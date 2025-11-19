Pubblicità
Leonardo Gualano

Il quadro delle partecipanti ai Mondiali del 2026: quanti posti restano ancora da assegnare

Il prossimo Mondiale del 2026 vedrà ai blocchi di partenza ben 48 Nazionali: quante si sono già qualificate e quanti posti restano da assegnare.

Mancano ancora diversi mesi al calcio d’inizio della partita inaugurale che si giocherà il prossimo 11 giugno, ma il quadro delle partecipanti ai prossimi Mondiali del 2026 sta pian piano prendendo corpo.

Un Campionato del Mondo, quello che si giocherà in Messico, Stati Uniti e Canada, che sarà il “più grande” di sempre, e questo perché per la prima volta si è portato il numero di Nazionali che prenderanno parte alla competizione a 48.

Quarantotto squadre dunque, divise in dodici gruppi da quattro, che daranno vita prima a una fase a gironi, poi a una a eliminazione diretta, per un totale di 104 partite.

Un lungo viaggio che inizierà allo Stadio Azteca di Città del Messico e che si concluderà il 19 luglio al MetLife Stadium di New York, dove si giocherà la finale.

Quanti dei 48 posti a disposizione devono ancora essere assegnati?

  • LA RIPARTIZIONE TRA LE VARIE CONFEDERAZIONI

    Come detto, saranno 48 le squadre che prenderanno parte ai Mondiali del 2026 e che fanno parte di varie confederazioni.

    Di queste, 8 rappresenteranno l’AFC (Asia), 9 la CAF (Africa), 6 la CONCACAF (Nordamerica, Centroamerica e Caraibi), 6 la CONMEBOL (Sudamerica), 1 la OFC (Oceania), 16 la UEFA (Europa) e 2 verranno fuori dai playoff intercontinentali.

    SONO 42 I POSTI GIÀ ASSEGNATI

    Dei 48 posti disponibili ai Mondiali del 2026, sono 42 quelli già assegnati attraverso i vari percorsi di qualificazione.

    Tre di essi sono stati assegnati a Messico, Stati Uniti e Canada poiché Paesi organizzatori, e ad essi si sono via via aggiunti, in ordine cronologico: Giappone, Nuova Zelanda, Iran, Argentina, Uzbekistan, Corea del Sud, Giordania, Australia, Brasile, Ecuador, Colombia, Paraguay, Uruguay, Marocco, Tunisia, Egitto, Algeria, Ghana, Capo Verde, Sudafrica, Qatar, Inghilterra, Arabia Saudita, Costa d’Avorio, Senegal, Francia, Croazia, Portogallo, Norvegia, Olanda, Svizzera, Scozia, Spagna, Austria, Belgio, Panama, Curaçao e Haiti.

    Restano dunque ancora da assegnare sei posti.

  • QUATTRO POSTI ANCORA DA ASSEGNARE IN EUROPA

    Come noto, il percorso di qualificazione in Europa non si è ancora concluso.

    Ci sono ancora sedici squadre, tra le quali l’Italia, che possono puntare ai quattro pass che verranno messi in palio dai playoff che si disputeranno a marzo.

    Queste sedici Nazionali sono state suddivise in quattro fasce e daranno vita a quattro percorsi contraddistinti da semifinali e finali da giocarsi in gara unica.

    Le quattro fasce, stabilite attraverso il Ranking FIFA e i risultati ottenuti nell’ultima edizione della Nations League:

    Prima fascia: Italia, Danimarca, Turchia e Ucraina

    Seconda fascia: Polonia, Repubblica Ceca, Galles e Slovacchia

    Terza fascia: Albania, Irlanda, Bosnia-Erzegovina e Kosovo

    Quarta fascia: Svezia, Romania, Macedonia del Nord e Irlanda del Nord

    Le squadre di prima fascia affronteranno in semifinale quelle di quarta; quelle di seconda invece quelle di terza.

  • DUE PASS DAI PLAYOFF INTERCONTINENTALI

    Altri due posti verranno assegnati dai playoff intercontinentali ai quali prenderanno parte 6 squadre.

    Di queste, grazie al loro piazzamento nel Ranking, Repubblica Democratica del Congo e Iraq sono già in finale, mentre Bolivia, Nuova Caledonia, Giamaica e Suriname inizieranno il loro percorso dalle semifinali.

