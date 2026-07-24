"Il prototipo di un campione", le parole di Pirlo su Chiesa e il grande rapporto alla Juventus: ora potrebbe rilanciarlo in Nazionale

Il rapporto tra i due durante l'unica stagione trascorsa insieme alla Juventus è stato speciale.

Pirlo d'altronde nei confronti di Chiesa ha spesso speso parole importanti: "Chiesa? Non sono affatto stupito. Conoscevo le sue qualità e l’ho voluto. È giovane, può migliorare ancora tanto, è un prototipo di grande campione. Deve costruirsi partita per partita".

E ancora: "Ha una forza fisica e una progressione impressionante. Deve solo convincersi di quello che fa.A volte abbassa la testa e litiga con gli avversari.In Italia è unico, è un calciatore europeo di cui ce ne sono pochi. Deve coltivare questa voglia di essere uno dei migliori".

Chiesa dal canto suo non ha mai nascosto quanto Pirlo sia stato importante per il suo inserimento alla Juventus: "Pirlo? Mi ha aiutato insegnandomi la fase offensiva e difensiva, mi ha permesso di potermi esprimere con serenità. Ad Andrea Pirlo devo tutto: ogni mi giorno mi dà consigli, mi insegna, ha la pazienza di seguirmi. Mi ha dato fiducia. E poi ho acquisito la mentalità della Juventus, dove tutti si vogliono migliorare sempre, per vincere".

Ovvio quindi pensare che la nomina di Pirlo come nuovo Ct dell'Italia strapperà a Chiesa almeno un sorriso.