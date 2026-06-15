Il racconto di Reijnders: "Lavoravo al supermercato, ho rischiato di perdere il Milan per colpa di un safari: ero tra i bufali col telefono scarico..."

Reijnders ricorda l'esperienza rossonera: "Sono onorato di aver giocato a San Siro con quella squadra, ho i brividi solo a pensarci: i tifosi, l’ambiente, le cene, i fumogeni allo stadio e il modo in cui sei trattato, è tutto incredibile. Ricordo che durante una partita in cui stavamo vincendo largamente mi guardai intorno e partì il coro 'è un’emozione, che sale piano piano…'. Non te la togli dalla testa. Alle visite mediche pensavo che sarebbe stato troppo per me, non me lo sarei meritato. Invece a settembre arrivò anche la chiamata della nazionale olandese. La prima stagione andò bene e lottavamo per lo scudetto, la seconda meno. Io al Milan avrei voluto vincere più di una Supercoppa, i tifosi lo meritavano; però quando chiamò il City anche mia moglie mi disse che non avrei potuto perdere quel treno".



