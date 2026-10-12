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Deportivo Alaves v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Il punto sull’8ª giornata di LaLiga: l’Atletico resta in scia al Barcellona in un fine settimana ricco di colpi di scena, cartellini e gol

LaLiga
Atletico Madrid vs Manchester United
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Champions League
Roma vs Real Madrid
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Galatasaray vs Barcellona
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Barcellona

Il riepilogo dei momenti salienti dell’ultimo fine settimana di Liga spagnola: risultati, temi principali, prestazioni individuali di spicco e molto altro.

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Nell’ultimo weekend di LaLiga, l’Atletico Madrid ha strappato una vittoria nel finale, restando in scia al Barcellona capolista in fuga. Sui campi spagnoli sono fioccati anche i cartellini rossi.

  • Deportivo Alaves v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Alaves 1-2 Atletico Madrid

    Il gol decisivo di Cristian Romero all'87' ha regalato all'Atletico Madrid la quarta vittoria consecutiva nella Liga. Sabato la squadra di Diego Simeone ha rimontato e battuto un Alaves in forma, rimasto in dieci uomini. L'Atletico Madrid è a cinque punti dalla capolista Barcellona.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Barcellona 3-0 Getafe

    Il Barcellona ha proseguito il suo avvio di stagione perfetto con un agevole 3-0 contro il Getafe. In gol Anthony Gordon, alla sua prima rete in LaLiga, Gabriel Jesus e Jules Kounde. La squadra di Hansi Flick vola con otto vittorie in altrettante partite e cinque punti di vantaggio sull’Atlético Madrid, la più immediata inseguitrice.

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  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Madrid 1-0 Villarreal

    Il Real Madrid ha faticato, ma alla fine ha battuto il Villarreal 1-0 grazie a un goal del costoso acquisto ivoriano Yan Diomande, arrivato poco dopo l'ora di gioco. Un buon risultato per la squadra di Jose Mourinho, considerando che ha giocato gli ultimi 20 minuti in dieci dopo l'espulsione di Vini Jr.

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  • Real Sociedad v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Sociedad 3-2 Deportivo La Coruna

    In quella che è stata forse la partita più spettacolare della giornata, Sociedad e Depor hanno dato vita domenica a San Sebastian a una sfida da cinque gol. Grazie a questa vittoria, i padroni di casa salgono al sesto posto in classifica. Entrambe le squadre hanno chiuso in dieci uomini. La Sociedad si è portata rapidamente sul 3-0, ma gli ospiti sono rientrati in partita e hanno reso il finale teso all’Anoeta. Decisivo il gol di Goncalo Guedes al 56'.

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  • FBL-ESP-LIGA-BETIS-OSASUNAAFP

    Real Betis 5-2 Osasuna

    Il Betis ha proseguito il suo ottimo avvio di stagione battendo l’Osasuna 5-2 in una partita divertente. L’esperto centrocampista Isco ha segnato una doppietta per i padroni di casa, che ora hanno 19 punti dopo otto giornate grazie a sei vittorie.

  • Real Racing Club de Santander v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Racing Santander 2-2 Valencia

    Racing Santander e Valencia hanno chiuso il weekend con un divertente pareggio per 2-2. Il Valencia resta in zona retrocessione, mentre il Santander ha solo tre punti di vantaggio. È ancora presto, ma per entrambe si prospetta una stagione lunga nella lotta per restare nella massima serie.

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