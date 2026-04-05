Nella domenica di Pasqua il Psv è diventato campione d'Olanda. I biancorossi hanno vinto l'Eredivisie con cinque giornate d'anticipo, per la 27a volta nella loro storia; la terza consecutiva. La matematica è arrivata dopo il pareggio per 0-0 tra Feyenoord e Volendam, grazie al quale la squadra di Eindhoven è salita a 17 punti di vantaggio sulla seconda che con soli 15 punti disponibili non può raggiungere il primo posto: 71 Psv, 54 Feyenoord. La squadra di Peter Bosz è la più precoce nella storia del campionato olandese, superando un record che resisteva dal 1978, e che era proprio del Psv.
Tradotto da
Il Psv è campione d'Olanda con 5 giornate d'anticipo: da Perisic a Man, i protagonisti della vittoria
LA PARTITA DECISIVA
Un campionato dominato dall'inizio alla fine dalla squadra campione, che aspettando la fine della stagione ha anche stabilito il primato di vittorie esterne consecutive, mettendo in fila 14 successi fuori casa. Nella giornata di ieri sabato 4 aprile il Psv aveva vinto per 4-3 contro l'Utrecht in una gara rimasta in bilico fino all'ultimo e decisa da un goal dell'attaccante esterno classe 2002 Couhaib Driouech. Il giorno dopo tutti davanti alla tv a vedere la partita del Feyenoord, se non fosse arrivata la vittoria sarebbe partita la festa: la squadra di Van Persie è stata fermata sul pareggio senza reti in casa del Volendam e così il Psv è diventato campione d'Olanda.
I PROTAGONISTI DELLA VITTORIA
La vittoria finale è passata soprattutto dai gol di Ismael Saibari, capocannoniere del Psv in Eredivisie con 14 reti, meglio di lui in campionato (per ora) ha fatto solo Ayase Ueda del Feyenoord. Tra i protagonisti della squadra di Bosz ci sono anche due giocatori passati dalla Serie A: l'ex interista Ivan Perisic, tra i migliori giocatori della rosa per rendimento, e Denis Man, arrivato dal Parma nell'agosto 2025 per poco meno di 9 milioni. Il miglior assistman è il classe '98 Joey Veerman, e occhio al futuro di Ricardo Pepi, che dalla prossima stagione potrebbe giocare in Premier League dopo aver già trovato un accordo col Fulham.
- PubblicitàPubblicità