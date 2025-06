Il puzzle allenatori è incompleto: dalla Fiorentina al Parma, chi sono i favoriti per le panchine vacanti

Quando manca sempre meno all’inizio della nuova stagione sportiva sono ancora diverse le squadre di Serie A senza allenatore: la situazione.

Un puzzle ancora da completare, nonostante la nuova stagione sia ormai alle porte. Per scendere in campo servirà ancora tempo, visto che il nuovo campionato partirà il prossimo 23 agosto, ma ovviamente c’è una stagione da preparare e una rosa da costruire.

Mai come in questa stagione in Serie A ci sono stati così tanti cambi di allenatore, che hanno riguardato specialmente le big. Inter, Milan, Roma, Atalanta e Lazio hanno già ufficializzato i nuovi tecnici, altri club invece sono ancora alla ricerca del profilo giusto.

Ma chi sono le squadre ancora senza allenatore e quali tecnici stanno valutando per la panchina? La situazione per le panchine ancora vacanti.