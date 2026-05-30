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Il PSG di Luis Enrique è la cosa più vicina al Barcellona di Guardiola: più forte di tutto, più forte di tutti
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L'ARSENAL L'AVVERSARIO PIU' DURO
Per come si era messa la partita, per come è stata la stagione dell'Arsenal, c'erano tutti gli ingredienti per vedere Arteta sollevare la coppa questa sera.
Il goal di Havertz alla prima vera occasione ha permesso ai Gunners di giocare la partita che volevano. Blocco basso, ritmi lenti e linee di passaggio del PSG intasate.
Una gara all'italiana, con attenzione difensiva massima e una capacità di limitare la potenza di fuoco del PSG che nessuno aveva avuto in questa stagione e probabilmente mai. Una partita che a larghi tratti ha ricordato la finale tra Chelsea e Manchester City, decisa guarda caso proprio da un goal di Havertz, con un City incapace di trovare la chiave per scardinare il muro eretto dei Blues.
PAZIENZA E MATURITA', IL PSG NON HA MAI SMESSO DI GIOCARE
Una partita del genere, contro un avversario del genere, è più facile perderla che vincerla. Ma il PSG, questo PSG, ha avuto la pazienza di saper aspettare e la consapevolezza che in qualche modo il gioco avrebbe pagato, che un goal sarebbe arrivato. La consapevolezza di essere la squadra più forte del mondo, anche quando tutti gli spazi sembrano chiusi, anche quando i tuoi migliori giocatori sono ingabbiati.
Più forte di tutto e tutti, anche nella serata dove il vero PSG non si è mai visto. Anche se l'attitudine è rimasta, le idee sono rimaste, a prescindere da chi ci sia in campo. L'obiettivo dell'Arsenal, sin dai supplementari, era portarla ai rigori. Ma il PSG non si è fatto prendere dalla frenesia, non ha avuto paura di giocarsela sullo stesso piano. A un certo punto anche a Luis Enrique i rigori andavano bene. Sono cose del genere che caratterizzano i cicli: essere vincenti a prescindere dal contesto e dall'avversario.
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LA COSA PIU' VICINA AL BARCELLONA DI GUARDIOLA
Il Barca di Pep è stata forse l'unica vera squadra a vincere divertendo nella storia del calcio. Aveva Messi, ovviamente, ma poi anche Xavi, Iniesta e una mentalità meravigliosa. Bene, il PSG di Luis Enrique è della stessa pasta. Gioca sempre a calcio perché può permettersi di farlo. Diverte e incanta quando ne ha la possibilità, ma soprattutto sa di essere più forte. Contro quel Barcellona sapevi che in un modo o nell'altro avresti perso, contro questo PSG è la stessa cosa.
E forse solo l'Arsenal di Arteta avrebbe potuto invertire questa tendenza, un po' come fece l'Inter d Mourinho proprio contro quel Barca nell'anno del Triplete. Ma se parliamo di gioco, se parliamo di calcio, la verità è insindacabile. E oggi che il PSG vinca la Champions per il secondo anno di fila è la cosa più giusta e normale che ci sia per questo sport.