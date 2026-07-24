"Il prototipo di un campione", le parole di Pirlo su Chiesa e il grande rapporto alla Juventus: ora potrebbe rilanciarlo in Nazionale

Sfumato definitivamente il sogno quasi impossibile di nome Pep Guardiola, alla fine sulla panchina della Nazionale dovrebbe sedersi Andrea Pirlo.
Una scelta destinata a fare discutere ma su cui Paolo Maldini, ovvero l'uomo chiamato da Malagò per scegliere il nuovo Ct dell'Italia, non sembra nutrire alcun tipo di dubbi.
Pirlo d'altronde il calcio lo conosce molto bene. E capisce prima di altri anche le qualità dei singoli giocatori. Un esempio? Federico Chiesa. Era stato infatti l'ormai prossimo commissario tecnico a volerlo fortemente alla Juventus.
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E sotto la sua guida Chiesa ha vissuto forse la migliore stagione di tutta la sua carriera con tanto di reciproci complimenti.