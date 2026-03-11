Il PSG sta rimpiangendo la cessione di Donnarumma: la stagione di Chevalier è un mezzo disastro

Il PSG è stato di gran lunga la miglior squadra d’Europa nella scorsa stagione. La squadra di Luis Enrique ha conquistato la Ligue 1, la Coppa di Francia ma soprattutto la Champions League, alzando finalmente il primo titolo continentale della storia del club.
Gli elogi, naturalmente, non sono mancati. Dembélé ha vinto il Pallone d’Oro, Doué si è imposto come uno dei migliori giovani del pianeta, Kvaratskhelia si è preso il titolo ufficioso di miglior acquisto di metà stagione, Vitinha è passato da flop dei Wolves a maestro del centrocampo, Nuno Mendes ha suscitato ammirazione in tutta Europa.
Senza Gianluigi Donnarumma a fare da ultima linea di difesa, però, il PSG probabilmente non avrebbe conquistato il suo primo triplete. Nella sola Champions League, l'attuale portiere del Manchester City ha neutralizzato due rigori del Liverpool agli ottavi di finale e ha totalizzato complessivamente 15 parate per fermare Aston Villa e Arsenal ai quarti e in semifinale.
Il portiere italiano avrebbe certamente ottenuto uno status di intoccabile in qualsiasi altro top club dopo una stagione del genere. Incredibilmente, però, il PSG ha fatto della sua cessione una delle principali priorità dell’estate, arrivando infine a un accordo con il Manchester City.
Arrivando ai giorni nostri, non è un’esagerazione definire quella decisione un errore madornale. Tanto che il PSG che non incute più timore negli avversari né in Europa né, addirittura, in ambito domestico.