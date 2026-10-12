In quella che è stata forse la partita più spettacolare della giornata, Sociedad e Depor hanno dato vita domenica a San Sebastian a una sfida da cinque gol. Grazie a questa vittoria, i padroni di casa salgono al sesto posto in classifica. Entrambe le squadre hanno chiuso in dieci uomini. La Sociedad si è portata rapidamente sul 3-0, ma gli ospiti sono rientrati in partita e hanno reso il finale teso all’Anoeta. Decisivo il gol di Goncalo Guedes al 56'.