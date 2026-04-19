Il PSG cade contro il Lione di Fonseca: super Endrick e Ligue 1 riaperta, il Lens può ancora sognare

Una serata in cui a brillare più di tutti è Endrick; il classe 2006 di proprietà del PSG ha trascinato il Lione segnando il primo goal e facendo anche l'assist per il 2-0. Il brasiliano è arrivato così a quota 7 goal da quando si è trasferito nel club francese a metà stagione.





Serata da dimenticare invece soprattutto per Goncalo Ramos, schierato da centravanti al posto di Dembelé. Rigore sbagliato da Ramos che avrebbe potuto riaprire la gara al 33esimo, quando con il PSG era sotto già 2-0. Inutile il goal nel finale di Kvaratskhelia.



