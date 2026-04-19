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Luis EnriqueGetty Images
Andrea Ajello

Il PSG cade contro il Lione di Fonseca: super Endrick e Ligue 1 riaperta, il Lens può ancora sognare

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Paris Saint-Germain vs Lione

Il Paris Saint Germain perde 2-1 contro il Lione, vittoria fondamentale per Fonseca in chiave Champions, trascinata da Endrick.

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Una delle sorprese del week end arriva dalla Francia dove il PSG cade in casa contro il Lione di Paulo Fonseca. I Campioni d'Europa, reduci dalla qualificazione in Champions ottenuta contro il Liverpool, hanno commesso un passo falso che riapre la Ligue 1.


Protagonista assoluto il giovanissimo Endrick, autore di un goal e un assist contro un PSG sceso in campo con molte alternative. Una mossa, quella di Luis Enrique, che evidentemente non ha pagato.


La sconfitta per 2-1 significa che il campionato francese rimane in bilico a poche giornate dalla fine; il Lens crede nell'impresa e ha ancora lo scontro diretto per rendere possibile il sogno.

  • GOAL E ASSIST DI ENDRICK, IL PSG SBAGLIA UN RIGORE

    Una serata in cui a brillare più di tutti è Endrick; il classe 2006 di proprietà del PSG ha trascinato il Lione segnando il primo goal e facendo anche l'assist per il 2-0. Il brasiliano è arrivato così a quota 7 goal da quando si è trasferito nel club francese a metà stagione.


    Serata da dimenticare invece soprattutto per Goncalo Ramos, schierato da centravanti al posto di Dembelé. Rigore sbagliato da Ramos che avrebbe potuto riaprire la gara al 33esimo, quando con il PSG era sotto già 2-0. Inutile il goal nel finale di Kvaratskhelia.


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  • I BIG IN PANCHINA

    Martedì il PSG vinceva ad Anfield bissando il successo nella gara di andata e accedendo così alla semifinale di Champions. Luis Enrique ha optato per tenere fuori molti titolari contro il Lione.


    Ben cinque novità di formazione rispetto alla Champions; in panchina sono finiti Marquinhos, Joao Neves, Zaire Emery, Kvaratskhelia e Dembelé. Al loro posto il tecnico ha schierato Zabarny, Beraldo, Mayulu, Barcola e Goncalo Ramos.

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  • LIGUE 1 DI NUOVO IN BILICO?

    Il PSG nonostante la sconfitta mantiene la vetta della classifica e con anche un po' di margine potenzialmente visto che rimane con un punto in più del Lens e una gara da recuperare.


    La sconfitta casalinga con il Lione però riaccende legittimamente le speranze del Lens, soprattutto perché a poche giornate dalla fine c'è ancora lo scontro diretto tra le due squadre che si stanno contendendo il titolo.

  • LIONE: VITTORIA PER LA CHAMPIONS

    Dopo un periodo molto complicato, con 9 partite consecutive senza vittoria tra tutte le competizioni, il Lione riesce a reagire e conquista il secondo successo di fila.

    E questa è ovviamente una vittoria che vale tantissimo, visto l'avversario con cui è arrivata e anche la situazione in classifica. La squadra di Fonseca si riprende il terzo posto, l'ultimo per qualificarsi direttamente in Champions League. Una corsa per le posizioni europee che rimane apertissima in Ligue 1, con cinque squadre in quattro punti.

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