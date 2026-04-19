Il PSG cade contro il Lione di Fonseca: super Endrick e Ligue 1 riaperta, il Lens può ancora sognare

Una delle sorprese del week end arriva dalla Francia dove il PSG cade in casa contro il Lione di Paulo Fonseca. I Campioni d'Europa, reduci dalla qualificazione in Champions ottenuta contro il Liverpool, hanno commesso un passo falso che riapre la Ligue 1.
Protagonista assoluto il giovanissimo Endrick, autore di un goal e un assist contro un PSG sceso in campo con molte alternative. Una mossa, quella di Luis Enrique, che evidentemente non ha pagato.
La sconfitta per 2-1 significa che il campionato francese rimane in bilico a poche giornate dalla fine; il Lens crede nell'impresa e ha ancora lo scontro diretto per rendere possibile il sogno.