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Lelio Donato

"Il prototipo di un campione", le parole di Pirlo su Chiesa e il grande rapporto alla Juventus: ora potrebbe rilanciarlo in Nazionale

Italia

L'arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Nazionale potrebbe rappresentare una seconda occasione anche per Federico Chiesa, che non gioca con l'Italia ormai da due anni ma era stato voluto alla Juventus proprio dall'ormai prossimo Ct azzurro.

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Sfumato definitivamente il sogno quasi impossibile di nome Pep Guardiola, alla fine sulla panchina della Nazionale dovrebbe sedersi Andrea Pirlo.

Una scelta destinata a fare discutere ma su cui Paolo Maldini, ovvero l'uomo chiamato da Malagò per scegliere il nuovo Ct dell'Italia, non sembra nutrire alcun tipo di dubbi.

Pirlo d'altronde il calcio lo conosce molto bene. E capisce prima di altri anche le qualità dei singoli giocatori. Un esempio? Federico Chiesa. Era stato infatti l'ormai prossimo commissario tecnico a volerlo fortemente alla Juventus.


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E sotto la sua guida Chiesa ha vissuto forse la migliore stagione di tutta la sua carriera con tanto di reciproci complimenti.

  • CHIESA CON PIRLO ALLENATORE E LA STRIGLIATA IN COPPA ITALIA

    Federico Chiesa si trasferisce dalla Fiorentina alla Juventus nel 2020, quando a volerlo fortemente in bianconero è proprio il nuovo allenatore Andrea Pirlo.

    La stagione successiva l'esterno, che allora ha appena 23 anni ed è ancora una promessa del calcio azzurro, diventa subito centrale nel progetto tecnico-tattico di Pirlo.

    Alla fine le sue presenze in campionato saranno ben trenta con otto goal realizzati e nove assist. Numeri da predestinato. Non solo. Chiesa segna altri quattro goal in otto presenze in Champions League.

    Ma soprattutto mette la sua firma decisiva nella finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus contro l'Atalanta, quando diventerà virale sui social la strigliata di Pirlo nei confronti di Chiesa durante l'intervallo.

    "Non hai giocato, devi puntare l'uomo. Devi avere la personalità di puntare l'uomo. Non devi aver paura uomo contro uomo. Se si salta l'uomo si va in porta. In queste partite ci vogliono i co***oni eh. Tira fuori i co***oni" urla l'allora allenatore bianconero al suo giocatore.

    Risultato? Chiesa entra e decide la finale segnando il goal del definitivo 1-2 regalando la Coppa Italia alla Juventus.

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  • UN RAPPORTO SPECIALE

    Il rapporto tra i due durante l'unica stagione trascorsa insieme alla Juventus è stato speciale.

    Pirlo d'altronde nei confronti di Chiesa ha spesso speso parole importanti: "Chiesa? Non sono affatto stupito. Conoscevo le sue qualità e l’ho voluto. È giovane, può migliorare ancora tanto, è un prototipo di grande campione. Deve costruirsi partita per partita".

    E ancora: "Ha una forza fisica e una progressione impressionante. Deve solo convincersi di quello che fa.A volte abbassa la testa e litiga con gli avversari.In Italia è unico, è un calciatore europeo di cui ce ne sono pochi. Deve coltivare questa voglia di essere uno dei migliori".

    Chiesa dal canto suo non ha mai nascosto quanto Pirlo sia stato importante per il suo inserimento alla Juventus: "Pirlo? Mi ha aiutato insegnandomi la fase offensiva e difensiva, mi ha permesso di potermi esprimere con serenità. Ad Andrea Pirlo devo tutto: ogni mi giorno mi dà consigli, mi insegna, ha la pazienza di seguirmi. Mi ha dato fiducia. E poi ho acquisito la mentalità della Juventus, dove tutti si vogliono migliorare sempre, per vincere".

    Ovvio quindi pensare che la nomina di Pirlo come nuovo Ct dell'Italia strapperà a Chiesa almeno un sorriso.

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  • NON GIOCA IN NAZIONALE DA DUE ANNI

    Il rapporto tra Federico Chiesa e la Nazionale, di fatto, si è interrotto due anni fa quando ha giocato la sua ultima partita durante gli Europei.

    Da allora l'esterno, complice anche una lunga serie di problemi fisici e il trasferimento al Liverpool dove ha visto pochissimo il campo, non è mai stato convocato. Tranne una volta.

    In occasione dei playoff infatti Gattuso aveva deciso di richiamare Chiesa che però ha preferito lasciare subito il ritiro. Una decisione poi spiegata così dall'allora Ct: "Chiesa si è presentato e a livello fisico aveva dei piccoli problemi, insieme abbiamo deciso che era inutile rimanesse. Perché altri infortunati sono rimasti e Federico invece ha lasciato il ritiro? Perché le teste dei giocatori non sono tutte uguali. Quando sento che ha problemi, è titubante, devo fare una scelta e l'abbiamo deciso insieme. Non se la sentiva, è tornato a casa e devo accettarlo".

    Chiesa però anche in Nazionale ha già dimostrato di poter fare la differenza. In totale per lui fin qui solo 7 i goal in cinquantuno presenze, ma anche un contributo determinante nell'ultimo grande successo azzurro ovvero quello ottenuto dall'Italia di Roberto Mancini a Euro 2021 quando segnò due volte: una agli ottavi e l'altra in semifinale contro la Spagna.

    Tanto che qualche tempo dopo Luciano Spalletti aveva definito Chiesa "il Sinner del calcio".

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  • COME GIOCHEREBBE CON PIRLO

    Ma come giocherebbe Federico Chiesa nella Nazionale di Pirlo?

    Il calcio proposto dal prossimo Ct è sicuramente offensivo e molto basato sul possesso. La cosa fondamentale non è avere uno schema fisso di riferimento, ma il modo in cui i giocatori occupano gli spazi che si aprono durante la partita.

    Il modulo più usato durante la carriera da allenatore di Pirlo è stato il 4-3-3 alternato dal 4-1-4-1 che di fatto è soltanto una variazione sul tema. In questo caso Chiesa agirebbe nel suo ruolo preferito come esterno, più o meno alto.

    In Nazionale però potrebbe adoperare anche il 3-5-2 o 3-4-2-1 già utilizzato prima da lui sia da Spalletti che da Gattuso, che vedrebbe Chiesa schierato come seconda punta o leggermente dietro l'attaccante centrale.

    Di certo l'arrivo di Pirlo sulla panchina azzurra potrebbe rappresentare una svolta per Chiesa. A patto che nei prossimi mesi torni a giocare con maggiore continuità al Liverpool o altrove.

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