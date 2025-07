Il PSG insegue il suo Grande Slam: vincere il Mondiale per Club per completare una stagione incredibile

Paris Saint-Germain vs Real Madrid

Mondiale per Club

Il PSG si è spinto fino alle semifinali del Mondiale per Club e mette dunque nel mirino un altro trofeo: è a due partite da una stagione perfetta.

Il suo obiettivo principale lo già raggiunto laureandosi per la prima volta nella sua storia campione d’Europa, ma il PSG adesso è a due sole partite da quella che sarebbe a tutti gli effetti una stagione perfetta.

La compagine transalpina si appresta ad affrontare il Real Madrid nella semifinale del Mondiale per Club e lo fa sapendo che a disposizione non c’è solo un pass per la finalissima del torneo con il Chelsea, ma anche quella di fare un clamoroso cinque su cinque.

Un’impresa non semplice, visto il valore degli avversari, ma certamente alla portata per una squadra che negli ultimi mesi è parsa spesso incontentabile.