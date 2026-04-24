Il rapporto con l'Italia, una nuova sfida ed una cultura diversa: perché Guardiola potrebbe essere l'ideale per la panchina azzurra

"Se veramente c'è voglia di ricominciare io ripartirei dalla possibilità di avere Pep Guardiola, perché avere lui vorrebbe dire apportare un cambio netto rispetto a tutto quello che è stato il passato".

Musica e parole di Leonardo Bonucci che, nei giorni scorsi, parlando del prossimo commissario tecnico dell'Italia, ha indicato un solo grande nome: quello di Pep Guardiola appunto.

Un parere non certo di una persona comune, visto che Bonucci da giocatore ha vestito la maglia azzurra in ben 121 occasioni (vincendo anche un Europeo da grande protagonista) e che soprattutto è ancora un tecnico federale ancora in carica, dopo aver collaborato negli ultimi mesi con Rino Gattuso e aver dato il suo contributo nella sfortunata corsa che ha poi portato alla terza, clamorosa, mancata qualificazione a un Mondiale della nostra Nazionale.

L'Italia avrebbe bisogno di un commissario tecnico di enorme esperienza e spessore dal quale ripartire e al quale affidare un progetto tutto nuovo: il cui obiettivo sarebbe quello di riportare la compagine azzurra ai fasti di un tempo.

Se si parla di esperienza e spessore, ovviamente Guardiola ne avrebbe in quantità industriale ed inoltre porterebbe in dote quella mentalità così diversa da quella nostrana che tanto potrebbe servire per cambiare le sorti di un movimento che sta vivendo gli anni più complicati della sua lunga e gloriosa storia.



