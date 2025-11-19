Il quadro delle partecipanti ai Mondiali del 2026: quanti posti restano ancora da assegnare

Mancano ancora diversi mesi al calcio d’inizio della partita inaugurale che si giocherà il prossimo 11 giugno, ma il quadro delle partecipanti ai prossimi Mondiali del 2026 sta pian piano prendendo corpo.

Un Campionato del Mondo, quello che si giocherà in Messico, Stati Uniti e Canada, che sarà il “più grande” di sempre, e questo perché per la prima volta si è portato il numero di Nazionali che prenderanno parte alla competizione a 48.

Quarantotto squadre dunque, divise in dodici gruppi da quattro, che daranno vita prima a una fase a gironi, poi a una a eliminazione diretta, per un totale di 104 partite.

Un lungo viaggio che inizierà allo Stadio Azteca di Città del Messico e che si concluderà il 19 luglio al MetLife Stadium di New York, dove si giocherà la finale.

Quanti dei 48 posti a disposizione devono ancora essere assegnati?