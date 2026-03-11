Il PSG sta rimpiangendo la cessione di Donnarumma: la stagione di Chevalier è un mezzo disastro

Il 9 agosto, il PSG ha annunciato l’acquisto per 55 milioni di euro del portiere del Lille Lucas Chevalier, facendogli firmare un contratto quinquennale. L’enorme cifra e l’impegno a lungo termine la dicevano lunga, per cui non è stata una grande sorpresa quando Donnarumma è stato escluso dalla lista per la Supercoppa Europea contro il Tottenham in programma cinque giorni dopo.

"Ho l'appoggio del mio club e stiamo cercando di trovare la soluzione migliore - ha detto Luis Enrique nella conferenza stampa pre-partita - È una decisione difficile. Ho solo elogi per Donnarumma. È uno dei migliori portieri in assoluto e un uomo ancora migliore. Ma cercavamo un profilo diverso. È molto difficile prendere questo tipo di decisioni".

L’allenatore spagnolo voleva un portiere più moderno, abile con i piedi, per la fase successiva del proprio progetto al Parco dei Principi, e Chevalier rispondeva all’identikit, avendo registrato nella scorsa stagione di Ligue 1 722 passaggi riusciti contro i 463 di Donnarumma. In modo sconcertante, il fatto che Donnarumma sia superiore a Chevalier in termini di parate e di comando dell’area non è entrato nell’equazione.

"Mi sono sentito tradito perché mi ero adattato, ho sempre prestato un’attenzione speciale per la squadra - ha detto poi Gigio a Sky Sports - Ma gli ultimi mesi sono stati completamente diversi. Non riuscirò mai a spiegarlo, ma bisogna accettarlo".

Sono emerse anche delle indiscrezioni secondo cui il PSG non era disposto a cedere alle richieste di Donnarumma riguardo a un possibile rinnovo, che prevedeva un ingaggio migliorato da 12 milioni di euro all’anno. Si dice che Chevalier abbia accettato un pacchetto annuale molto più modesto da 6 milioni di euro. Ma da allora è diventato molto chiaro come il divario retributivo rifletta anche la differenza di qualità tra i due giocatori.