Il proprietario del Nottingham Forest scende in campo e rimprovera l'allenatore: scena clamorosa tra Marinakis e Nuno Espirito Santo in Premier League

Il proprietario del Nottingham Forest scende in campo dopo il pari col Leicester, rimproverando l’allenatore Nuno Espirito Santo: forti polemiche.

Un episodio senza precedenti ha catturato l’attenzione della Premier League dopo il match Nottingham Forest-Leicester, terminato con un pareggio per 2-2.

Il proprietario dei 'Tricky Trees’, Evangelos Marinakis, ha deciso di scendere in campo subito dopo il fischio finale, per rimproverare pubblicamente l'allenatore Nuno Espirito Santo, scatenando reazioni forti sia tra gli esperti del settore che tra i tifosi.

Nonostante il pareggio abbia ridotto le possibilità del Forest di qualificarsi alla Champions League, il club ha comunque conquistato un posto in una competizione europea, un traguardo storico per una squadra che, appena due anni fa, era tornata in Premier League dopo un lungo periodo di assenza.

Il gesto di Marinakis ha sollevato un acceso dibattito, con critiche severe nei suoi confronti da parte di figure di spicco come Gary Neville.