allenatore, Pep Guardiola ha guidato il Barcellona B, il Barcellona, il Bayern Monaco ed il Manchester City.

    Spagna, Germania ed Inghilterra dunque e proprio un eventuale trasferimento in Italia potrebbe consentirgli di completare un lungo viaggio che lo ha portato a sedersi al tavolo dei più grandi tecnici di tutti i tempi.

    Lui l'Italia in realtà l'ha già conosciuta da calciatore, vestendo tra il 2001 ed il 2003 le maglie di Brescia, Roma e ancora Brescia.

    Non propriamente le migliori tappe della sua carriera, soprattutto se si considera cosa aveva fatto in precedenza al Barcellona, ma comunque sono tanti i momenti che gli sono rimasti impressi nel cuore, compreso l'incontro con Carlo Mazzone, un tecnico dal quale ha ammesso di aver appreso tantissimo.

    Quello con l'Italia è un rapporto forte e chissà che la cosa non possa avere un peso specifico rilevante in caso di un'eventuale chiamata. Non va dimenticato che parla anche alla perfezione l'italiano e non si tratta di un dettaglio di secondaria importanza.

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  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    UNA NUOVA CULTURA

    Guardiola porterebbe con sé non solo un bagaglio fatto di successi e bravura, ma anche e forse soprattutto quella cultura calcistica tanto diversa dalla nostra della quale il movimento italiano ha un disperato bisogno per ripartire.

    Non si tratta solo di idee di gioco, ma di una visione: quella che lo ha portato ad essere uno degli allenatori più innovativi degli ultimi quindici anni.

    Guardiola vorrebbe dire visione a lungo termine, cambiamento e tecnica al centro di tutto. Certo allenare una Nazionale è diverso dal guidare una squadra di club, ma alla base di tutto ci sarebbe una nuova identità che potrebbe portare anche la stessa Federazione a rivedere il proprio impianto strutturale.

    Un progetto tutto nuovo che potrebbe portare il calcio italiano a una fase successiva e, si spera, anche a lottare per grandi traguardi come ha sempre fatto in passato.

  • L'ASPETTO ECONOMICO

    Pep Guardiola recentemente ha ammesso: "Mi piacerebbe lavorare per una Nazionale un giorno".

    Parole che sanno quasi di una potenziale apertura, ma ovviamente ci sarebbe poi da fare i conti con gli aspetti economici.

    'La Gazzetta dello Sport', parlando della possibilità di vedere Guardiola sulla panchina azzurra, ha parlato di quello che potrebbe essere un nodo comunque superabile.

    Certo molto dipenderebbe dalla volontà del tecnico, che potrebbe anche decidere di iniziare una nuova avventura a parametri d'ingaggio diversi da quelli ai quali è abituato, ma comunque il modo per offrirgli un contratto importante potrebbe esserci.

    Guardiola in Inghilterra guadagna circa 25 milioni lordi, una cifra ovviamente irraggiungibile per la nostra Federazione, ma magari una mano potrebbe arrivare da qualche sponsor tecnico.

    Negli ultimi anni il commissario tecnico azzurro più pagato in assoluto è stato Roberto Mancini con i suoi 3 milioni di euro, cifra questa che non basterebbe, ma non è escluso che si possa decidere di avvicinarsi ai contratti garantiti in Europa ai vari Thomas Tuchel, Didier Deschamps e Julian Nagelsmann.

    Quello che è certo è che Guardiola è legato al Manchester City ancora da un anno di contratto, ma da tempo si parla di una possibile separazione a fine stagione che metterebbe fine a un ciclo straordinario.

    Chissà che dopo aver vinto e guadagnato tantissimo in Inghilterra, Guardiola non possa decidere di ripartire da quella che potrebbe essere una delle avventure più intriganti in assoluto.

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