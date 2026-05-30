Il PSG di Luis Enrique è la cosa più vicina al Barcellona di Guardiola: più forte di tutto, più forte di tutti

Una partita del genere, contro un avversario del genere, è più facile perderla che vincerla. Ma il PSG, questo PSG, ha avuto la pazienza di saper aspettare e la consapevolezza che in qualche modo il gioco avrebbe pagato, che un goal sarebbe arrivato. La consapevolezza di essere la squadra più forte del mondo, anche quando tutti gli spazi sembrano chiusi, anche quando i tuoi migliori giocatori sono ingabbiati.

Più forte di tutto e tutti, anche nella serata dove il vero PSG non si è mai visto. Anche se l'attitudine è rimasta, le idee sono rimaste, a prescindere da chi ci sia in campo. L'obiettivo dell'Arsenal, sin dai supplementari, era portarla ai rigori. Ma il PSG non si è fatto prendere dalla frenesia, non ha avuto paura di giocarsela sullo stesso piano. A un certo punto anche a Luis Enrique i rigori andavano bene. Sono cose del genere che caratterizzano i cicli: essere vincenti a prescindere dal contesto e dall'avversario.