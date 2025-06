Il PSG di Luis Enrique, Antonio Conte, l'Inter e il Milan: grandi vincitori e vinti della stagione europea 2024-25

È stata una stagione gloriosa per alcuni allenatori, club e giocatori, ma un vero incubo per altri: trionfa Conte, delusione per le milanesi.

La stagione europea 2024-25 si è conclusa sabato a Monaco di Baviera con una finale mozzafiato, in cui il Paris Saint-Germain ha conquistato la Coppa dei Campioni battendo l'Inter per 5-0 nella finale di Champions League.

È stata una vittoria sensazionale per Desire Doue, Luis Enrique e soprattutto per il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi, per il quale il trofeo era diventato un'ossessione.

La finale di Europa League è stata molto meno spettacolare, ma altrettanto significativa per il Tottenham che, come il PSG, è stato a lungo deriso per la sua mancanza di successi nelle partite che contano. In Conference League, il Chelsea ha trionfato, mentre Liverpool, Bayern Monaco e Barcellona hanno conquistato i titoli nazionali con grande superiorità.

In Italia, invece, c'è stata un'altra delusione per l'Inter, che ha subito un rigore al 90° minuto contro la Lazio nella penultima giornata, regalando di fatto il titolo al Napoli.

Quindi chi sono stati vincitori e perdenti della stagione 2024-25? GOAL fa il punto della situazione.