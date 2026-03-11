Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Donnarumma PSG gamble GFXGetty/GOAL
James Westwood

Il PSG sta rimpiangendo la cessione di Donnarumma: la stagione di Chevalier è un mezzo disastro

Il portiere italiano è stato scaricato in estate in quanto Luis Enrique preferiva un elemento più abile con i piedi. Ma è una mossa che ha dato il via a un'annata al di sotto delle aspettative.

Pubblicità

Il PSG è stato di gran lunga la miglior squadra d’Europa nella scorsa stagione. La squadra di Luis Enrique ha conquistato la Ligue 1, la Coppa di Francia ma soprattutto la Champions League, alzando finalmente il primo titolo continentale della storia del club.

Gli elogi, naturalmente, non sono mancati. Dembélé ha vinto il Pallone d’Oro, Doué si è imposto come uno dei migliori giovani del pianeta, Kvaratskhelia si è preso il titolo ufficioso di miglior acquisto di metà stagione, Vitinha è passato da flop dei Wolves a maestro del centrocampo, Nuno Mendes ha suscitato ammirazione in tutta Europa.

Senza Gianluigi Donnarumma a fare da ultima linea di difesa, però, il PSG probabilmente non avrebbe conquistato il suo primo triplete. Nella sola Champions League, l'attuale portiere del Manchester City ha neutralizzato due rigori del Liverpool agli ottavi di finale e ha totalizzato complessivamente 15 parate per fermare Aston Villa e Arsenal ai quarti e in semifinale.

Il portiere italiano avrebbe certamente ottenuto uno status di intoccabile in qualsiasi altro top club dopo una stagione del genere. Incredibilmente, però, il PSG ha fatto della sua cessione una delle principali priorità dell’estate, arrivando infine a un accordo con il Manchester City.

Arrivando ai giorni nostri, non è un’esagerazione definire quella decisione un errore madornale. Tanto che il PSG che non incute più timore negli avversari né in Europa né, addirittura, in ambito domestico.

  • Gianluigi Donnarumma PSG 2025Getty Images

    "ALLA RICERCA DI UN PROFILO DIVERSO"

    Il 9 agosto, il PSG ha annunciato l’acquisto per 55 milioni di euro del portiere del Lille Lucas Chevalier, facendogli firmare un contratto quinquennale. L’enorme cifra e l’impegno a lungo termine la dicevano lunga, per cui non è stata una grande sorpresa quando Donnarumma è stato escluso dalla lista per la Supercoppa Europea contro il Tottenham in programma cinque giorni dopo.

    "Ho l'appoggio del mio club e stiamo cercando di trovare la soluzione migliore - ha detto Luis Enrique nella conferenza stampa pre-partita - È una decisione difficile. Ho solo elogi per Donnarumma. È uno dei migliori portieri in assoluto e un uomo ancora migliore. Ma cercavamo un profilo diverso. È molto difficile prendere questo tipo di decisioni".

    L’allenatore spagnolo voleva un portiere più moderno, abile con i piedi, per la fase successiva del proprio progetto al Parco dei Principi, e Chevalier rispondeva all’identikit, avendo registrato nella scorsa stagione di Ligue 1 722 passaggi riusciti contro i 463 di Donnarumma. In modo sconcertante, il fatto che Donnarumma sia superiore a Chevalier in termini di parate e di comando dell’area non è entrato nell’equazione.

    "Mi sono sentito tradito perché mi ero adattato, ho sempre prestato un’attenzione speciale per la squadra - ha detto poi Gigio a Sky Sports - Ma gli ultimi mesi sono stati completamente diversi. Non riuscirò mai a spiegarlo, ma bisogna accettarlo".

    Sono emerse anche delle indiscrezioni secondo cui il PSG non era disposto a cedere alle richieste di Donnarumma riguardo a un possibile rinnovo, che prevedeva un ingaggio migliorato da 12 milioni di euro all’anno. Si dice che Chevalier abbia accettato un pacchetto annuale molto più modesto da 6 milioni di euro. Ma da allora è diventato molto chiaro come il divario retributivo rifletta anche la differenza di qualità tra i due giocatori.

    • Pubblicità
  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PSGAFP

    UN INIZIO TERRIBILE

    Chevalier non era all’altezza di Donnarumma nemmeno dal punto di vista dell'esperienza, e questo è stato evidente fin dall’inizio. Sebbene il PSG abbia battuto il Tottenham in Supercoppa, e Chevalier sia stato decisivo nel parare un rigore a Van de Ven nella serie finale, il francese si è reso colpevole di un terribile errore che ha regalato agli Spurs il secondo goal. Uno spettacolo a cui i tifosi del PSG si sarebbero presto abituati.

    Il mese successivo, quando il PSG si è recato a Marsiglia per il primo Classique di Ligue 1, l’inettitudine di Chevalier è costata carissima. Al 4', un cross deviato di Greenwood si è impennato alto in aria, nella zona perfetta perché il nuovo numero 1 del PSG uscisse a raccogliere la palla. Ma questi ha sbagliato i tempi della corsa e del salto, e il suo intervento goffo ha colto di sorpresa Marquinhos, che sotto la pressione di Aguerd ha deviato involontariamente la sfera di testa nella propria porta.

    Il Marsiglia alla fine ha vinto 1-0, cogliendo il primo successo contro il PSG al Vélodrome in 14 anni, e dopo il triplice fischio finale Chevalier ha fatto un’ammissione preoccupante sul proprio ruolo con Luis Enrique: "È molto diverso da ciò che ho vissuto prima. La palla non arriva spesso tra le mie mani".

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Lucas Chevalier PSG 2025-26Getty Images

    "PRIVO DI CARISMA"

    Chevalier ha momentaneamente alleviato la pressione sulle proprie spalle mantenendo la porta inviolata nella successiva gara di campionato del PSG (2-0 sull’Auxerre), e ha avuto sorprendentemente poco da fare nel 2-1 di Champions League a Barcellona. Ma poi è però tornato bruscamente con i piedi per terra contro il Lille, nella prima gara da ex, sbagliando sul tiro dell'1-1 di Ethan Mbappé.

    Discorso simile contro lo Strasburgo: Chevalier ha sbagliato completamente il posizionamento sul colpo di testa di Panichelli che ha sbloccato il risultato, poi ha lasciato passare un tiro moscio di Diego Moreira. Il PSG si ritrovava sotto 3-1 al 50', ha poi rimontato fino al 3-3, ma l'ex portiere del Lille è stato preso di mira da Lionel Charbonnier, campione del mondo con la Francia nel 1998, autore dopo la partita di critiche feroci nei suoi confronti.

    "Sul primo goal, inizialmente pensavo fosse un colpo di testa difficile, ma dopo averlo analizzato mi sono reso conto che stava andando all’indietro. È in appoggio sul piede arretrato, quindi si tuffa all’indietro, ed è un errore fatale. Sul secondo gol, prova ad allungare la gamba e i tacchetti si impigliano nel terreno. Per me, in questo momento, il compito è troppo grande per Chevalier. Quando lo guardi, hai l’impressione che la porta sia enorme. Non ha ancora carisma".

  • FBL-FIFA-QAT-PSG-FLAMENGOAFP

    ALTRI ERRORI

    Luis Enrique ha risposto con forza alle crescenti critiche attorno a Chevalier, sostenendo che Donnarumma fosse oggetto di un trattamento simile da parte dei media francesi.

    "Sono molto felice di Chevalier. Per me è una delle migliori opzioni, o la migliore opzione - ha detto il tecnico del PSG - Quando ingaggiamo un giocatore, pensiamo in un’ottica di lungo periodo. Ha personalità, l’ha mostrata e continua a mostrarla in allenamento e in partita. Credo che non vi ricordiate per quanti anni avete criticato Donnarumma. Io me lo ricordo perfettamente!".

    Le difficoltà di Chevalier sono proseguite anche a novembre e dicembre, però. Soprattutto nel caotico 5-3 sul Tottenham in Champions League, quando la sua incapacità di gestire un corner battuto profondo ha portato al primo goal della partita segnato dall'ex Kolo Muani. Laddove Donnarumma trasmetteva calma alla difesa, Chevalier ispira soltanto ansia. E ora il PSG è una squadra molto più facile da scardinare.

    In vista della finale della Coppa Intercontinentale contro il Flamengo, Luis Enrique ha così preso la decisione che la maggior parte dei tifosi auspicava, scegliendo il portiere di riserva Safonov al posto di Chevalier. Ed è stato ripagato, perché proprio lui si è rivelato l’eroe ai rigori.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-FRA-CUP-PSG-PARIS FCAFP

    SOTTOVALUTATO

    Chevalier è partito dall'inizio soltanto sei volte in tutte le competizioni da quella finale, tre in meno di Safonov, e l’aumento della concorrenza non ha tirato fuori il meglio da lui. Anzi, è servito solo a destabilizzarlo ulteriormente: l'ex Lille ha regalato allo Sporting una clamorosa vittoria da sfavorito, respingendo di pugno un tiro di Trincao direttamente sui piedi di Suarez, che ha insaccato di testa il goal della vittoria, ed è stato troppo lento nel reagire al tiro decisivo di Ikoné nel derby di Coppa di Francia sorprendentemente perso contro il Paris FC.

    L’incostanza di Donnarumma con il pallone tra i piedi non era nulla in confronto ai tanti difetti complessivi di Chevalier. E neppure Safonov, va detto, è allo stesso livello del portiere del Man City.

    Safonov ha mostrato riflessi migliori di Chevalier negli ultimi due mesi, ma non è sicuro quando si tratta di gestire i palloni alti ed è spesso troppo esitante nell’uscire dalla linea di porta. Il PSG, insomma, ora è nel caos totale. E se non riuscirà a trovare una soluzione, c’è un pericolo concreto che Luis Enrique possa concludere la sua terza stagione a Parigi senza nemmeno un trofeo importante.

  • Luis EnriqueGetty

    AUTOSABOTAGGIO

    Non è affatto un'idea campata in aria, considerando che il PSG è in testa alla Ligue 1 con un solo punto di vantaggio sulla sorpresa Lens e che si è qualificato agli ottavi di Champions League eliminando a fatica il Monaco. Non solo: arriva pure da un ko per 3-1 in campionato contro gli stessi monegaschi.

    Va sottolineato che la situazione dei portieri non è affatto l'unico problema che Luis Enrique ha dovuto affrontare in questa stagione. Quasi tutte le sue stelle più affermate sono passate dall'infermeria a un certo punto: Doué è rimasto fuori due mesi per un infortunio alla coscia, mentre Dembélé ha saltato un totale di 15 partite a causa di una serie di acciacchi. 

    Il PSG, insomma, ha dovuto convivere con contrattempi di formazione quasi costanti. Ma nemmeno l'importanza dell'assenza di Donnarumma può essere sottovalutata: ha sbilanciato l'intera squadra. Luis Enrique ha indubbiamente compiuto miracoli a Parigi, ma ha sabotato involontariamente le proprie possibilità di costruire una dinastia duratura rinunciando troppo presto a una leggenda del club.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Chelsea crest
Chelsea
CHE
0